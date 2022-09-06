Возможна ли сейчас гражданская война в США? Исторический анализ и прогноз американских экспертов

09:56 10.09.2022 6 сентября 2022



Владимир Овчинский



4 сентября 2022 г. в The National Interest опубликована статья "Еще одна гражданская война в США? Будь осторожен или прячься". Авторы - Ханс Биннендейк (почетный член Атлантического совета, был старшим директором СНБ по оборонной политике, исполняющим обязанности директора отдела планирования политики Государственного департамента и директором Института национальных стратегических исследований Университета национальной обороны) и Дэвид С. Гомперт (преподаватель Военно-морской академии США, был исполняющим обязанности директора национальной разведки с 2009 по 2010 г. г.) анализируют преддверие Гражданской войны в США 1861–1865 гг. и современные события. При этом находят как важные сходства, так и различия:



"Куда приведут глубокие разногласия в американском обществе? Уже имели место насильственные акты восстания, самым серьезным из которых было нападение на столицу страны 6 января 2021 года. Может ли жестокая гражданская война снова произойти в Америке? Если да, то в какой форме это может быть? Несколько недавних публикаций в США оценили общие причины гражданских войн и попытались использовать эти оценки для анализа риска широкомасштабного вооруженного гражданского конфликта в Соединенных Штатах сегодня.



Взгляд на конкретные причины Гражданской войны в США 1861–1865 годов может пролить дополнительный свет на эти вопросы. Историки уже давно обсуждают причины Гражданской войны в США, уделяя особое внимание рабству и отделению. Война явно началась в ответ на решение южных штатов выйти из Союза и решение Авраама Линкольна сопротивляться. Рабство было ключевой основной проблемой в сочетании с опасениями Юга, что в ноябре 1860 года аболиционисты безвозвратно повернули политическую волну против своей экономической системы, основанной на рабстве, избрав Линкольна, чья Республиканская партия была привержена прекращению его распространения на новые штаты. В основе этого лежит более сложный набор взаимосвязанных факторов, которые могут помочь оценить, возможна ли новая гражданская война в США. Путь к Гражданской войне в США можно разделить на три отдельных этапа. Затем эти этапы можно использовать для сопоставления событий девятнадцатого века с событиями, разворачивающимися в Америке сегодня.



Этап 1 (с 1776 по 1850 г.)



Между Севером и Югом возникло системное культурное разделение, которое можно частично проследить до ранних моделей иммиграции в колониальные годы. Например, религиозные британские пуритане населяли Север Янки, а кавалеры-роялисты населяли регион Тайдуотер. В то время как Северо-Западный указ 1787 года запрещал рабство на территориях к северу от реки Огайо, Конституция США избегала большинства вопросов, которые в конечном итоге привели к гражданской войне, и многие отцы-основатели считали, что рабство вскоре естественным образом исчезнет. Но изобретение хлопкоочистительной машины в 1793 году и новые технологии производства текстиля в Европе создали потенциал для большого богатства для владельцев плантаций, использующих рабский труд для сбора хлопка.



Таким образом, эти разные методы создания богатства возникли между Севером и Югом, что привело к разным образам жизни, культурам, взглядам на свободную торговлю и тарифную политику, а также взглядам на право государств на отделение. Рабство оправдывалось южанами как доброкачественное и доброжелательное, в то время как аболиционистское движение на Севере все еще относительно зарождалось. Штаты, разделявшие схожие взгляды, находились в пределах одного и того же географического региона и были смежными, что создавало возможность географического разделения.



Конституция ничего не говорила о праве штатов на выход из Союза. Эта перспектива часто поднималась на раннем этапе истории страны в разных местах: во время восстания виски 1791–1794 годов, в резолюциях 1798–99 годов в Вирджинии и Кентукки, в западном заговоре Аарона Берра 1804–07 годов, в Новой Англии до и во время войны - 1812 г. и кризис аннулирования 1832–1833 гг. Таким образом, номинальное право на отделение не было исключительно южной концепцией.



Тем не менее, на этом этапе отделение сдерживалось сочетанием сильного федерального руководства и государственных деятелей, готовых к компромиссу. Во время восстания виски и кризиса аннулирования Джордж Вашингтон и Эндрю Джексон соответственно либо использовали, либо угрожали применением силы для сохранения Союза. Это было дополнено рядом национальных компромиссов, разработанных государственными деятелями, такими как Генри Клэй, а затем Дэниел Вебстер. К ним относятся Миссурийский компромисс 1820 г., аннулирующий компромисс 1833 г. и Компромисс 1850 г. (который рассеял сепаратистский пыл, созданный Уилмотским условием 1846 г.). Кроме того, вооруженные силы США на этом этапе все еще были довольно едиными, сражаясь вместе в войне 1812 года, ранних войнах с индейцами и мексикано-американской войне.



Именно на этом первом этапе спрос на хлопок начал стремительно расти. Поскольку сбор хлопка был трудоемким занятием, использование рабов на Глубоком Юге позволило ему стать ведущим производителем в мире, и капитал хлынул в этот сектор, чтобы получить феноменальную отдачу от инвестиций. Торговля людьми с севера на юг росла. Ожидания исчезновения рабства не оправдались, и экономика южных штатов, за некоторыми исключениями, стала жизненно зависимой от рабства. В то же время социальное отчуждение оставалось подавленным. Вообще говоря, южане не чувствовали, что остальная часть страны серьезно угрожает их праву владеть рабами.



