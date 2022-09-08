В Сирии ликвидирован лидер боевиков уроженец Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров

20:59 10.09.2022

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Фото из интернета. Сирожиддина Мухтарова называют заказчиком теракта у посольства Китая в Бишкеке в 2016 году



Лидер международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в КР. - Прим. 24.kg) Сирожиддин Мухтаров ликвидирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российских военных.



"По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования "Катиба Таухид валь-Джихад" Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной Абу Салох), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Егоров на брифинге в пятницу.



По информации российских и кыргызстанских силовиков, он являлся выходцем из Кыргызстана. Родился и вырос в селе Кашкар-Кыштак Ошской области. Из Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров уехал в 2013 году.



Террористическую организацию "Катиба Таухид валь-Джихад" российские спецслужбы называют причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017-го, в результате которого погибли 15 человек и еще около 100 были ранены. Сирожиддина Мухтарова российское следствие называло заказчиком теракта.



По версии ГКНБ, Сирожиддин Мухтаров участвовал в организации теракта в посольстве Китая в Кыргызстане в августе 2016 года. Тогда смертник въехал на территорию диппредставительства и устроил самоподрыв. Исполнитель теракта погиб, три сотрудника посольства получили ранения.