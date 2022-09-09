Американский боевой вертолет Black Hawk упал в Кабуле. Талибы пытались полетать

08:09 11.09.2022

Black Hawk – многоцелевой вертолет американских Вооруженных сил, предназначенный для быстрой перевозки военных и вооружений, сообщает Zakon.kz.

Боевой вертолет UH-60 Black Hawk под управлением бойцов "Талибана"* разбился в столице Афганистана Кабуле. Погибли три человека – двое пилотов и один член экипажа, сообщает РБК.



Вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны из-за технических неполадок, отмечается в заявлении.



Кроме того, при крушении были ранены пять человек.



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Американские войска использовали Black Hawk в период присутствия в Афганистане, а затем поставляли их афганской армии. Талибы захватили некоторые из них после их прихода к власти в августе 2021 года.



Базовую модель вертолета можно переоборудовать для медицинских целей или для выполнения боевых задач. На его борту могут одновременно находиться более 12 человек. Вертолет может быть оснащен противотанковыми ракетами Hellfire и другим вооружением.



*запрещенное в Казахстане террористическое движение



Данияр Кунафин

Афганистан