Этап 2 (1850–1860 гг.)



Начался с растущего значения хлопка на Юге и растущего отвращения к рабству на Севере. Это был нестабильный период растущего недоверия, но южные элиты все еще широко верили, что их культура может выжить в Союзе. К 1850 г. торговля хлопком в США составляла 60 % всего американского экспорта и почти весь южный экспорт. Работорговля стала еще более явной и жестокой, и семьи легко разрушались, чтобы выбрать лучших для сбора хлопка. Кроме того, хозяева прибегали к порке полевых рабочих, которые не выполняли поставленные задачи, достигавшие 200 фунтов на раба в день. А недавно приобретенные территории стали более важными для Юга - не только для поддержания политического баланса в Вашингтоне, но и потому, что южная земля портилась из-за чрезмерного использования. Вопиюще бесчеловечное обращение с рабами на Юге стимулировало аболиционистское движение на Севере. Предыдущие компромиссы на территориях, которые десятилетиями поддерживали мир, были отменены Законом Канзаса-Небраски и Решением Дреда Скотта . Региональное отчуждение росло и распространялось.



Несмотря на эти тенденции, события 1850-х годов укрепили политическую позицию Юга в Союзе. Четыре слабых или проюжных президента США, жестокое соблюдение Закона о беглых рабах, Закона Канзас-Небраска 1854 года и решение Дреда Скотта 1857 года - все это дало южанам ощущение, что статус-кво может сохраниться, несмотря на напряженность. Джефферсон Дэвис служил военным министром США при Франклине Пирсе. Стивен Дуглас попробовал еще один компромисс с Законом Канзас-Небраска, но отмена Миссурийского компромисса и разрешение народному суверенитету решать, будет ли разрешено рабство на этих территориях, вызвало там конфликт. По крайней мере, изначально южане видели в этом победу. Решение Дреда Скотта было в пользу Юга: оно лишило Скотта свободы, а также разрешило рабство на всех американских территориях. Южане не считали рабство обреченным, а интерес к отделению находился в зачаточном состоянии.



Эти же события вызвали возмущение на большей части Севера. Аболиционистское движение, начавшееся примерно в 1830 году, стало крупной региональной силой в 1850-х годах. Добавьте к этому широкое распространение книги "Хижина дяди Тома" и эффективных лидеров аболиционистов, таких как Фредерик Дуглас, Соджорнер Трут и Уильям Ллойд Гаррисон, и рабство стало доминирующей моральной проблемой на Севере. Но в то время как Север становился все более возмущенным и нетерпимым к рабству, Юг все больше полагался на его необычайную прибыльность.



Другие факторы привели к росту отраслевого разделения на этом этапе. Экстремистская пресса с обеих сторон обостряла настроения. Внутрирегиональная культурная близость росла по мере того, как железные дороги соединяли воедино регионы -единомышленники. Северное население быстро росло за счет иммиграции из Европы, что создавало невыгодное для Юга демографическое давление. Двухпартийная система рухнула, вызвав резкие политические колебания и, как следствие, смену существующих политических ориентаций.



Ограниченное насилие не было редкостью между сторонами на этом этапе. Истекающий кровью Канзас видел зверства с обеих сторон. Избиение палкой сенатора Чарльза Самнера в 1856 году конгрессменом Престоном Бруксом вызвало насилие в палате Сената США. А набег Джона Брауна на Харперс-Ферри в 1859 году вызвал восхищение на Севере и страх перед восстаниями рабов на Юге.



Несмотря на ужесточение политических позиций, нежелание идти на компромисс, растущее презрение и политическое насилие, большинство главных действующих лиц с каждой стороны на Этапе 2 все еще видели путь к выживанию в Союзе. Появились крайние лидеры, но умеренные остались у власти. В сущности, отчуждение резко возросло, но северные и южные цели еще не обязательно были несовместимы.



Этап 3 (ноябрь 1860 г. - апрель 1861 г.)



