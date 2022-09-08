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Россияне в августе скупили юань на 39 млрд рублей
20:19 10.09.2022

Китайская грамотность: в августе россияне скупили юань на 39 млрд рублей
Инвесторы также присматриваются к акциям азиатских компаний

Мария Немцева

Позиции юаня укрепляются. Став альтернативой доллару и евро, китайская валюта привлекает внимание как российских банков, так и начинающих инвесторов. Игроки также рассматривают покупку акций азиатских компаний, правда, уже с большей осторожностью - эксперты предупреждают о рисках и возможном дефолте девелоперов из Поднебесной. Рынок российских акций, в свою очередь, остается стабильным. В августе наибольший рост показали индексы компаний в банковской, транспортной и IT-сферах. Такие данные приводит Банк России в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте регулятора. "Известия" ознакомились с отчетом.

Торги юанем

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На российском валютном рынке укрепляется позиция юаня. Причем спрос растет со стороны широкого круга участников. Кроме профессиональных игроков в виде банков, к юаню присматриваются и физические лица. Они стали одними из крупных нетто-покупателей на рынке в августе, как и в целом в 2022 году, купив юаней за месяц на сумму 39 млрд рублей. Это превысило их нетто-покупки в предыдущие месяцы.

Увеличение торгов юанем происходит на фоне сокращения операций с долларом (43% в августе против 58% в апреле). Доля евро/рубль уменьшилась не так существенно - 23% против 32% в апреле.

Желание россиян покупать наличный юань или открывать счета в банках в китайской валюте можно понять, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

- Люди ищут альтернативу для защиты своих рублевых накоплений, возможность получать пассивный доход в ситуации, когда самые привычные инструменты (доллар и евро) стали недоступны или такие инвестиции связаны с определенными рисками, - объясняет эксперт.

Россияне справедливо полагают, что вторая экономика мира (КНР) может гарантировать устойчивость, соглашается основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, валюта будет демонстрировать рост по отношению к рублю и такие инвестиции оправдают себя. То же самое касается и фондового рынка: поскольку покупки акций американских и европейских компаний закрыты, розничные инвесторы обратили внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, говорит эксперт.

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Между тем основной спрос на покупку юаней на биржевом рынке в 2022 году замечен со стороны банков и СЗКО (системно значимых кредитных организаций). По данным ЦБ, с начала года они купили юаней за рубли и доллары на общую сумму более 1 трлн рублей.

Китайские бумаги

Интерес российских инвесторов возрос и к другим азиатским активам. В конце июня на СПб Бирже были запущены торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Сейчас доступно 12 ценных бумаг, но ожидается, что в будущем их станет больше.

Доля операций с китайскими акциями в общем объеме торгов иностранными акциями на СПб Бирже составила 4% в июле и 5% в августе. Однако в объеме нетто-покупок на долю ценных бумаг китайских компаний пришлось 59 и 55% (в июле и августе соответственно). В целом в июле и августе инвесторы купили китайских и гонконгских акций на сумму около 14,4 млрд рублей.

Тем не менее пока участники торгов с осторожностью относятся к новому рынку.

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"Неквалифицированным инвесторам необходимо принимать во внимание санкционные риски таких инвестиций с учетом их совершения с использованием иностранной финансовой инфраструктуры", - советует Банк России.

Стоит также учитывать, что последние данные по экономике Китая показывают явное замедление, отмечает Артем Деев. Это результат продолжающихся локдаунов в КНР и общей нестабильности мировой экономики.

- Кроме того, растут риски волны дефолтов девелоперов в Китае, что способно привести к сильнейшему кризису в Поднебесной. А значит, вложения в акции китайских и гонконгских компаний могут в какой-то момент не оправдать себя, а ситуация в экономике КНР может привести к падению юаня и потере накоплений россиян, которые вкладываются в эту валюту, - предостерег собеседник "Известий".

В среднесрочной перспективе проблемы в экономике КНР будут только накапливаться, что отразится и на доходности акций, и на валютных вложениях, полагает Федор Сидоров.

- Среди рисков - и возможный вооруженный конфликт с Тайванем, и риск дефолта государства, поскольку госдолг КНР очень высок, а экономика в последние 20 лет активно росла именно за счет надувания пузыря долга, - напомнил эксперт. - В текущей ситуации вложения в рынок КНР оправданы, просто из всех возможных альтернатив это самая крупная экономика. Но стоит учитывать риски.

Рост и падение российских акций ​​

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Ситуация с отечественными акциями пока остается стабильной. Среди российских активов заметнее всего подорожали акции в секторах "Банки и финансы", "Транспорт" и "Информационные технологии". Их отраслевые индексы увеличились на 13,2, 11,1 и 10,4% соответственно.

Центробанк объясняет такой рост несколькими причинами. Во-первых, позитивными результатами компаний в конце квартала. Во-вторых, государственной поддержкой фирм авиаотрасли. Кроме того, роль сыграли новости о предоставлении ряду ИТ-компаний льготных кредитов для выполнения обязательств перед держателями их еврооблигаций. Наконец, увеличение отдельных индексов произошло благодаря объявлениям о выплате дивидендов (это сделали, например, "ФосАгро" и "Газпром").

А вот индексы электроэнергетики и телекоммуникации снизились на 2,7 и 2,1% соответственно.

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В целом среднедневные объемы торгов в августе составили 37,2 млрд рублей, в июле - 35,3 млрд рублей. Физические лица, как и месяц назад, продавали свои акции, но делали это реже (объем продаж в августе - 7,9 млрд рублей, в июле - 15,6 млрд рублей). Основными же продавцами ценных бумаг выступили НФО (некредитные финансовые организации), они избавились от акций на сумму 10,5 млрд рублей.

Дружественные переводы

Еще одна показательная тенденция - рост объема торгов валютами дружественных стран. Основных причин две - стремление к снижению санкционных рисков, а также выстраивание рыночных отношений с контрагентами из дружественных стран.

Переориентация российской экономики заметна даже по зарубежным переводам физических лиц. Во II квартале 2022 года таких операций стало больше, притом что отправлять деньги в недружественные государства россияне стали заметно меньше - объем таких переводов сократился с 42,8% в 2021 году до 13,5% во II квартале 2022 года. Теперь россияне чаще посылают средства в СНГ и дружественные страны дальнего зарубежья.

Изменения в трансграничных переводах отвечают перестройке экономики и связаны в том числе с совершением зарубежных покупок, отмечают в ЦБ. При этом для хранения сбережений граждане по-прежнему используют в основном рублевые депозиты в российских банках, объем которых во II квартале вырос на 1,9 трлн рублей.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662830340


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