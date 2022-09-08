МО РФ после 2 дней молчания дало комментарий событиям на фронте. Лучше бы не давало...

20:27 10.09.2022

Минобороны РФ впервые официально прокомментировало отступление на Украине



Михаил Рябов



Минобороны РФ впервые опубликовало официальный комментарий относительно отступления российских войск в Харьковской области.



Оставление городов, где население еще недавно получало российские паспорта и готовилось к референдуму, а сегодня подвергается издевательствам и пыткам со стороны нацистов, называется "перегруппировкой для достижения целей СВО".



"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.



С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.



В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.



За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", – говорится в заявлении.



Публицист Егор Холмогоров такие формулировки оценивает скептически.



"Что-то мне подсказывает, что ВСУ не будут в качестве симметричной меры свертывать и перебрасывать на другие направления войска из под Донецка.



Напротив, они свернут успешную харьковскую группировку и бросят ее на Херсон или Мелитополь", – замечает Холмогоров.



Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот рассказывает о диалоге с жителем Харьковской области.



"На Белгородском вокзале подошел маленький коренастый мужик со словами: "Я вчера приехал из Купянска"…



Я смотрел на него и молчал.



Он видит мое смятение и спрашивает: "Неужели все?".



"Почему все? Нет, конечно. Мы наверняка отобъем. А сейчас, я надеюсь, – говорю ему, – что это ловушка для нацистов".



Мужик смотрит на меня и так жестко говорит: "У нас с ребятами там матери остались… Понимаете? Матери…".



Мы с ним молча посмотрели друг на друга. Все все поняли… Да и изначально все мы понимаем…".



На российской границе в Белгородской области развернуты пункты приема беженцев.



"У пропускного пункта в селе Логачевка, где скопились большие очереди гражданских машин с беженцами из Украины. Уже развернуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди. По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается", – пообещал губернатор Вячеслав Гладков.



Экс-спикер Новороссии Олег Царев считает, что российское общество не знает масштабов трагедии в Харьковской области.



"Сейчас кто-то из наших активистов или солдат, избитый, сидит с мешком на голове в каком-нибудь Купянске или Балаклее. Ждет, надеется, что его просто изобьют, а не покалечат или убьют. Наших пленных наверняка много. Где-то наши ребята отстреливаются и берегут патроны. Кто-то из мирных сумел выбраться из городка или села, попавших под контроль ВСУ, и с узлами вещей, с семьей, с детьми под Белгородом. Не знают, как жить дальше.



А в Москве праздник. День города. Толпы людей, палатки с выпивкой и едой, украшенные улицы, концертные площадки".