Состоял из быстрого и решающего экзистенциального кризиса для Юга и Севера. События достигли критической точки и быстро вышли из-под контроля. Фрагментация Демократической партии, в частности, привела к последующим выборам в ноябре 1860 года Авраама Линкольна менее чем 40-процентным большинством голосов, что считалось нелегитимным на Юге, несмотря на явную победу коллегии выборщиков. Несколько попыток компрометации в последнюю минуту потерпели неудачу. Например, сложный набор предложений, разработанный сенатором Джоном Криттенденом, потерпел неудачу, потому что он навсегда легализовал рабство к югу от Компромиссной линии Миссури, усилил Закон о беглых рабах и разрешил работорговлю в округе Колумбия. Победоносная политическая позиция Юга с 1850-х годов изменилась в одночасье, без видимой перспективы устойчивого компромисса. Это вызвало как панику, так и решимость в экономике тех южных штатов, которые больше всего зависели от рабства. Позиция Линкольна в отношении будущего рабства на территориях (и, следовательно, в последующих штатах), казалось, угрожала долгосрочной жизнеспособности относительно безопасного национального политического положения, которым Юг обладал до этого момента. Внезапно южане почувствовали, что они больше не могут управлять своим будущим или сохранять свой образ жизни в рамках существующей федеральной структуры. Южане, особенно производители хлопка, заняли острую оборонительную позицию в политическом и психологическом плане. Позиция Линкольна в отношении будущего рабства на территориях (и, следовательно, в последующих штатах), казалось, угрожала долгосрочной жизнеспособности относительно безопасного национального политического положения, которым Юг обладал до этого момента. Внезапно южане почувствовали, что они больше не могут управлять своим будущим или сохранять свой образ жизни в рамках существующей федеральной структуры. Южане, особенно производители хлопка, заняли острую оборонительную позицию в политическом и психологическом плане. Позиция Линкольна в отношении будущего рабства на территориях (и, следовательно, в последующих штатах), казалось, угрожала долгосрочной жизнеспособности относительно безопасного национального политического положения, которым Юг обладал до этого момента. Внезапно южане почувствовали, что они больше не могут управлять своим будущим или сохранять свой образ жизни в рамках существующей федеральной структуры. Южане, особенно производители хлопка, заняли острую оборонительную позицию в политическом и психологическом плане.



Самая радикальная южная позиция вдруг стала доминирующей. С этим ощущением быстрого поворота судьбы умеренные на Юге были быстро оттеснены радикальными голосами. Южане теперь увидели угрозу своему политическому и экономическому существованию, и отделение было единственным выходом. Этот экзистенциальный кризис, приведший к отделению, в свою очередь, представлял экзистенциальную угрозу Союзу и обязательствам Севера перед ним. Форт Самтер стал символом притязаний Юга на право отделения и воли Союза к сопротивлению. Попытка госсекретаря Уильяма Сьюарда найти компромисс не удалась. Южная Каролина по приказу Джефферсона Дэвиса обстреляла форт, и многие были удивлены последующей решимостью Линкольна. Как только начался процесс отделения и боевые действия, даже умеренные штаты, такие как Вирджиния, находились под невыносимым давлением, чтобы присоединиться к своим соседним штатам на Глубоком Юге. Четыре приграничных штата, Мэриленд, Делавэр, Кентукки и Миссури, остались в составе Союза в основном в результате федеральной оккупации.



ТРЕХЭТАПНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ показывает ускорение ухудшения отношений между Севером и Югом до тех пор, пока примирение не стало невозможным. В течение длительного периода на первом этапе системные условия были изначально нестабильными, но не вели неумолимо к войне. Конституция, установленный федерально-государственный политический порядок, сильное национальное руководство и готовность находить точки соприкосновения позволили справиться с этой нестабильностью. Ряд компромиссов убедил южан в том, что оставшаяся часть Соединенных Штатов может быть совместима с сохранением рабства.



На следующем этапе в 1850-х годах стремительный рост доходов от хлопка сделал Юг жизненно зависимым от рабства, а все более бесчеловечное обращение с рабами подстегнуло требование отмены рабства на Севере. Сектантское насилие резко возросло, а способность к компромиссу снизилась. Но поскольку политические тенденции по-прежнему благоприятствовали Югу, они продолжали верить, что их средства к существованию и образ жизни были относительно безопасными в рамках федерального союза. Этот хрупкий этап внезапно закончился в 1860 году одним событием, избранием Линкольна, которое ускорило экзистенциальный кризис для Юга, отделение, решимость Союза сопротивляться и быстрое падение в войну.



Сегодняшняя Америка частично перекликается с этой трагической историей.



Соединенные Штаты сегодня находятся за пределами Стадии 1



За последние несколько десятилетий Соединенные Штаты уже прошли через период, похожий на Стадию 1. В этот период нация все больше разделялась по целому ряду вопросов, но компромисс все еще был возможен, как это было в период до 1850 года. По сравнению с этапом 1 подготовки к Гражданской войне сегодня нет такой подавляющей взрывоопасной проблемы, как рабство, разделяющей нацию. Но такие вопросы, как право на аборт, иммиграция, реформа полиции, мандаты COVID-19, право голоса, права геев, контроль над оружием, федеральные права против прав штатов и преподавание критической расовой теории в школах, различаются в первую очередь политической партией, образованием и географическим плюсом. городское/сельское деление. Эти вопросы, взятые вместе, действительно указывают на резкие различия, основанные на экономическом статусе и политической философии.



Например, после решения Верховного Суда - Роу против Уэйда ожидается, что большинство красных штатов (с преобладанием сторонников республиканцев) запретят или строго ограничат аборты, в то время как синие штаты (с преобладанием сторонников демократов) продолжат их разрешать. Хотя красные и синие штаты не так тесно выровнены географически, как Юг и Север в девятнадцатом веке, существуют глубинные силы, которые все больше указывают на разделение.



Как и на этапе 1 в первой половине девятнадцатого века, сегодня большая часть разделения основывается на различных экономических факторах.



