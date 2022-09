Закат Британской империи начался 75 лет назад, сейчас закатывается сама Британия, - В.Катасонов

Британская колониальная империя складывалась нескольких веков. В XIX веке британские колонии располагались на пяти континентах. Своего апогея империя достигла в 1919 году, когда Соединенное Королевство управляло землями, простиравшимися на 31 878 965 км², что составляло около 22% земной суши. Общая численность населения империи достигала без малого полмиллиарда человек, примерно четверть жителей Земли.



Самым крупным территориальным приобретением Лондона была Индия. "События Семилетней войны превратили Ост-Индскую компанию из торговой державы в державу военную и территориальную. Именно тогда было заложено основание нынешней Британской империи на Востоке", – писал К. Маркс в 1853 году (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 9, с. 152).



В результате Второй мировой войны возникла мировая социалистическая система, начался процесс распада колониальной системы империализма.



75 лет назад под давлением мощной антиимпериалистической борьбы Великобритания была вынуждена предоставить независимость Индии. Бывшую колонию разделили по религиозному признаку на Индию и Пакистан. В 1948 году на независимый путь развития встали Бирма и Цейлон. В том же году Британия по решению Генеральной Ассамблеи ООН была лишена мандата на Палестину, на ее месте были созданы два самостоятельных государства (арабское и еврейское). Далее свободу от английского колониального господства получали: Судан (1956 г.); Гана (бывшая британская колония Золотой Берег, 1957 г.); Малайя (1957 г.); Сомали (1960 г.) и т. д. Список получивших независимость от Британской короны стран и территорий пополнялся до 1997 года. Ровно четверть века назад произошла передача Лондоном суверенитета над Гонконгом Китаю.



Начавшийся 75 лет назад распад британской колониальной империи продолжался 25 лет. Бывшая метрополия "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии" уже на протяжении четверти века живет без колоний и прочих зависимых территорий. Королевство это скромное по площади – 242 500 км² (0,76% от той площади, которую Британская колониальная система занимала в 1919 году), с численностью населения 67,6 млн человек (0,86% общей численности населения планеты).



Уже в прошлом веке Британию как мирового лидера стали теснить США. После Первой мировой войны между ними установился неустойчивый паритет, а в результате Второй мировой войны лидерство окончательно отошло к Соединенным Штатам. Многие небезосновательно полагают, что крушению британской колониальной империи способствовал не только Советский Союз (это факт неоспоримый), но и США, создавали альтернативный британской империи неоколониальный Pax Americana.



Новейшая история Британии хорошо вписывается в концепцию "Заката Европы" Освальда Шпенглера. Столетие назад Шпенглер предсказал закат всей западной цивилизации, предполагая, что сначала начнет закатываться Старый Свет, а очередь Нового Света придет позднее…



Поводом для размышлений о закате Британии для меня стала новость от информационного агентства Блумберг. 2 сентября оно опубликовало материал UK Slips Behind India to Become World’s Sixth Biggest Economy" (Великобритания отстает от Индии и становится шестой по величине экономикой мира). Еще по итогам прошлого года Великобритания занимала пятое место в мире по величине ВВП, за ней следовала Индия. Это в целом за год. А по итогам последнего квартала 2021 года бывшая британская колония уже была впереди Великобритании и стала пятой по величине экономикой. Расчет ВВП основан на долларах США в номинальном выражении, с использованием обменного курса доллара на последний день квартала. Согласно данным МВФ, в первом квартале текущего года Индия укрепила свое лидерство; размер индийской экономики за первые три месяца составил 854,7 млрд долларов. У Великобритании этот показатель оказался равен 816 миллиардов долларов.



Отрыв бывшей колонии от бывшей метрополии, по мнению экспертов Блумберг, будет увеличиваться. Инфляция захлестывает британскую экономику. Налицо все признаки экономической рецессии, которая, скорее всего, начнется до конца года. В первом квартале прирост ВВП Великобритании составил всего 0,8%. Второй квартал был завершен снижением ВВП на 0,1%. Банк Англии весной давал прогноз, согласно которому ВВП Великобритании увеличится на 3,5%. В середине лета он поменял знак прогноза: ВВП снизится на 0,25%. А в августе уже пересмотрел прогноз и сказал, что сокращение ВВП составит 1,5%. Замена в кресле премьер-министра Бориса Джонсона на Лиз Трасс привела к тому, что эксперты снова стали пересматривать прогнозы, причем в сторону ухудшения. Способности Лиз Трасс принимать правильные решения в области экономики оцениваются еще ниже, чем способности ее предшественника. Тот же Банк Англии, который в августе говорил о признаках экономической рецессии, сейчас "обрадовал" прогнозом, что рецессия может продлиться до 2024 года.



И на этом фоне Блумберг дает прогноз по Индии: прирост ее ВВП в текущем году оценивается в 7%! Экономические траектории бывшей колонии и бывшей метрополии направлены противоположно: прогнозируется, что к 2027 году индийская экономика будет на пятую часть больше британской.



