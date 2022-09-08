Идея "Чуть что". Ким Чен Ын уверовал в свои ядерные силы

15:22 10.09.2022

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о праве своей страны на обладание ядерным оружием и отказе от переговоров по денуклеаризации. Это решение было официально закреплено Верховным народным собранием КНДР в "Законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил". Документ среди прочего уточняет, в каких случаях Пхеньян будет готов применить свой ядерный потенциал: один из сценариев предусматривает задействование ядерного оружия при попытке свержения режима.



Власти КНДР разработали сразу пять сценариев, при которых они будут готовы к применению ядерного оружия



Закон, закрепляющий за КНДР статус ядерной державы, был обнародован Центральным телеграфным агентством Кореи. Документ содержит 11 разделов. Он провозглашает ядерные силы КНДР главным средством обороны государства, призванным гарантировать его суверенитет и территориальную целостность и защищать его "от внешних военных угроз, агрессии и атак". Основная миссия ядерных сил - обеспечивать состояние сдерживания, при котором противники Северной Кореи будут точно знать, что нападение на нее приведет к "их гибели".



В законе говорится о пяти сценариях, при которых власти КНДР будут готовы применить ядерное оружие:



- если по стране будет нанесен удар с помощью ядерного или иного оружия массового уничтожения, а также если поступит информация о приближении такой атаки;

- в случае совершения или информации о приближении ядерной и неядерной атаки враждебных сил против руководства страны и командования государственными ядерными вооруженными силами;

- при совершении или суждении о приближении смертельной военной атаки на стратегические объекты государства;

- в случае необходимости предотвращения расширения и затягивания войны, проведения операций по взятию инициативы в войне;

- а также в неизбежном случае, когда можно реагировать только применением ядерного оружия на возникновение других обстоятельств, вызывающих катастрофический кризис для существования страны и безопасности жизни народа.



Это наиболее обширный список сценариев применения ядерного оружия из всех официально обнародованных признанными и непризнанными ядерными державами.



При этом КНДР, как следует из документа, оставляет за собой право в случае создания угрозы для системы командования и контроля над ее ядерными силами автоматически нанести ядерный удар "в целях уничтожения враждебных сил".



Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что принятие нового закона делает невозможным продолжение переговоров о денуклеаризации. "Обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от него",- объявил он.



По словам северокорейского лидера, США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного арсенала и права на самозащиту, поскольку хотят ослабить и уничтожить ее.



Но Пхеньян, подчеркнул он, не откажется от своего ядерного статуса, даже если его будут ожидать "сотни лет" санкций.



По мнению директора российского Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антона Хлопкова, новый закон нацелен не только, а возможно не столько на внутреннюю аудиторию. Об этом, в частности, говорит тот факт, что он практически одновременно был опубликован на шести языках, включая корейский, английский и японский. "Это очень полезный для специалистов документ, который рисует достаточно яркую картину, каким образом в Пхеньяне видят место ядерного оружия в обеспечении обороноспособности и суверенитета страны, при каких обстоятельствах может применяться ядерное оружие, какова политика страны в области ядерного нераспространения,- заявил эксперт "Ъ".- Нет сомнений, что его уже "под микроскопом" начали изучать во многих странах, в том числе главные "антагонисты" КНДР в регионе Северо-Восточной Азии".



Антон Хлопков полагает, что в Пхеньяне серьезно работали над документом, в том числе изучая ядерную политику стран "ядерной пятерки". "Так, статья 10 закона посылает привет США, декларируя, что "КНДР как ответственная страна-обладательница ядерного оружия не размещает его на территории других стран", в то время как ядерное оружие США размещено в пяти государствах за пределами национальной территории",- напоминает собеседник "Ъ".



Вашингтон и его азиатские союзники готовы отразить "северокорейскую угрозу"



Время принятия нового закона глава ЦЭБ связывает с тремя факторами. Во-первых, по его словам, политика нынешних администраций в США и Южной Корее привела к серьезному откату назад по сравнению с теми подходами, которые при их предшественниках (Дональде Трампе и Мун Чжэ Ине) позволили добиться прогресса в регионе в 2018–2019 годах. "Сейчас же вновь проходят масштабные совместные учения Вашингтона и Сеула. Эксперты не исключают возможной эскалации в регионе уже в ближайшее время. В этой связи в Пхеньяне, возможно, решили достаточно развернуто рассказать о своей доктрине применения ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания",- полагает Антон Хлопков.



Во-вторых, напоминает он, целый ряд источников говорит о планах КНДР проведения седьмого ядерного испытания. В этом контексте публикация ядерной доктрины, по мнению эксперта, может иметь целью "смягчить" возможную реакцию со стороны США, Южной Кореи, Японии и их союзников в случае, если оно состоится. "В-третьих, с учетом развития ракетно-ядерной программы КНДР пришло время и для развития доктринальных документов в ядерной сфере",- заключает собеседник "Ъ".



Власти США между тем поспешили заверить, что Вашингтон не вынашивает враждебных планов в отношении Пхеньяна.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что США по-прежнему нацелены на урегулирование корейской ядерной проблемы дипломатическим путем и готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий. При этом она посетовала, что Пхеньян не отвечает на предложения Вашингтона о начале консультаций.



Москва и Пхеньян строят новые отношения



Источник агентства "Ренхап" в МИД Южной Кореи сказал, что "продолжающаяся разработка Северной Кореей ядерного оружия еще больше укрепит альянс Сеула и Вашингтона, а сама Северная Корея лишь поставит под угрозу собственную безопасность и еще больше изолирует себя от международного сообщества, усугубив экономические трудности, с которыми сталкивается северокорейский народ".



Президент РФ Владимир Путин в свою очередь в пятницу направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины основания КНДР. "Уверен, что Россия и КНДР продолжат развивать конструктивные двусторонние отношения, направленные на укрепление совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии",- сказано в поздравлении (цитата по ЦТАК). Владимир Путин, как отмечает агентство, подчеркнул, что отношения между двумя странами носят "традиционно дружественный и добрососедский характер".



Елена Черненко