Начиная примерно с 1980 года, цифровая революция привела к двум преобразованиям с глубокими последствиями.



Во-первых, это ускорение корпоративных операций и инвестиций за границей, главным образом для того, чтобы воспользоваться преимуществами более дешевой рабочей силы. Это дало толчок переговорам о более открытой глобальной торговой системе. Эффект для экономики США в целом был положительным в среднесрочной перспективе: сдерживание инфляции, сохранение низких процентных ставок и предоставление потребителям большего выбора и ценности. Однако, как и в случае любого разрушения рыночных барьеров, это приведет к перемещению больших сегментов американской рабочей силы, особенно в высокозатратных и низкоквалифицированных секторах, таких как производство.



Вторым эффектом цифровизации была автоматизация, какие корпорации нацеливались на высокооплачиваемую низкоквалифицированную работу - ту самую социально-экономическую группу, которая уже сильно пострадала от мировой торговли. Опять же, это было хорошо для большинства американцев, но очень плохо для некоторых.



Затем рецессия 2008 года сильно ударила по всей стране, особенно сильно пострадали белые мужчины из среднего и низшего класса. С 2000 года производственный сектор США потерял около 5 миллионов рабочих мест, более двух третей из которых были мужчины. Около трети американских мужчин выбыли из состава рабочей силы. Совокупным эффектом этих явлений были рост безработицы, неполная занятость, цифровой разрыв, недовольство, употребление опиоидов, самоубийства и возложение вины на иностранных рабочих (например, китайцев) и иммигрантов (например, выходцев из Центральной Америки). Несколько администраций обеих сторон не признали проблему и не представили необходимые программы экономической перестройки.



В то время как многие белые избиратели из рабочего класса проголосовали за Барака Обаму в 2008 году из-за затяжной рецессии, их экономическое положение не улучшилось в достаточной степени за два его срока пребывания у власти. Это дало возможность Дональду Трампу сделать в 2016 году крайние заявления, которые отвлекли многих представителей этого заброшенного населения от Демократической партии. Но кампания Трампа также спровоцировала рост расизма в стране.



По крайней мере, с 2000 года результаты выборов выявили растущую пропасть между синими штатами и красными штатами, в результате чего лишь около десятка колеблющихся штатов стали полем политической (а также социально-экономической) битвы. Красные штаты существуют в основном в старом хлопковом поясе Конфедерации, а также на большей части старой области покупки Луизианы и на некоторых территориях Среднего Запада. Синие штаты в основном находятся в районе старого Союза, на Западном побережье, на некоторых юго-западных и все чаще в некоторых южных штатах с меняющейся демографией, таких как Вирджиния, Северная Каролина и Джорджия. В отличие от синих штатов, красные штаты географически более смежны. Что отличается от 1860 года, так это соответствующее расхождение во взглядах в этих штатах между сельскими и городскими американцами, в результате чего пригороды также стали полем битвы.



Нация смогла пройти через эту современную Стадию 1 без особого насилия, потому что несколько объединяющих факторов смягчили национальный разобщенность. Несмотря на усиление политических разногласий, законодатели по-прежнему были готовы идти на компромисс по крайней мере по некоторым вопросам. Кровавая история Гражданской войны оставалась для большинства американцев отрезвляющим напоминанием о цене восстания и отделения. Шестнадцать десятилетий, прошедших после Гражданской войны, в целом укрепили национальные узы, при этом различные гражданские и развлекательные ассоциации выступили в качестве объединяющих факторов - в качестве примера можно не останавливаться на национальных спортивных организациях. Географическая мобильность между штатами на протяжении десятилетий также имела тенденцию изменять крайнюю концентрацию радикальных убеждений и гомогенизировать американскую культуру.



Сегодня Соединенные Штаты находятся на втором этапе



На самом деле Соединенные Штаты, возможно, находились на стадии 2 в течение последних пяти лет. Как и в десятилетие перед Гражданской войной, этот период включает в себя продолжающееся углубление политического, экономического и культурного разделения: большую готовность к насилию; большая нетерпимость против тех, кто придерживается противоположных взглядов; меньшая готовность идти на компромисс по горячим вопросам; более свободные разговоры об отделении. И, главное, средства массовой информации, которые раздувают это пламя. Но по-прежнему сохраняется приверженность Союзу, потому что правые увидели, что их интересы могут быть защищены федеральным правительством при Трампе, консервативным Верховным судом и властью правительств штатов. Даже после поражения Трампа Верховный суд и правительства красных штатов склонны защищать свои интересы.



Обе политические партии столкнулись с трудностями при достижении компромисса, опасаясь, что это поможет их оппонентам и найдет недостатки у их основных избирателей. Эта тенденция началась во время пребывания Ньюта Гингрича на посту спикера Палаты представителей в 1990-х годах, но ускорилась в последнее десятилетие. В результате демократы с очень небольшим большинством в Конгрессе полагались на процесс примирения, чтобы принять закон без республиканцев. Республиканцы, в свою очередь, использовали свою власть, чтобы блокировать демократов, когда это было возможно, и в процессе существенно изменили баланс в Верховном суде в свою пользу. Президенты обеих партий широко использовали исполнительные указы для внесения изменений в политику, причем Трамп, в частности, делал это в два раза чаще, чем его предшественники.



