Создано госучреждение "Кыргызсериал" для съемки короткометражных фильмов и сериалов

11:13 10.09.2022

9 сентября 2022

Предыстория: В Кыргызстане создают госучреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" и Фонд кино

"Культура" (АКИpress) - Образовано государственное учреждение "Творческо-производственное объединение "Кыргызсериал" при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Как пишет пресс-служба Кабинета министров, решение принято на заседании Кабмина по указу президента "О мерах по развитию национальной киноиндустрии и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки кинематографии КР" от 20 мая 2022 года № 159 для дальнейшего развития национального киноискусства и поднятия на качественно новый уровень национальной кинематографии, совершенствования системы господдержки кинематографии.



Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики поручено:



- разработать и утвердить устав ГУ;



- принять организационные и иные меры, вытекающие из принятого решения.