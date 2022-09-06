"Лезла в постель без очереди": глава Союза мусульман Казахстана Телибеков объяснил скандал с своей русской токалкой

08:18 11.09.2022

Николай ИВАЩЕНКО

6 Сентября 2022



Общественный деятель Мурат ТЕЛИБЕКОВ заявил, что его четвертая жена Екатерина ЧЕКАНОВА покаялась за свои слова, но все равно понесла "суровое" наказание, передает Экспресс К.



В середине августа подруги ЧЕКАНОВОЙ сообщили, что супруг избивает ее и насильно удерживает дома. Сам ТЕЛИБЕКОВ тогда дал другое объяснение: якобы неизвестные люди ворвались в квартиру и избили его и супругу.



А буквально накануне жена общественника выпустила новое обращение. В нем она просит оставить семью в покое, говорит, что прошлые заявления делала на эмоциях, а все конфликты в семье связаны с "плохим знанием казахских и мусульманских обычаев".



Наконец, свою позицию представил и сам ТЕЛИБЕКОВ. По его словам, ЧЕКАНОВУ избили три другие жены - и произошло это из-за конкуренции за место в постели с супругом.



"Тяжело мусульманину иметь четыре жены. Есть плюсы и есть минусы. Один из них недавно вылез наружу и стал причиной крупного скандала. Дело в том, что младшая жена в силу своего возраста оказалась строптивой и своенравной. Это не понравилось старшим женам. Долгие нравоучения и попытки втолковать ей этические нормы оказались безуспешными.



Старшие три жены долго терпели ее капризы и наконец не выдержали. Особенно их возмущало, что младшая избегает домашней работы и часто без очереди лезет в супружескую постель. Когда после очередного нравоучения женщина вновь ослушалась, они решили задать ей трепку", - написал ТЕЛИБЕКОВ в Facebook.



Затем, утверждает он, приехала полиция и сбежались подруги ЧЕКАНОВОЙ.



Обиженная супруга не решилась заявить, что ее избили старшие жены. Заявить на весь мир, что она не главная, а самая младшая из жен, задевало ее самолюбие. Недолго думая, она обвинила в рукоприкладстве не старших жен, а своего мужа,



- трактует события ТЕЛИБЕКОВ.



В ответ он наложил на женщину санкции сексуального характера.



После такой выходки возмущенный муж принял крайнюю меру наказания - он запретил ей посещать его постель на целый месяц. Женщина вытерпеть этого не могла, и вскоре на свет появилось ее публичное покаяние,



- подчеркнул ТЕЛИБЕКОВ.



При этом он добавил, что, несмотря на чистосердечное признание, мораторий не был отменен, но великодушный супруг согласился сократить его до 15 дней.



Мурат ТЕЛИБЕКОВ известен в Казахстане как общественный деятель, часто выдвигающий нестандартные инициативы. Позиционирует себя главой незарегистрированного объединения - Союза мусульман Казахстана.



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Замученные сексом казахстанки бегут, их место охотно займут иностранки - мнение

Николай ИВАЩЕНКО

14:08, 01 Июня

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В Казахстане постепенно сокращается доля женщин, а мужчин, напротив, становится больше. Неужели казахстанцам грозит дефицит женского внимания и, как следствие, проблемы с созданием семьи?

Согласно данным статистики, к началу 2022 года в республике проживали 9,29 млн мужчин и 9,84 млн женщин, передает Экспресс К. Пока представительниц прекрасного пола больше, однако их доля падает: если сейчас это 51,44% населения, то десять лет назад показатель достигал 51,77%.



К тому же и рождаться девочек стало меньше: в прошлом году на свет появились 216,2 тысячи девочек против 230,3 тысячи мальчиков. Эта тенденция уже отражается на молодых людях в возрасте до 28 лет. В этой категории на 1 000 парней приходится 956 девушек. Все данные говорят, что разрыв будет расти.



Что же делать казахстанским мужчинам? Не появится ли в стране феномен многомужества вместо пресловутого "института токал"? Эти вопросы мы задали общественному деятелю Мурату ТЕЛИБЕКОВУ. Он не склонен паниковать - говорит, проблема решится сама собой.



"Изменить Казахстан может экономический рост, политические реформы, но отнюдь не разница в количестве мужчин и женщин. Если говорить об институте токал, то для казахского народа это бессмертное явление. Казахская пословица гласит: "Разбогатев, узбек дом начинает строить. Разбогатевший казах новую бабу заводит". Возможно, причина в гипертрофированном либидо казахских мужчин. Издревле секс был для нас самым любимым хобби после байги и бешбармака", - считает ТЕЛИБЕКОВ.



В том же самом либидо общественник видит и причину уменьшения числа женщин в стране: они якобы подвергаются настоящему сексуальному террору.



"Почему женщин в Казахстане становится меньше? Покойный демограф Макаш ТАТИМОВ утверждал, что причина заключается в том, что казахские женщины не выдерживают сексуального террора и спасаются бегством, а некоторые даже вынуждены менять пол, поэтому их становится все меньше и меньше. Он даже определил регионы миграции. Однажды аксакал показал мне спутниковые снимки, на которых обозначены специальные районы на территории Китая и Монголии, где скопились огромные "стада" беглых казахских женщин.



Кстати, известный казахский поэт Олжас СУЛЕЙМЕНОВ отразил это своеобразие казахских мужчин в своей поэме "Глиняная книга": "Лица у нас безбородые, как у скопцов. Мы в страсти превосходили горбатых верблюжьих самцов", - утверждает ТЕЛИБЕКОВ.



В конце концов, уверен собеседник Экспресс К, даже если казахстанских женщин станет мало, их место с радостью займут иностранки.



"Дефицита женщин казахский народ сегодня не испытывает. Вместо выбывших из строя соплеменниц в Казахстан прибывают новые, свежие силы. Огромное количество любвеобильных женщин приезжает из Африки, России, Западной Европы… Так что такой проблемы в стране пока не предвидится. Наш народ с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее. Оно прекрасно и безоблачно!" - заключил Мурат ТЕЛИБЕКОВ.