Как и в 1850-х годах, крайние взгляды СМИ еще больше поляризовали нацию. Каждая сторона имеет свои собственные кабельные новостные и разговорные радиостанции и следит за своими лидерами в социальных сетях. Есть две национальные эхо-камеры. Эти лидеры СМИ удерживают свою аудиторию, занимая все более крайние позиции, которые многие из их последователей принимают как истину. Теорий заговора предостаточно.



Отсутствие доверия к правительству и готовность поддержать отделение государства становятся все более тревожными сигналами.



Еще до избрания Трампа только 19% американцев заявили, что доверяют правительству "всегда или большую часть времени". Около 64 процентов заявили, что их сторона больше проигрывает, чем выигрывает. Чувство поражения сильнее всего было у консерваторов (81%). Недавние опросы также указывают на то, что почти 40 процентов американцев поддержали бы отделение штата в случае поражения их кандидата. Наибольшую поддержку отделению имеют республиканцы на Юге: около 66 процентов заявили, что поддержат отделение своего родного штата от Соединенных Штатов. Чтобы подчеркнуть это мнение, республиканский съезд Техаса в июне 2022 года объявил, что должен быть проведен референдум штата о том, поддерживают ли избиратели независимость Техаса. Но в то же время около 41% сторонников Джо Байдена также, хотя бы в какой-то степени, согласны с идеей о том, что "страну пора расколоть".



Выборы 2016 года ведущего реалити-шоу Дональда Трампа, его победа над несколькими республиканцами из истеблишмента и разделенной Демократической партией глубоко раскололи нацию. Кампания Трампа против правления элиты/меньшинства, открытых границ, прокитайской торговли и коррупции в Вашингтоне нашла хороший отклик. Обещания о том, что шахты и фабрики будут вновь открыты, хотя и неправдоподобные, были приняты избирателями, которые были рады, что их экономические претензии наконец были признаны. Разоблачения и заслуживающие доверия слухи о сексуальных домогательствах, сомнительных деловых практиках и расистских наклонностях упускали из виду кандидата, когда дело доходило до его "основных" последователей, особенно когда обвинения исходили от средств массовой информации, которые, как считалось, (правильно или ошибочно) стремились его достать. Значительная часть общественности не верила любой информации, которую отрицал ее лидер. Выборы 2016 года не только лишили демократов части избирателей, принадлежащих к крылу их партии Берни Сандерса, но и подтвердили политический вес "ядра Трампа" и дали антиэлитный, антииммигрантский антиэлитный политический посыл. Популярные СМИ и голоса распространяли мнение, что оппозиция президенту непатриотична, в то время как некоторые демократы одновременно назвали выборы Трампа 2016 года нелегитимными из-за вмешательства России.



В ядре избирателей Трампа растет убеждение, что коалиция элит и меньшинств, определяющих национальную политику, представляет собой экзистенциальную угрозу базовому кредо, которое поддерживает позиции в отношении прав на оружие, запретов на аборты, иммиграционных ограничений и ограничений на голосование. Проще говоря, важные красные государственные элементы видят себя и свои ценности в обороне от посягательств на федеральный/синий политический порядок. Как мы знаем из Гражданской войны в США и других эпизодов, обороняющийся сегмент может становиться все более воинственным.



В этом отношении тревожным отражением 1850-х годов является готовность и способность использовать насилие для политической выгоды. Теперь каждый третий американец говорит, что насилие против правительства можно оправдать. Около 30 процентов избирателей Трампа согласны с заявлением: "Настоящим патриотам, возможно, придется прибегнуть к насилию, чтобы спасти США".



В Исследовательском отчете "Взгляды американцев на насилие в отношении правительства" (январь 2022 г.) проекта COVID States Project отмечено, что почти 25 процентов респондентов указали, что насилие против правительства было "определенно" или "вероятно" оправданным, и что с этим согласны одинаковый процент как консерваторов, так и либералов.



Такое политическое насилие или угроза насилия уже применялись обеими сторонами, например, в Шарлотсвилле, на Лафайет-сквер, в Висконсине и против национального Капитолия. Эта тенденция усиливается, когда кандидаты позируют с оружием и угрожают членам своей партии, которые недостаточно радикальны.



У американцев есть средства, и некоторые из них организуются, чтобы следовать этим убеждениям. В 2021 году около 42% американских семей имели хотя бы одно ружье. Гражданские лица США владеют почти 400 миллионами единиц огнестрельного оружия. Наибольшая плотность владения огнестрельным оружием приходится на Юг и Средний Запад. Около 58 процентов консервативных республиканских семей владеют хотя бы одним оружием. Одновременно 29 процентов либеральных демократов владеют им.



И боевые группы с обеих сторон, такие как "Хранители присяги", "Гордые парни" и "3 процента" справа и "Антифа" слева, объединяют сторонников вокруг возможного насилия. В 2020 году SPLS (ведущий американский общественный центр борьбы с экстремизмом – "Южный центр защиты нищеты", который работает вместе с ФБР и другими спецслужбами") выявил 566 крайне антиправительственных группировок в Соединенных Штатах, 169 из которых были ополченцами ( в 2022 году таких групп, по данным SPLS уже насчитывается 733 – В.О.)



