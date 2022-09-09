НАТО в АТР: реальность и перспективы, - Максим Столетов

00:07 11.09.2022 Зачем США создают глобальный военно-политический альянс

Максим Столетов

09.09.2022

НАТО в АТР: реальность и перспективы

В Приморье прошли командно-штабные стратегические учения "Восток-2022". Для их проведения на полигонах и в акваториях были сконцентрированы около 50 тыс. военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и техники, том числе 140 самолетов, 60 кораблей и катеров. Кроме частей и подразделений российских ВС в учениях были задействованы также военные контингенты из 13 стран - Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.



Международный интерес к КШСУ был настолько велик, что за действиями войск коалиционной группировки наблюдали свыше 170 представителей из 35 зарубежных стран, в том числе членов ОДКБ и ШОС. Участие в учениях иностранных государств показывает их готовность к военному сотрудничеству с Москвой. Именно этот факт, прежде всего, был особенно болезненно воспринят в НАТО и недружественных России странах АТР.



Американское издание Sky News (подразделение NBC News) даже предположило, что нынешние крупномасштабные учения являются четким свидетельством решимости России заложить фундамент для сильного военного союза, противостоящего Организации Североатлантического договора в свете роста напряженности между Москвой и Пекином, с одной стороны, и Вашингтоном - с другой. Профессор международных отношений и специалист по разрешению конфликтов Хасан аль-Муни отмечал, что учения проходили в условиях бурных изменений в мире. Естественно, это свидетельствует об укреплении российско-китайского военного сотрудничества. Тем не менее "оно не достигло уровня альянса, несмотря на прочность их двусторонних отношений".



Столь уважаемому эксперту следовало бы знать, что, во-первых, еще год тому назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, подчеркнул, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга и в отличие от НАТО не создают военного блока. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил на брифинге, что Китай и Россия больше, чем союзники друг для друга. Не в альянсах, оформленных формально, дело. Глава Центра стратегических исследований "Сакр" Муханнад аль-Аззави в интервью Sky News аrabia очень верно подметил, что хотя эти маневры и могут показаться традиционными, на самом деле, они таковыми не являются, поскольку в них участвуют два арабских государства, а также страна, не входящая в азиатские стратегические альянсы. Речь идет об Индии, чья армия, наряду с китайской и российской, входит в четверку самых сильных в мире, причем обладающих ядерным оружием.



Еще год тому назад западный истеблишмент открыто обсуждал свои планы по "сдерживанию" России и Китая. В режиме этакой вольной дискуссии экспертное сообщество рассматривало вопрос: а потянет ли Америка войну на два фронта? Были и сомневающиеся (иногда здравые смыслы посещают Запад).



Здесь нельзя не сказать о стремлении США, Великобритании и Японии действительно создать дальневосточный "второй фронт" против России, в том числе с целью осложнить нашей стране проведение СВО на Украине. Оказалось, несмотря на участие ее армии в крупной спецоперации на Украине, Москва обладает достаточным военным потенциалом еще и для проведения интенсивных учений. А также – немалым международным авторитетом. Планы США и Японии, таким образом, были поломаны. В Вашингтоне и в Токио по этому поводу очень возмущались.



"США обеспокоены по поводу любой страны, участвующей в учениях с РФ, когда Россия проводит специальную операцию на Украине", - было заявлено в Белом доме. Слова "по поводу любой страны" означают, что США опять применили давнее свое правило "Кто не с нами - тот против нас". Им вторят японцы. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проведение военных учений на российских островах Кунашир и Итуруп - "северных территориях" (по версии Токио) вызывает крайнее сожаление. И подчеркнул, что Токио будет внимательно следить за ходом учений и "действовать соответственно". Япония при этом явно рассчитывает на "дружескую" поддержку США. Наглости японцам не занимать!



