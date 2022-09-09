|Создано госучреждение "Кыргызсериал" для съемки короткометражных фильмов и сериалов
11:13 10.09.2022
9 сентября 2022
Предыстория: В Кыргызстане создают госучреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонд кино
"Культура" (АКИpress) - Образовано государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Как пишет пресс-служба Кабинета министров, решение принято на заседании Кабмина по указу президента "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии КР" от 20 мая 2022 года № 159 для дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы господдержки кинематографии.
Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики поручено:
- разработать и утвердить устав ГУ;
- принять организационные и иные меры, вытекающие из принятого решения.