Зловещим событием является воинственность вокруг "теории замещения", сторонники которой убеждены, что коалиция элиты и меньшинства намерена сократить относительную численность и электоральную значимость белых американцев. Это следствие изменения демографии и нерешенных социально-экономических условий. Это подогревается некоторыми голосами СМИ. Опасения заключаются в том, что элиты Демократической партии будут использовать слабый иммиграционный контроль, нерегулируемый доступ к голосованию и фискальную политику для поддержки и развития небелой Америки до такой степени, что они, элиты, будут иметь постоянный контроль. Теория замещения нацелена на чернокожих, латиноамериканцев, американцев азиатского происхождения, мусульман и евреев. Этот образ мышления оборонительного отчаяния напрямую способствовал массовым расстрелам "небелых" (которые по многим косвенным данным были спровоцированы сотрудниками спецслужб США, работающих на демократов – В.О.).



Эти ускоряющиеся национальные разделения на этапе 2 усугубились пандемией COVID-19. Заявления президента Трампа, освещающие опасности, нашли отклик среди его последователей и других лиц. Многие устали от самоизоляции и мандатов и решили поставить личную свободу выше здоровья своей семьи и соседей. Маски президента Байдена и мандаты на вакцинацию были осуждены многими последователями Трампа как тоталитарные и были изменены, поскольку вакцины оказали положительное влияние.



Несмотря на эти растущие разногласия на сегодняшнем этапе 2, избрание Трампа действительно обеспечило политическое утешение его основным сторонникам, так же как президентство Закари Тейлора, Милларда Филлмора, Франклина Пирса и Джеймса Бьюкенена обеспечило чувство безопасности в Союзе южан в 1850-х годах. .



Политические победы вышли за рамки пребывания Трампа в должности для многих в красных штатах, потому что консервативное большинство Верховного суда в составе 6 - 3 недавно вынесло решения по нескольким делам, которые поддерживают их позиции. Это включает резкое изменение прав на аборт, ограничения на контроль над оружием, государственную финансовую поддержку религиозных школ и федеральное обеспечение соблюдения экологической политики. При этом Верховный суд также укрепил права штатов в рамках федеральной системы. Некоторые проводят аналогию с разногласиями, которые оказало на нацию решение Дреда Скотта 1857 года. Эти недавние решения, по сути, продлили этап 2 за пределы пребывания Трампа в должности.



Сегодня ожидается 3 этап



В 1860 году этап 3 стал переломным моментом, когда южные штаты почувствовали, что из-за общенациональных выборов их безопасное положение в Союзе внезапно и безвозвратно изменилось. В 1861 году события вышли из-под контроля.



В ноябре 2020 года Америка увидела пропасть третьего этапа. Члены ядра Трампа почувствовали, что их надежное положение последних четырех лет пошатнулось, точно так же, как южане в 1860 году почувствовали, что они потеряли свое политическое преимущество. Если бы Трамп уступил, у Байдена, возможно, была бы возможность излечить некоторые национальные разногласия, как он обещал во время своей кампании. Оспаривая результаты выборов не только в судах (что было законно), но и угрожая чиновникам в колеблющихся штатах и ​​на улицах, Трамп еще больше разделил нацию.



Избрание Джо Байдена оказало травмирующее воздействие на ядро ​​​​Трампа, которое чуть не привело страну к третьему этапу. Период между выборами 2020 года и инаугурацией был полон недоверия, отрицания и неповиновения. Убеждения демократов в том, что никакого мошенничества не существовало, были без промедления отклонены. Заявления политических союзников Трампа о том, что выборы были украдены, вызвали у многих его избирателей твердое убеждение в том, что результаты были сфальсифицированы.



Комитет палаты представителей от 6 января продемонстрировал, что Трамп использовал это твердое убеждение среди своего ядра, чтобы организовать усилия различных вооруженных групп по вторжению в Капитолий и срыву официального подсчета голосов выборщиков. Как заявил перед Комитетом Джейсон Ван Татенхов - бывший представитель экстремистской группы "Хранителей присяги" (по данным американских СМИ, - агент ФБР, - В.О.), "это должна была быть вооруженная революция".



Некоторые сторонники Трампа до сих пор отмечают восстание 6 января 2021 года как начало вооруженного сопротивления федеральному государству. Их психология стала оборонительной: как рыцари, защищающие замок своих свобод и общин. Обещание экс-президента помиловать повстанцев 6 января, если он будет переизбран, стало опасным сигналом о том, что насильственное восстание допустимо. Как сказал Ван Татенхов комитету Палаты представителей 6 января: "Я действительно опасаюсь следующего избирательного цикла, потому что кто знает, что это может принести".



В этом контексте особое беспокойство вызывает заявление Республиканского национального комитета о том, что нападение на столицу 6 января было просто "законным политическим дискурсом". Правые в ответ сослались на протесты после выборов 2016 года, в том числе на то, что многие демократы настаивали на том, что Трамп был нелегитимным президентом, и выставили печально известную фотографию корреспондента CNN перед горящим зданием - результат протестов Black Lives Matter -с надписью "Огненные, но в основном мирные протесты после полицейской стрельбы".



