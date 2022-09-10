Энергетический кризис в Европе создан Германией, а не Россией, - Елена Пустовойтова

08:57 10.09.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 10.09.2022 |



Экономика Евросоюза летит не в космос, а совсем в другое место



Сегодня европейские экономисты обвиняют Германию в том, что из-за нее Европа страдает от нехватки энергоносителей. После того как Брюссель скомандовал отказаться от поставок российских энергоносителей, такую логику трудно понять, учитывая, что избавить Старый Свет от энергетического кризиса можно простым поворотом вентиля "Северного потока – 2". Так в чем провинилась Германия перед Евросоюзом?



Во-первых, канцлер Шредер одобрил строительство газопровода "Северный поток – 1", – пишет нью-йоркский Project Syndicate. Во-вторых, после того как Россия "аннексировала" Крым в 2014 году, Берлин продолжал поддерживать проект "Северный поток – 2". В-третьих, "в 2011 году канцлер Ангела Меркель решила по наитию закрыть безопасные, хорошо функционирующие атомные электростанции после цунами, обрушившегося на японскую АЭС Фукусима".



А разве не Еврокомиссия без всякой Фукусимы в приказном порядке потребовала снизить выбросы CO2 к 2030 году на 40%? Разве не Еврокомиссия отказывалась считать атомную энергетику зеленой (в список экологически устойчивых видов генерации на период "энергетического перехода" Европарламент включил атом и газ только два месяца назад). Вице-канцлер Германии Роберт Хабек сейчас делает все возможное, чтобы отказаться от газа, нефти и атомной энергии. Он отказывается даже рассматривать возможность повторного открытия трех АЭС, закрытых год назад, или пересмотреть вопрос о закрытии в декабре оставшихся трех.



Поэтому прав живущий в Германии американский экономист Уильям Энгдаль (William Engdahl), когда он пишет: "Во всех отношениях самоубийственный энергетический кризис, продолжающийся в Европе, был создан в Германии, а не в России".



Режиссировали европейский кризис из Брюсселя вдохновленные Урсулой фон дер Ляйен, которая заявила, что зеленый курс для Европы сравним с "моментом полета человека на Луну". Теперь европейцы удивляются тому, что экономика ЕС летит совсем в другое место. И оказывается: "В то время как большинство других европейских стран уже давно обеспокоены чрезмерной зависимостью от российского газа, Шредер и Меркель поставили Германию в полную зависимость от него... Теперь вся Европа страдает от безответственного поведения Германии. Сегодняшние заоблачные цены на газ и электроэнергию в Европе во многом отражают энергетическую политику Германии, проводимую с 2005 года".



Прочитав такое, посмотрим на цифры. В 2005 году 1000 кубометров российского газа в Европе стоила 92-94 доллара. А в результате беспокойства фон дер Ляйен об энергетической безопасности Европы в начале сентября тысяча кубов газа стоила уже 2900 долларов. Конечно, Италия, Венгрия, Австрия, Болгария, Чехия и Словакия тоже получают газ из России, но с Германии особый спрос: она шире всех шагала рука об руку с Газпромом.



"Война России на Украине стала поворотным моментом… До сих пор внешняя политика Берлина в основном основывалась на содействии миру дипломатическими средствами и нежелании инвестировать в свой военный потенциал. Последние дни представляют серьезный сдвиг парадигмы в подходе Германии к иностранным делам", – заявил Штефан Майстер, руководитель программы "Международный порядок и демократия" Немецкого совета по международным отношениям. "В этот исторический час, перед лицом жестокого нападения на Украину, мы выберем поддержку, которая в дополнение к нашим большим экономическим и гуманитарным обязательствам теперь также поддерживает Украину поставками военных материалов и оружия", – подчеркивает министр иностранных дел Анналена Бербок. Час воистину исторический: после долгих усилий по строительству взаимоотношений, после Хельсинкского заключительного акта, после Брандта, Шмидта, Коля, Шредера и Меркель Олаф Шольц шагнул за черту, из-за которой он уже не дотянется до рукопожатия с Москвой. Это – в политике.



А чем обернулся "исторический час" в экономике Германии?



Германия обязалась постоянно инвестировать более 2% своего ВВП в военные расходы. Она планирует создать специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для финансирования перехода к "более боеспособным" вооруженным силам.



"Мы начнем самое большое и быстрое увеличение расходов на оборону в нашей новейшей истории, – заявил министр финансов Кристиан. – Оборонный потенциал становится центральным проектом на будущее".



При этом, отворачиваясь от России, Берлин поворачивается к Китаю. Reuters пишет: "Экономическая взаимозависимость Германии и Китая развивалась в первой половине 2022 года в неправильном [по оценкам Reuters] направлении". Немецкие инвестиции в Китай за полгода составили около 10 миллиардов евро, что намного выше 6,2 миллиарда евро за прошлый год. Импорт Германией китайских товаров вырос в стоимостном выражении на 45,7% в годовом исчислении, а дефицит торгового баланса Германии подскочил почти до 41 миллиарда евро. Что станет делать Берлин, когда китайская армия вернет контроль над Тайванем, а ЕС начнет заставлять вводить санкции против КНР?