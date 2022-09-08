 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.09.2022
11:13  Создано госучреждение "Кыргызсериал" для съемки короткометражных фильмов и сериалов
10:12  Конец западной цивилизации, - Майкл Хадсон
09:56  Возможна ли сейчас гражданская война в США? Исторический анализ и прогноз американских экспертов
09:00  Закат Британской империи начался 75 лет назад, сейчас закатывается сама Британия, - В.Катасонов
08:57  Энергетический кризис в Европе создан Германией, а не Россией, - Елена Пустовойтова
08:10  Глава КырГосстроя похвалил качество школ в Баткене, построенных Узбекистаном
08:07  Лидеры белорусской дем-оппозиции гордо заявили о поддержке "партизанского движения" в стране

00:36  Теперь Россия вводит санкции против Европы, - Economic Times
00:35  Восточная шкатулка: Ереван захотел помириться с Анкарой при помощи Москвы
00:05  Буферные государства между Китаем и Европой. Что выберет Китай: мирную экспансию или силовую аннексию, - А.Храмчихин
00:02  Осенний нефтепад: как снижение цен напугало ОПЕК
Пятница, 09.09.2022
21:14  Россия опять запускает ракету с американскими астронавтами. Сколько ж можно байконурить с врагами!?
21:03  Европа бьется об потолок. Ограничить цены на российский газ она не решилась, - Kъ
20:58  Выборы в Казахстане: снова досрочно и с минимальными шансами на альтернативы
20:37  Такер Карлсон: смерть Елизаветы II – символ заката Британской империи
20:23  На крупнейшем казахстанском Карачаганакском месторождении остановят добычу нефти. Типа - ремонт
20:03  Россия готова инвестировать в Таджикистан. Москва вспомнила о своем среднеазиатском "подбрюшье", - В.Панфилова
20:00  Лидер Китая проверит президента Казахстана на надежность, - Владимир Скосырев
19:55  С уходом Елизаветы II ушла эпоха. Стержень психологической стабильности выдернут, - В.Михеев
19:46  В городе Ош незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Возбуждено дело
19:42  Российская "элитка" все еще надеется на "добрый мир" с Западом, - СП
18:22  Boeing C-17A Globemaster ВВС США приземлился в Нур-Султане. Привез почту))
13:01  Опять за старое. В Жогорку Кенеше кыр-депутаты голосуют за коллег
10:15  В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство. Надо же трудоустроить сокращенных "зердешников" и "дамушников"
09:10  МВД Таджикистана потребовало сбросить вес тучным милиционерам
08:40  КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
08:37  Досрочные выборыKZ: риски и перспективы, - Данияр Ашимбаев
08:36  Кто поджигает Казахстан? - Алма Бектенова
08:33  КазЭлекторальный хаос: новые партии не могут пройти регистрацию, - Алина Искендирова
08:27  Русский Сергей Прокопьев возглавил АО "Казхром"
07:57  Компромисса не будет: специальная военная операция в зеркале психоистории, - Сергей Переслегин
07:40  Умер Жюст Жакен - режиссер культового фильма "Эмманюэль" (1974)
07:37  КырДепутаты отказались слушать доклады чиновников на русском языке
07:35  В Кыргызстане Минобраз анонсировал конкурс "Мой вклад в госязык"
07:32  С зерновой сделкой пора заканчивать! - Вл.Прохватилов
07:26  Пентагон строит планы по Украине, рассчитывая на высокопоставленных предателей в России, - С.Гомзикова
07:11  В Англии новый король - Карл III Виндзор (Саксен-Кобург-Гот)
01:03  Financial Times: Такого европейцы не ожидали. Зимой им придется голодать
00:47  Сергей Зацаринный - автор исторических детективов времен Золотой Орды
00:38  БритПравительство Лизы Трасс: отряд удивительных фриков
Четверг, 08.09.2022
20:04  Вышел в свет новый роман Александра Проханова "Меченосец"
19:51  Бишкек. Зампреда "Газпром нефть Азии" Чингиза Айтмурзаева окончательно посадили на 5 лет (брал взятки)
19:45  Талибы лоббируют в Ташкенте проект ЖД-трассы Китай-ЦА-Афган
19:33  Плевать в каноны. Латышский парламент "приватизировал" местную православную церковь
19:28  Бишкек. Скандал с регламентом парламента. Когда депутаты не читают Конституцию
18:46  Королева при смерти? Британские СМИ уже готовят некрологи
16:18  Жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда во Львове поклонилась убийцам поляков
16:14  Китай догнал США в технологиях микропроцессоров
16:12  Торжество демагогии. Что Токаев хотел донести до народа? - Сергей Кожемякин
15:32  Россия поменяла посла в Иране: Дедов вместо Джагаряна
12:41  НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Глава КырГосстроя похвалил качество школ в Баткене, построенных Узбекистаном
08:10 10.09.2022

9 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Глава Госстроя Нуртазин Джетыбаев похвалил качество школ в Баткене, построенных правительством Узбекистана. Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции "Ишеним".

Он отметил, что, объехав регионы Кыргызстана, не увидел ни одного качественного объекта.

"По многим объектам возбудили уголовные дела. Многие наши специалисты сейчас работают в комиссиях. Это говорит о том, что изначально не проводили проверку качества возводимых сооружений. Объехал республику и не увидел качественных объектов. В Баткене узбекская сторона построила две школы. Я повел туда коллег и сказал, чтобы они строили здания хотя бы по такому проекту. Увидев кондиционеры, швейные машины для урока труда, компьютеры, стало стыдно. Я дал задание, чтобы до нового года разработали современные проекты школ, детских садов и больниц. Действующие проекты в Кыргызстане образца советских времен устарели", - сказал Нуртазин Джетыбаев.

Речь о школах в селах Маргун и Самаркандек в Баткенской области, на строительство которых деньги выделило правительство Узбекистана.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662786600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект о модернизации сферы сельского хозяйства рассматривают сенаторы
- Правительство представило Мажилису проект трехлетнего бюджета на 2023-2025 годы
- Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за медлительность в отмене необоснованных требований к бизнесу
- Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Алихан Смаилов
- Данияр Ашимбаев: Поправку о президентском сроке надо вносить в Конституцию сейчас
- Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в экономическом секторе
- "Люди должны чувствовать, что живут в справедливом государстве" - Перуашев о банкротстве граждан
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание депутатской группы "Өнір"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  