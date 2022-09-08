Президент Жапаров дал медаль В честь 95-летия кыргызской милиции своему другу... лидеру известной ОПГ

20:50 10.09.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Другу Садыра Жапарова Азиму Рою вручили медаль в честь 95-летия милиции КР



В социальных сетях распространяют фотографию с медалью, которую вручили другу президента и бизнесмену Азиму Рою.



В свидетельстве к медали указано, что она вручена 31 марта 2021 года. В нем стоит подпись министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Пользователи утверждают, что снимок сделан в кафе "Релакс" в Бишкеке.



Добавим, что 95-летие кыргызской милиции отмечалось в ноябре 2019-го. Медаль вручают действующим или бывшим сотрудникам милиции Кыргызстана или Киргизской ССР. Известно, что настоящее имя Азима Роя - Орозахун Сайдазимов, ранее он действительно служил в рядах кыргызской милиции.



Бывший заместитель секретаря Совбеза генерал-майор милиции в отставке Омурбек Суваналиев, комментируя последние сообщения о связях Азима Роя с властями страны, напомнил о его прошлом.



"В 2008 году, когда я был губернатором Нарынской области, правоохранительные органы по моему приказу разогнали воровскую сходку с гостями из России, среди которых был и Орозахун Сайдазимов, также известный как Руслан Чалдоварский. Азимом Роем он стал после переезда в США. Личность, известная в определенных кругах. Он был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия, наркотиков, спекуляцию и нападение. Позднее с него сняли судимость, а позже ее аннулировали. Но тем не менее каково теперь тем, кто всю жизнь боролся с криминалитетом, видеть подобную фотографию?" - сказал он.



В базе данных журналистов-расследователей "Секреты Credit Suisse" говорилось, что в швейцарском банке Credit Suisse нашли счет уроженца Кыргызстана Роя Азима (Орозахуна Сайдазимова). Его счет действовал с 1997 по 2013 год, а максимальная сумма на нем была равна $11,6 миллиона.



Журналисты-расследователи OCCRP в публикации отмечают, что Рой Азим - "предприниматель со связями в преступном мире России и Средней Азии" и знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчи Кольбаевым. Они считают, что Азим Рой ведет дела с одним из родственников Кольбаева.