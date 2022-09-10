Байден дурит весь мир, покупая в России древесину, металл и продукты, - Драго Боснич

08:23 11.09.2022

Байден дурит весь мир, покупая в России древесину, металл и продукты

США импортируют из РФ товаров на 6 миллиардов долларов, но вынуждают других прекратить вести бизнес с Москвой

Драго Боснич



10 сентября 22



После того, как Россия начала свое контрнаступление против агрессии НАТО в Европе, возглавляемый Соединенными Штатами политический Запад поклялся "изолировать" Россию и "нанести ущерб" ее экономике. Тем не менее, евразийский гигант не только пережил шторм практически невредимым, но даже сумел получить прибыль, в то время как бумеранг санкций начал опустошать западные экономики.



Россия смогла сохранить свою экономическую мощь, преодолев санкции и даже создав альтернативные платежные системы с крупнейшими мировыми державами- такими, как Китай и Индия. И все же США, как ведущая западная держава, которая подтолкнула своих европейских и других вассалов к экономической войне с Россией с разрушительными последствиями для ЕС и других экономик, продолжают вести дела с Москвой.



В настоящее время США импортируют российскую древесину, металлы, продукты питания и другие товары на сумму более 1 миллиарда долларов в месяц. Согласно статистике, приведенной Associated Press, с 24 февраля в американские порты прибыло более 3600 судов из России. Хотя это почти на 50% меньше поставок за тот же период по сравнению с прошлым годом, импорт по-прежнему составляет более 6 миллиардов долларов.



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Огромное количество товаров и сырьевых товаров из России, поступающих в США, наводит на мысль, что обеспокоенная администрация Байдена напрямую причастна к неспособности "изолировать" российскую экономику, что обещал действующий президент США в конце февраля. Из-за так называемых периодов "свертывания", которые позволяют компаниям завершить предыдущие сделки, многие продукты и сырьевые товары продолжают импортироваться в США еще долгое время после того, как администрация Байдена ввела санкции в отношении этих товаров, включая российскую нефть и природный газ.



Однако и из этого правила есть исключения. Импорт других важнейших российских товаров - таких, как удобрения, осуществляется по просьбе самой администрации Байдена, которая призвала американские компании восполнить имеющийся дефицит. Хотя США отдали приказ об аресте роскошных яхт, принадлежащих богатым россиянам, якобы обладающим "связями с президентом России Владимиром Путиным", агентство Associated Press обнаружило, что многие компании из США и ЕС по-прежнему импортируют металл на миллионы долларов от российской фирмы, которая производит детали для истребителей ВКС (Российские Воздушно-космические силы), что еще раз подчеркнуло лицемерное несоответствие в западной санкционной кампании.



И все же Вашингтон пытается оказать дипломатическое давление на других, чтобы они прекратили вести дела с Москвой. В то время как многие последовали диктату США, другие не только сохраняют свои экономические связи с Россией, но даже расширяют их. Например, Турция, член НАТО с 1952 года, в этом году удвоила импорт нефти из России.



Этот лицемерный подход породил разочарование во многих странах, в том числе в крупных мировых державах - таких, как Индия, поскольку их критикуют за их связи с Россией, в то время как США выбирают, какие связи с Москвой они могут сохранить, чтобы предотвратить сбои в своей экономике.



Это практически свело на нет попытки США укрепить связи с Индией и привлечь Нью-Дели в свои ряды несмотря на то, что американские войска в настоящее время участвуют в военных учениях со своими индийскими коллегами. И все же, как и Турция, Индия также значительно увеличила импорт энергоносителей из России, несмотря на давление США, направленное на то, чтобы Нью-Дели этого не делал.



Кроме того, индийская рупия стала основной валютой для торговли алмазами, позволяя покупателям обходить антироссийские санкции, что еще больше сближает Индию с Москвой в этом отношении.



Хотя провалившаяся экономическая осада России также должна была ослабить практически непревзойденную военную мощь евразийского гиганта (с которой могут сравниться только США), до сих пор это было совершенно несущественно. Хуже того, это даже имело противоположный эффект, поскольку Россия сейчас расширяет и укрепляет свои вооруженные силы, включая увеличение производства такого оружия, как Су-57, который хорошо зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции против базирующейся в Киеве неонацистской хунты.



Эта устойчивость не ограничивается российскими вооруженными силами. С учетом того, что российский экспорт энергоносителей в последние месяцы значительно превысил прошлогодний уровень, а российский рубль укрепился по отношению к доллару США, экономика евразийского гиганта также чувствует себя намного лучше, чем у стран-членов ЕС.



Тем не менее, остается вопрос: что будут делать ЕС и другие вассалы США, когда наступит зима? Пошлет ли Вашингтон им продовольствие, нефть, газ и другие товары первой необходимости? Как "моральное превосходство" от наслаждения "ткнуть Путина" поможет отапливать дома, кормить сотни миллионов голодных (и разгневанных) граждан и обеспечивать энергией целые экономики и страны?



Как ЕС и другие правительства объяснят своим избирателям, что все это "стоит сделать", чтобы "молодая, энергичная демократия в Киеве" смогла пережить "неспровоцированное жестокое российское вторжение"?



И как будет выглядеть Европа в 2023 году после того, как она пройдет через полный политический развал? Что бы ни случилось с Европой и другими вассалами США, одно можно сказать наверняка - Америка продолжит импортировать товары первой необходимости из России, одновременно оказывая давление на других, чтобы они этого не делали. Однако это необязательно плохо, поскольку это станет идеальной лакмусовой бумажкой суверенитета для многих по всему миру и отличным показателем того, кто получит привилегию присоединиться к новому многополярному миру суверенных государств.



Автор: Драго Боснич - Drago Bosnic - независимый геополитический и военный аналитик.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя.



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