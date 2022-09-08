Глава КырГосстроя похвалил качество школ в Баткене, построенных Узбекистаном

08:10 10.09.2022

9 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Глава Госстроя Нуртазин Джетыбаев похвалил качество школ в Баткене, построенных правительством Узбекистана. Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции "Ишеним".



Он отметил, что, объехав регионы Кыргызстана, не увидел ни одного качественного объекта.



"По многим объектам возбудили уголовные дела. Многие наши специалисты сейчас работают в комиссиях. Это говорит о том, что изначально не проводили проверку качества возводимых сооружений. Объехал республику и не увидел качественных объектов. В Баткене узбекская сторона построила две школы. Я повел туда коллег и сказал, чтобы они строили здания хотя бы по такому проекту. Увидев кондиционеры, швейные машины для урока труда, компьютеры, стало стыдно. Я дал задание, чтобы до нового года разработали современные проекты школ, детских садов и больниц. Действующие проекты в Кыргызстане образца советских времен устарели", - сказал Нуртазин Джетыбаев.



Речь о школах в селах Маргун и Самаркандек в Баткенской области, на строительство которых деньги выделило правительство Узбекистана.