Незадолго до наших КШСУ на острове Суматра прошли крупнейшие за последние 13 лет военные учения объединенных сил США, Индонезии, Австралии, Японии и Сингапура. Они проводились намеренно на фоне растущей морской активности Китая в Индо -Тихоокеанском регионе. Командующий войсками США в ИТР адмирал Джон К. Акилино заявил, что столь представительное участие в маневрах - это демонстрации силы и решимости США и союзников в противодействии Китаю. Тогда в ответ китайские СМИ обвинили США в создании Индо-Тихоокеанского альянса, подобного НАТО, чтобы ограничить растущее военное и дипломатическое влияние КНР в регионе. Специализирующаяся на военной тематике американская пресса тоже пишет о намерениях США создать в АТР подобие НАТО под предлогом защиты стабильности. Одновременно НАТО концентрирует огромные силы в Восточной Европе. Альянс продолжает наращивать военное присутствие в непосредственной близости от рубежей Союзного государства Беларуси и России. Становится очевидно, что альянс рассматривает восточно-европейский регион как наиболее вероятный театр военных действий. Но очевидно, что таким же ТВД может стать и АТР.



Недавний Мадридский саммит Североатлантического альянса подтвердил стремление коллективного Запада переформатировать мировой порядок в пользу США и дал отмашку стратегическому развертыванию Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.



Суммарная численность войск стран альянса на его восточных границах по состоянию на июль-август 2022 г. составляет 378 000 человек. В 2023 г., как ожидается, она составит почти 500 тыс. В последующем увеличение численности войск НАТО в Восточной Европе может достигнуть численности в 750 000 (!) "штыков", и это только первый стратегический эшелон ОВС, который может быть развернут у границ России, Белоруссии и Украины.



Есть еще и второй стратегический эшелон, в состав которого войдут войска западноевропейских стран НАТО, а также США и Канады. Надо также принять во внимание тот факт, что общая численность войск НАТО насчитывает более 3 (трех) млн чел., а вот применение этих войск будет зависеть от успеха Российской армии и ее политики сегодня и в будущем. На самом деле, надо сказать, что вооруженный конфликт с альянсом практически уже идет, и мы сегодня, отстаивая интересы России и русских людей на территории Украины, воюем с ВСУ, подготовленными по стандарту НАТО, оснащенными вооружением, поставляемым странами Запада.



Джо Байден как-то проговорился, насколько значимым для США является конфликт вокруг Украины: он важнее Второй мировой, но сопоставим по важности с Первой мировой и с американской гражданской войнами. Не только слова Байдена, но и действия Вашингтона показывают: ставка сделана на военное поражение России, и это очень высокая ставка для Америки. Не скрывается, а наоборот, подчеркивается, что альянс рассматривает Китай таким же "системным вызовом" в регионе, каким считает Россию в Восточной Европе и на Большом Юге. "Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорила премьер Британии Лиз Трасс, будучи еще министром иностранных дел. - Нам нужно упреждать угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе. Работать с такими союзниками, как Япония и Австралия, дабы убедиться в том, что Тихий океан защищен. Мы должны быть уверены в том, что демократии наподобие Тайваня могут защитить себя".



Выступая 16 августа на открытии X Московской конференции по международной безопасности, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил, что противодействие Запада укреплению многополярного мира, наряду с Европой, наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США начали развал существующей системы регионального сотрудничества. По его словам, началом этого стало анонсирование США, Австралией и Великобританией инициативы АУКУС. "Планы расширения этого партнерства, подключения к нему новых региональных партнеров не скрываются. Происходит сращивание АУКУС с НАТО, которое, в свою очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это при том, что все страны НАТО находятся в тысячах миль от этого региона", - сказал Сергей Шойгу.



Именно на саммите НАТО в Мадриде (28-30 июня) Североатлантический альянс объявил Россию самой значительной для себя угрозой. При том что этот форум альянса отличался беспрецедентной русофобской истерией, впервые в истории вызовом был назван и Китай.



Любопытно то, как оценили саммит в Японии. Агентство Kyodo Цусин написало, что НАТО впервые заявило, что Китай представляет вызов, этот вывод "является свидетельством того, что страны-союзники объединяются в противодействии растущей военной и экономической мощи Пекина". Газета Asahi shimbun, в свою очередь, сообщила: Европа, которая раньше фокусировала свое внимание на экономических интересах, изменила отношение к Китаю и теперь снова смотрит на Японию как на партнера в Азии, что является отрадным событием для японской стороны.



В то же время лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, сообщил МИД Японии. Отмечается, что премьеры - Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Альбанезе, Новой Зеландии Джасинда Ардерн и президент Республики Корея Юн Сок Ель единогласно осудили военную операцию России на Украине. А также, "основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом". (Эта четверка принимала участие в Мадридском саммите альянса. Кисида стал первым японским премьером, которого США удостоили чести участвовать в заседании НАТО).