Событие 6 января могло быть фактором взятия южанами Форта - Самтер (формальный предлог начала гражданской войны в США в 1861 году – В. О.).



В то время как некоторые американцы могут играть с отделением, немногие действительно хотят массового насилия, связанного с гражданской войной. До сих пор нет ощущения единого экзистенциального кризиса на государственном уровне. Немногие ответственные высокопоставленные политические лидеры призвали к отделению, и большинство осудило насилие. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл в конце концов осудил события 6 января как восстание. Некоторым из тех, кто совершал насилие на Капитолийском холме, Министерство юстиции предъявляет обвинения в "подстрекательстве к мятежу" - на ступень ниже государственной измены. Несколько высокопоставленных чиновников Трампа дают показания против него на слушаниях в комитете 6 января. А самому Трампу грозит возможное обвинение в причастности к восстанию 6 января.



Отказ Трампа от результатов выборов 2020 года мог бы стать началом какой-то версии этапа 3. Тот факт, что некоторые элементы этапов 1 и 2 периода до Гражданской войны примерно аналогичны сегодняшней Америке, указывает на то, что крупное разрушительное событие все еще может подтолкнуть Соединенные Штаты к какой-то ограниченной версии этапа 3.



Попытка Трампа стать президентом в 2024 году все еще может иметь примерно сравнимый эффект с результатами выборов Линкольна 1860 года. Независимо от того, будет ли ему отказано в выдвижении кандидатуры его партии или, если он будет выдвинут, ему будет отказано в победе на выборах, Трамп может призвать к оружию. Большая часть его базы имеет культовое качество и примет его слово, даже если оно противоречит фактической реальности.



Анализируя эти трехэтапные нарративы подготовки к Гражданской войне 1861–1865 гг. и сегодняшних потрясений, можно найти как важные сходства, так и различия.



Сначала сходства



Американская нация уже прошла через неприятные сходства с 1-й стадией подготовки к Гражданской войне. Они были очевидны в течение нескольких десятилетий. Системные условия, основанные на экономических и культурных различиях, разделили нацию примерно на два лагеря. Хотя не существует одной такой спорной проблемы, как рабство, существует множество проблем, которые обычно связаны с различными подходами к моральным ценностям, личной свободе и общему благу. Разделения часто происходят по классовым, образовательным, географическим и расовым признакам. Красные штаты слабо соприкасаются. История Гражданской войны учит нас, что системные разногласия, подобные этим, можно урегулировать в течение продолжительных периодов времени на этом первом этапе, если добросовестные лидеры обеих сторон будут искать компромисс и призывать к примирению.



За последнее десятилетие эти разногласия усилились, и в настоящее время растет сходство со стадией 2 подготовки к Гражданской войне. Избрание Дональда Трампа дало консерваторам ощущение, что федеральное правительство может защитить их интересы или, по крайней мере, решить их проблемы. Однако за этим чувством уверенности в Трампе ускорились другие тревожные тенденции. Общественная готовность поддержать отделение штата растет, особенно среди республиканцев в бывших штатах Конфедерации. Готовность к компромиссу или поиску примирения либо в Конгрессе, либо среди более широких слоев населения заметно снижается. Готовность и способность к насилию также растет. Вооруженные группы, хотя и относительно небольшие, становятся все более активными. Как кабельные новости, так и социальные сети усилили эти разные взгляды и предоставили экстремистам трибуну для запугивания. По иронии судьбы, пандемия COVID-19 еще больше разделила, а не объединила нацию из-за разного отношения к обязательным маскам и вакцинам, а также к личным свободам. История Гражданской войны также учит, что на этом этапе более слабая, более обиженная и более уязвимая сторона может занять острую оборонительную позицию в политическом и психологическом плане. Члены могут считать себя героическими защитниками образа жизни, которому угрожает смертельная опасность. Мы наблюдаем эти явления и сегодня.



Больше всего в этой оценке сходства вызывает неприятие бывшим президентом Трампом результатов выборов 2020 года. Именно избрание Линкольна и последующее его неприятие Югом привело к трагическому переломному моменту в 1860 году, который мы назвали этапом 3. Реакцией многих сторонников Трампа было аналогичное неприятие внезапного поворота судьбы, с наиболее экстремистские реакции, демонстрируемые 6 января 2021 года. В этот переломный момент в случае с Гражданской войной умеренные замолчали, насильственные события вызвали более насильственные, были сделаны просчеты, были созданы и пересечены красные линии, и был разоблачен блеф. Сегодня умеренные в обеих партиях тоже слишком часто молчат. И все же, к счастью, сегодня Соединенные Штаты выглянули из-за этой пропасти Стадии 3 и отшатнулись. Почему?



Факторы различия



Несмотря на некоторое сходство на всех трех этапах, существуют важные меры предосторожности и смягчающие факторы, которые могут уберечь страну от второй насильственной гражданской войны между организованными государствами.