Последние десять лет рейтинг стран по показателю ВВП, рассчитанному по номиналу (на основе официального валютного курса национальной денежной единицы), был следующим: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания. Десять лет назад Индия была лишь на 11 месте. По итогам 2022 года Индия и Великобритания поменяются местами.



Конечно, показателям ВВП, измеренным "по номиналу", экономисты не доверяют, предпочитая сравнивать экономики с помощью показателя ВВП по паритету покупательной способности (ППС) национальной денежной единицы к доллару США. И если пользоваться этим более объективным методом измерения экономик, то оказывается, что Индия уже давно обошла свою бывшую метрополию. Вот раскладка топ-10 стран по показателю ВВП, рассчитанному на основе ППС, согласно данным МВФ по итогам 2021 года (в скобках – доля в мировом итоге, %): 1) Китай (18,62); 2) США (15,74); 3) Индия (6,99); 4) Япония (3,84); 5) Германия (3,32); 6) Россия (3,07); 7) Индонезия (2,44); 8) Бразилия (2,35); 9) Великобритания (2,33); 10) Франция (2,30).



Как видим, Блумберг явно занизил позиции Индии в мировой экономике, а позиции Великобритании, наоборот, завысил. Индия уже несколько лет является третьей экономикой мира, а Великобритания находится в нижней части списка топ-10 мировых экономик. Кстати, по данным Всемирного банка, Великобритания находится не на девятом, а на десятом месте (после Франции).



Суммарный ВВП топ-10, по данным МВФ, составил в прошлом году 60,90%. Из них на страны, которые мы называем коллективным Западом (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция), пришлось 27,53%, т. е. меньше половины (45%). А больше половины (55%) – на страны, в той или иной мере противостоящие коллективному Западу.



Публикация Блумберг от 2 сентября заставляет лишний раз задуматься о том, насколько быстро может меняться экономическая картина мира. О причинах такой неравномерности размышляли многие. В. Ленин в работе "Империализм, как высшая стадия капитализма" (1916 г.) писал, что при империализме действует "закон неравномерности экономического и политического развития капитализма". После краха колониальной системы маятник пошел в другую сторону: бывшие колонии стали экономически укрепляться, а бывшие метрополии хиреть.



Иногда такое колебание называют "законом маятника". Этот закон хорошо просматривается в ретроспективных статистических материалах, которые многие годы составлял британский историк экономики Ангус Мэддисон (Angus Maddison) [1926-2010 гг.]. Рейтинги экономического развития стран, составленные им по прошлым векам, разительно отличаются от сегодняшней картины (см.: Мэддисон Э. Контуры мировой экономики. 1 – 2030 гг.: очерки по макроэкономической истории. М., 2012).



Например, в первой половине XIX века центр экономической жизни человечества находился не в Европе, а в Азии. В первой половине XIX века, по оценкам Э. Мэддисона, на Индию и Китай приходилось 40-50 процентов мирового ВВП. А к 1950 году их доля сжалась до 9 процентов. И уже несколько десятилетий два азиатских гиганта берут реванш за те потери, которые они понесли от прямого (в случае Индии) и косвенного (в случае Китая) колониального угнетения со стороны Великобритании. По итогам прошлого года совокупная доля Индии и Китая превысила четверть мирового ВВП. Некоторые историки экономики считают, что это не предел. Мистический маятник может вывести две азиатские страны на позиции, которые они занимала два столетия назад. Особенно это касается Индии. Потенциал экономического роста Китая уже близок к исчерпанию (экономический бум в Китае длился почти четыре десятка лет), а Индия – страна, экономический потенциал которой только начинает раскрываться.



Большое экономическое будущее Индии прочат многие эксперты. Так, консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers (PwC) регулярно готовит доклады под названием "Глобальная экономика в 2050 году". Каждый год в него вносятся какие-то корректировки, но первое место в рейтинге мировых экономик в середине XXI столетия отводится Китаю, а второе – Индии. В совокупности их доля в мировом ВВП, по оценкам экспертов PwC, превысит 35%.



Картину по экономической динамике бывшей "владычицы мира" дополняет публикация агентства Блумберг от 22 августа: UK Economy Shrank Most Since 1709 in Pandemic as Numbers Revised Again (Наибольшее с 1709 года сокращение экономики Великобритании, поскольку цифры снова пересмотрены). Оказалось, что падение ВВП (которое, как там считают, обусловлено исключительно "пандемией") в позапрошлом году составило не 9,3%, а все 11 процентов. И это самое глубокое падение за последние три века британской истории. Прирост ВВП в прошлом году составил 7,5%, он не смог компенсировать потери предыдущего года. А если учесть, что по итогам текущего года ожидается "отрицательный рост" ВВП, то нетрудно заключить, что экономика Великобритании будет отброшена на несколько лет назад. Источник - фонд стратегической культуры