Посыл японского руководства о том, что обеспечение стабильности в Европе невозможно без устранения угроз в АТР, был услышан на Западе. В Стратегической концепции НАТО 2022 г., определяющей характер действий государств-членов на ближайшие 10 лет, было сказано, что "амбиции и наступательная политика Пекина представляют вызов интересам, безопасности и ценностям участников Североатлантического альянса". Кисида предложил также предусмотреть постоянное размещение представителей Сил самообороны в штаб-квартире организации, а также взаимный обмен наблюдателями за проведением военных учений и регулярное участие Японии, Австралии, Новой Зеландии и Республики Корея в работе структур НАТО. Обращает на себя внимание довольно вольная трактовка японцами принципа неделимости безопасности.



Россия и Китай настаивают на том, что безопасность какого-либо государства не может быть укреплена за счет ослабления других. Однако, по мнению Ф. Кисиды, безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неотделимы друг от друга, потому попытки изменить status quo силой в любом из регионов должны пресекаться совместными действиями. И в числе мер по содействию европейским партнерам в контексте событий на Украине Токио ввел девять пакетов санкции в отношении физических лиц и компаний из России, поскольку "не готов оказывать альянсу какую-либо военную поддержку". А если был бы готов, тогда что – прислал бы на Украину солдат или оружие и боевую технику?



Западные страны хотят переманить на свою сторону другие государства и создать новый военный альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Московской конференции по международной безопасности в августе с.г.



к панову 3.png

Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие, как AUKUS и другие", - отметил Владимир Путин. Так, созданный еще 15 лет тому назад в АТР по образцу и подобию Североатлантического альянса блок "Четырехсторонний диалог по безопасности" - QUAD (КВАД) уже назвали азиатским НАТО. Хотя это, скорее, перспектива. В данное время Пентагон явно с прицелом на будущее накачивает оружием Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).



США реально подошли к тому, чтобы сформировать здесь военный блок, который, по оценкам экспертов, станет в Азии аналогом НАТО. И хотя официально заявленная цель - сдерживание Китая, но понятно, что в такой же мере КВАД направлен на противодействие России. Достаточно сказать, что он был создан по инициативе Японии.



Разумеется, Токио без согласования с Вашингтоном с подобным предложением не выступил бы. Это хорошо понимают как в Пекине, так и в Москве. Более того, как сообщало Главное управление Генштаба РФ, американцы форсируют формирование антикитайской коалиции на основе QUAD. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, Вашингтон попытается вовлечь в альянс Филиппины и Индонезию. "Им нужен широкий блок, который охватывал бы всю западную часть Тихого океана", - отметил он. Как сказал член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов, все прекрасно понимают, что такой альянс усилит присутствие США в регионе, а безопасности не прибавит, наоборот, возникнет точка более концентрированного противостояния.



При этом США в последние годы значительно нарастили военную группировку в Тихоокеанском регионе. Заметно участились и учения флота США в Тихом океане вблизи китайских акваторий. С 2020 г. американские ВМС одновременно развертывают в регионе сразу три авианосные ударные группы. А на авиабазу Андерсен на Марианских островах периодически перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52, В-1 и В-2. Иногда здесь дежурят до 15 самолетов - носителей ядерного оружия.



Пентагон регулярно привлекает к маневрам другие страны региона. Интенсивность совместных учений и тренировок повысилась не менее, чем вдвое. В прошлом году только американо-японские учения проходили около 30 раз. Пекин, естественно, протестует. Но американцы в ответ заявляют, что будут плавать там, где позволяет международное право. В то же время они пытаются лишить такого права другие страны.



Всего в регионе свыше 200 объектов вооруженных сил США, в том числе более 50 военных баз. Кроме того, Вашингтон планирует к 2024 г. развернуть в АТР 1-й оперативный флот. Соединение будет действовать в акватории восточной части Индийского океана.



Это освободит ресурсы 7-го оперативного флота и позволит сосредоточить его на решении задач в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, активизировать деятельность по сдерживанию КНР в Южной и Юго-Восточной Азии. Эти действия американцев показывают, что после создания хаоса в Европе НАТО пытается переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион и тем самым распространить свое присутствие во всем мире, что вполне в логике действий США.



