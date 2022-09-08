Беларусь войдет в состав Шанхайской организации сотрудничества

20:36 10.09.2022

10 сентября 2022, Бишкек, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Процедура присоединения Беларуси к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет запущена на саммите организации в узбекистанском Самарканде. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.



Она отметила, что на саммите также намечено подписание меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства - члена ШОС. Это позволит Тегерану присоединиться к учредительным документам и международным договорам организации. Помимо этого, подготовлены меморандумы для оформления статуса партнеров по диалогу для Египта, Катара и Саудовской Аравии, а также начнется процесс предоставления диалогового партнерства Бахрейну, Мальдивам и ряду других стран.



Саммит ШОС запланирован на 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан). Ранее власти КР также заявляли, что на нем будет официально дан старт проекту по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.



На сегодня в ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Кроме того, в последнее время многие государства заявили о желании присоединиться к ШОС.