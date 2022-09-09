Мир ощутит кризис риса в ближайшие месяцы из-за неурожая в Индии

07:55 11.09.2022

Сергей Ничаев

В беднейших странах неизбежны голодные бунты

С 10 сентября Индия запретила экспорт дробленого риса, а на все остальные сорта кроме басмати будут введены пошлины в размере 20%.



Меры введены для накопления собственных запасов риса. Причина в жаре, засухе и короткого периода дождей. Этим летом на индию обрушилась рекордная жара за всю историю, в Нью-Дели как-то зарегистрировали +49,2°C.



Индия является крупнейшим поставщиком риса, свыше 40% мировой торговли. Компенсировать такие объемы не может никто, а значит, рис сильно подорожает. При этом, крупа является самой популярной едой в мире, на него приходится более четверти мирового потребления калорий. А для ряда стран Юго-Восточной Азии это еще и традиционная пища. В совокупности с общемировой инфляцией это может спровоцировать голодные бунты, особенно в Анжуан, ЦАР, Чаде и Мали.



Кризис напрямую не отразится на России, поспешил успокоить торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас. Основным поставщиком крупы в нашу страну являются Таиланд и Вьетнам. Однако в прошлом году половина экспорта все же пришлась на Индию. Остается только надеяться на климат по отношению к урожаю следующего года, до середины 2023.



Ранее Readovka сообщала, что Индия

сокращает поставки российской нефти.