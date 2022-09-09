Нам сейчас надо болеть за Россию – потому что это спасет нас от ядерной войны, - Исраэль Шамир

21:00 10.09.2022

Ремейк Финки

хорошо бы сейчас показать противнику, что русские все еще умеют побеждать.

Исраэль Шамир

9 сентября 2022



Война за Донбасс-2022 похожа на Финскую войну-1940. С ее целями можно солидаризироваться, цели верные, превентивная война перед большой войной с немцами. Ленинград был слишком близко к границе. Но ощущения, что нужно во что бы то ни стало победить – у большинства не было. Сталин задействовал небольшие силы на финском фронте, силы прилегающего воинского округа, и финны смогли с ними справиться. Потом Сталин понял ошибку, бросил свежие силы и победил. Но Гитлер внимательно следил за ходом войны, и пришел к выводу –даже слабая и маленькая по населению Финляндия могла потрепать Россию, что уж говорить про Германию! Ее победа казалась ему бесспорной.



Путин совершил ту же ошибку. Он задействовал небольшие силы, способные на полицейскую операцию, и столкнулся с отчаянным сопротивлением. Казалось бы – небольшая беда. Нужно добавить солдат и разбить украинцев. Но стратегический противник – США – сделал ошибку Гитлера. Он пришел к выводу, что Россию можно разбить. Поэтому новая мировая война стала очень вероятной. Начнет ее Англия или Америка – посмотрим. И боюсь, что увидим.



В этом главная проблема, а не в локальном прорыве укрчастей. Деревней больше, деревней меньше – не все ли равно? Но выводы… Они полагают, что Россия больше сделать не может. Это неверный вывод – Россия может. Но этот неверный вывод развяжет новую войну. Лиз Трасс готова нажать красную кнопку.



Хорошо бы сейчас показать противнику, что русские все еще умеют побеждать. Если, конечно, умеют. И нам сейчас надо болеть за Россию – потому что это спасет нас от ядерной войны. Сейчас поздно говорить – я был против изначально. Сейчас только вперед.