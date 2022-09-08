|КазСпортЛюбовь. Олимпийский чемпион Баландин женился на синхронистке Кристине Тыныбаевой
15:24 10.09.2022
Олимпийский чемпион Баландин женился на синхронистке Кристине Тыныбаевой
Тимур НИТАЛИЕВ
В Национальном олимпийском комитете рассказали о том, что два именитых казахстанских спортсмена Дмитрий БАЛАНДИН и Кристина ТЫНЫБАЕВА сыграли свадьбу, передает Экспресс К.
Спорт объединяет сердца! Наш олимпийский чемпион по плаванию сыграл свадьбу со своей возлюбленной - бронзовой призеркой Азиатских игр-2014 по синхронному плаванию!
- сообщили в комитете.
Отметим, что Дмитрий БАЛАНДИН сделал предложение Кристине ТЫНЫБАЕВОЙ еще в прошлом году. Однако не хотел афишировать свои отношения.
Корреспонденты Экспресс К связывались с самим Дмитрием, но он категорически отказался комментировать свою будущую свадьбу.
Напомним, Дмитрий БАЛАНДИН является олимпийским чемпионом 2016 года на дистанции 200 метров брассом, трехкратным чемпионом Азиатских игр 2014 года и победителем Универсиады 2015 года.