Сначала альянс перетянул на свою сторону Западную Европу и направил против Восточной Европы и Советского Союза, затем объединил Восточную Европу против России. Теперь же хочет привлечь страны Азиатско-Тихоокеанского региона против Китая, что в большой степени затрагивает и безопасность России. Можно сказать, что, расширяясь до Дальнего востока, НАТО раскалывает мир на три части: Россия, Китай и их сторонники; НАТО с западными и европейскими союзниками; "третьи" страны, пытающиеся остаться вне схватки, которым, однако, придется определиться – на чьей они стороне. Ради своего будущего: то ли они пополнят число американских вассалов, то ли защитят суверенитет совместно с Россией, Китаем и другими странами.



Сегодня очевидно, что НАТО вышла за рамки Европы. Североатлантический альянс пытается усилить свои функции и институциональное присутствие в регионе под предлогом "китайской угрозы". В связи с чем, США хотят ускорить формирование региональной и даже глобальной системы безопасности с альянсом в качестве ядра для побуждения союзников Америки в АТР к сдерживанию Китая. Эти шаги Америки очень схожи с ее практикой постоянного усиления противоречий между странами НАТО и Москвой, которые содействуют расколу в Европе. Расширение на восток привело к военному конфликту между Россией и Украиной, длительной конфронтации России и альянса и большому расколу. Исходя из этого наблюдения, расширение влияния НАТО во главе с США на АТР станет губительным и подорвет мир и процветание в регионе. Мы помним, как НАТО влезла в дела Союзной Республики Югославия, Ирака, Афганистана и других стран. Последствия этих действий Вашингтона очевидны для всего мира. История показала, что куда бы альянс ни протянул свои кровавые лапы, там происходят трагедии.



Особое внимание вызывает сближение с НАТО Японии, единственной азиатской страной, потерпевшей поражение и подписавшей капитуляцию во Второй мировой войне, в то время как США при поддержке натовских сателлитов не устают накачивать Тайвань оружием именно по той самой схеме, по которой ими накачивалась Украина в преддверии ее столкновения с Россией.



Проводя далее аналогию с Украиной, которая рвалась быть в Европе форпостом "восточного фланга" НАТО, можно сказать, что при той жесткой блоковой схеме, которой придерживается коллективный Запад, именно Японии отведена роль натовского фланга в АТР. Но здесь между островной республикой и соседними континентальными державами форпостов у альянса нет, только - вода.



При этом действия Японии являются отражением все более глубокого втягивания этой страны в реализацию американской стратегии сдерживания, направленной против России и Китая, от которых до японских островов, что называется, рукой подать.



Учения "Восток-2022", беспрецедентно широкий состав их участников, открыто поставленные цели противодействия военной активности США, Японии и их союзников в АТР должны произвести отрезвляющее воздействие на Токио и Вашингтон.



Уже первая реакция Токио на КШСУ показывает не только агрессивную сущность японского вассала США, но и его реальный страх перед Россией и Китаем, несмотря на поддержку Вашингтона. Но где тот Вашингтон и где та НАТО?



Реально перед Японией находятся армии и флоты РФ и КНР. Даже НАТО из евроатлантического далека с опаской смотрит на их отношения, которые больше, чем союзнические. Но не только военная мощь реальных противников испугала США. НАТО и Евросоюз. Одновременно с учениями во Владивостоке состоялся Восточный экономический форум. Военные учения и Восточный экономически форум имеют не только международное значение. Они свидетельствуют также о том, что идет "сборка", можно даже сказать, "сшивка" России в единое целое. Пожалуй, это самый большой страх противников России. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662844020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект о модернизации сферы сельского хозяйства рассматривают сенаторы

- Правительство представило Мажилису проект трехлетнего бюджета на 2023-2025 годы

- Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за медлительность в отмене необоснованных требований к бизнесу

- Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Алихан Смаилов

- Данияр Ашимбаев: Поправку о президентском сроке надо вносить в Конституцию сейчас

- Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в экономическом секторе

- "Люди должны чувствовать, что живут в справедливом государстве" - Перуашев о банкротстве граждан

- Кадровые перестановки

- Состоялось заседание депутатской группы "Өнір"

