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The Economist: Экономика Китая не сможет превзойти американскую. Вот почему
02:40 11.09.2022

The Economist
Великобритания

Сможет ли экономика Китая в будущем превзойти американскую?

По мнению экспертов, ВВП Китая может приблизиться к американскому – или даже превзойти его – к середине 2030-х годов. Но затем ему суждено снова отставать, поскольку в КНР демографический спад набирает обороты, пишет The Economist.

Некоторые экономисты полагают, что не сможет

Когда-то, много веков назад, Китай был крупнейшей экономикой мира. В наши дни многие аналитики прогнозируют, что через некоторое время все опять повторится. Правда, множество проблем, с которыми столкнулся этот азиатский гигант – а некоторые он создал себе сам – отсрочат тот день, когда Китай догонит США, снова заняв первое место. Все больше экономистов полагают, что день этот, быть может, никогда и не наступит.

Население Китая более чем в четыре раза превышает население Соединенных Штатов Америки. Таким образом, его экономика может превзойти американскую по масштабам задолго до того, как она сравняется с ней по степени развитости. Для того чтобы общий ВВП Китая стал самым большим в мире, его ВВП в расчете на душу населения должен достичь лишь четверти американского. В некотором смысле Китаю уже удалось добиться скромного успеха: в 2016 г. его ВВП превысил американский, если пересчитывать в долларах по "паритету покупательной способности" (согласно этому методу подсчитывается стоимость товаров и услуг в каждой стране в сопоставимых мировых ценах).

Но ВВП Китая по-прежнему сильно отстает от американского при пересчете в доллары по более привычному обменному курсу, преобладающему на валютных рынках: в 2021 году китайский достиг 17,7 трлн долларов, а американский – 23 трлн долларов США. При этом, экономическому росту Китая препятствовала его политика нулевой терпимости к ковиду (эта политика подразумевает, что каждая вспышка вирусной инфекции должна сопровождаться жестким карантином), спад конъюнктуры на рынке недвижимости, а кроме того, Китай не занимался реформированием государственных предприятий и находился в состоянии технологической войны с Соединенными Штатами. Слишком активное регулирование правительством процветающих секторов, таких как сфера высоких технологий и образование, также ухудшило ситуацию. Китайская экономика выросла, достигнув впечатляющего показателя 8,1% в 2021 году, однако в нынешнем году, если ей удастся вырасти пусть даже на 3%, то и это уже будет хорошим результатом.

В долгосрочной перспективе дополнительные проблемы принесет с собой старение населения Китая. По некоторым оценкам, в течение следующих 15 лет общая численность рабочей силы может сократиться на 15%. По мнению специалистов консалтинговой компании Capital Economics, ВВП Китая может приблизиться к американскому – или даже превзойти его – к середине 2030-х годов, но затем ему суждено снова отставать, поскольку в КНР демографический спад набирает обороты.

Один из самых сложных и наиболее игнорируемых вопросов в этой дискуссии следующий: что произойдет с обменным курсом между двумя странами и с внутренними ценами в этих странах? Товары и услуги в Китае по-прежнему значительно дешевле, чем в среднем в США. Если разрыв в производительности между КНР и США продолжит сокращаться, то цены также должны будут сближаться – это будет происходить либо за счет более сильной валюты, либо за счет увеличения темпов роста инфляции. Важность этих процессов может быть велика. Так, например, согласно прогнозу Goldman Sachs, в 2031 году ВВП Китая превысит 38 трлн долларов, если использовать при подсчете цены и обменные курсы нынешнего года (причем, упомянутая цифра более чем в два раза превзойдет текущее значение), и этого окажется вполне достаточно, чтобы экономика страны стала крупнейшей в мире. Но не весь этот подъем будет объясняться экономическим ростом; по большому счету он также будет обусловлен повышением цен и валютного курса. По прогнозу, в 2031 году ВВП Китая в реальном исчислении увеличится примерно на 47% по сравнению с соответствующим показателем десятилетней давности (средний темп роста – менее 4% в год); цены в Китае будут примерно на 30% выше, а обменный курс увеличится почти на 13%. Именно сочетание этих трех факторов – а не только рост – определит, станет ли Китай когда-либо бесспорным экономическим чемпионом мира в супертяжелом весе.

Источник - ИноСМИ
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