Самое главное, хотя сегодня существуют глубокие разногласия по конкретным вопросам, даже взятые вместе, для большинства американцев они не поднимаются почти до экзистенциального уровня, который они достигли для Юга в 1861 году.



Несмотря на региональные различия, степень национальной ассимиляции и социальной сплоченности сегодня также намного выше, чем шестнадцать десятилетий назад. При сохранении ярко выраженных региональных различий они были смягчены социально-географической мобильностью и национальным патриотизмом. Те, кто выступает за насильственное восстание, существуют в основном в небольших географических анклавах. Разделение между городом и деревней столь же велико, как и разделение между штатами.



В связи с этим, несмотря на некоторое заигрывание общественности с отделением, сегодня ни один серьезный политический лидер не призвал к отделению государства. Уроки кровавой Гражданской войны усвоены большинством. В 1869 году Верховный суд США постановил в деле Техас против Уайта , что штаты не могут в одностороннем порядке выйти из Союза. В то время как некоторые выступают за отделение как за фантазию, очень немногие приветствовали бы еще одну жестокую борьбу, подобную Гражданской войне, чтобы добиться этого. Если возникнет крупномасштабное гражданское восстание, отделение государства вряд ли станет основной частью этого восстания.



Национальные институты Америки, как официальные, так и неофициальные, были ослаблены, но все еще остаются относительно сильными по сравнению с 1860 годом. Многие политические разногласия улаживаются на уровне штатов. Суды по-прежнему остаются признанным арбитром по критическим разногласиям между штатами и федеральным правительством. И подавляющее большинство тех, кто сегодня командует вооруженными силами, правоохранительными органами и разведывательными службами, решительно поддерживают установленный порядок.



Далее, хотя многие правые политические лидеры боятся открыто выступать против Трампа, очень немногие из них одобряют политическое насилие или прямо выступают за отделение государства. Напомним, что в 1860 году большинство южных политических лидеров выступали за отделение на третьем этапе.



Наконец, сегодняшние ультраправые боевики, изобилующие оружием, плохо организованы или руководимы, в отличие от большого числа опытных офицеров, которые поддерживали отделение и могли организовывать повстанческие армии и возглавить их. Тем не менее, они могут получить доступ к опасным технологиям и начать контролировать мятежников.



Таким образом, хотя обзор этих трех этапов показывает, что усиление секторального насилия сегодня вполне возможно, сецессия штатов и открытая гражданская война, подобные 1861–1865 гг., остаются маловероятными. Несмотря на некоторое сходство условий в период до Гражданской войны, в настоящее время существуют смягчающие факторы и гарантии, которые могут предотвратить национальный раскол. Тем не менее, боевые группы требуют тщательного и постоянного наблюдения.



Если - все же большое "если" - крупномасштабное антиправительственное насилие вспыхнет в результате инициирующего события, то более вероятно, что оно будет иметь место в слабо скоординированных очагах, скажем, сотен вооруженных до зубов и разгневанных людей во главе с одним или иная военизированная группировка. Было бы очень опасно, если бы его поддержали некоторые экстремистски настроенные национальные лидеры. Это твердое ядро ​​чрезвычайно хорошо вооружено стандартным боевым вооружением и может легко накапливать бризантные взрывчатые вещества или что-то похуже. Способность к широкомасштабному значительному насилию неоспорима. 6 января 2021 года может оказаться репетицией скоординированных атак на федеральные символы и собственность, столицы синих штатов и собрания меньшинств. Если такое насилие вспыхнет, эти группы необходимо будет разоружить. Вполне возможно, что при таких обстоятельствах регулярные вооруженные силы США могут быть вынуждены вмешаться.



Заключение



Хотя гражданская война между двумя половинами Соединенных Штатов сегодня крайне маловероятна, географически разрозненное, слабо скоординированное военизированное насилие со стороны крайне правых и "замещающих" боевиков нельзя считать невероятным.



Этого прогноза слабо организованных, но опасных гражданских беспорядков и их возможной эскалации за пределы этого можно избежать, если американские лидеры обеих партий ясно осознают опасности, выявляемые здесь, поставят нацию выше партийной политики, будут контролировать своих избирателей, выступят против насилия и воспользуются возможностью пойти на компромисс по как можно большему количеству национальных вопросов. Необходимо сильное и сбалансированное руководство. В период до Гражданской войны были свои государственные деятели, такие как Генри Клей, которые стремились сохранить союз и мир путем компромисса. Такие лидеры сегодня снова нужны.



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Комментарий В. О.



Авторы статьи не скрывают своих симпатий к демократам и своих антипатий к республиканцам. Поэтому не рассматривают достаточно прогнозируемый проигрыш демократов на промежуточных выборах в 2022 года и победу Трампа на выборах президента США в 2024 году.



Они вообще не затрагивают провокационную роль спецслужб США в событиях 6 января. Хотя фактов накопилось достаточно.



Авторы не прогнозируют массовые беспорядки и возможные политические убийства в случаях проигрыша демократов и в тех, и в других выборах. А организованы они могут быть экстремистскими группами самих демократов.



Но, в любом случае, исторические параллели осведомленных экспертов – бывших руководителей спецслужб весьма полезны для понимания современной американской ситуации. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662792960





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