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Как планируется всемирный голод, - В.Прохватилов
09:52 11.09.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 11.09.2022

Сделанное в 2020 году заявление о грозящем миру голоде было не прогнозом, а проектом. И проектом успешным

Британская Financial Times предупреждает об угрозе голода в Европе из-за роста цен на электроэнергию.

Члены фермерского союза Copa-Cogeca, а также двух крупных ассоциаций производителей продуктов питания, FoodDrink Europe и Primary Food Processors, уже начали сворачивать свой бизнес и уменьшать объемы производимой продукции.

"Очередное повышение цен на энергоносители, особенно на природный газ и электроэнергию, угрожает непрерывности циклов производства агропродовольственных товаров и, следовательно, способности и дальше поставлять основные сельскохозяйственные товары, продукты питания и кормовые материалы", – говорится в совместном заявлении представителей европейской сельскохозяйственной отрасли, с которым они выступили в преддверии встречи министров энергетики ЕС, состоявшейся 9 сентября в Праге.

Генеральный секретарь Copa-Cogeca Пекка Песонен подчеркнул, что будущей зимой европейские покупатели столкнутся с еще более высокими ценами и дефицитом многих фруктов и овощей. "Такого мы прежде не видели… – сказал он. – Некоторые продукты будут недоступны или очень дороги". Электроэнергия используется на всех этапах производства продуктов питания, от внесения удобрений до сбора урожая и охлаждения. Молочная и хлебопекарная промышленность заметно пострадали от роста затрат на пастеризацию, отметил Песонен, а производство сухого молока стало вовсе недоступным из-за высокой энергоемкости.

С начала года и до июля цены на сливочное масло в Евросоюзе выросли на 80%, при этом сухое молоко подорожало более чем на 50%, говядина – на 28%. Фермеры говорят, что их производственные затраты растут еще быстрее.

Производители фруктов и овощей сокращают посадки на следующий сезон, а некоторые сообщают, что рост стоимости эксплуатации теплиц уже превышает прибыль, которую они смогут получить. Nordic Greens, крупнейший в Швеции производитель помидоров, заявил, что не будет сажать озимые культуры. Теплицы в Нидерландах, втором крупнейшем экспортере сельскохозяйственной продукции в мире после США, тоже постепенно отключаются.

Урожай огурцов и перца, выращенный в отапливаемых теплицах в Великобритании в 2022 году, будет в два раза ниже прошлогоднего из-за чрезмерных затрат на электроэнергию, сообщает Financial Times. И стоить такие овощи будут в два раза дороже.

Британская пресса обвиняет в грядущем голоде Россию, хотя и признает, что Россия сократила поставки топлива на континент из-за санкций.

"Британия будет голодать из-за ошибочных экологических догм, – пишет Daily Telegraph. –Экономисты винят во всем экономическую адаптацию после пандемии и вооруженный конфликт на Украине. Но, по правде говоря, дело в том, что мы сами дали нашей внутренней сельскохозяйственной базе зачахнуть… В Британии наблюдается тенденция отдавать сельхозугодья под установку солнечных батарей и другие "эко-цели"", – сетует автор статьи в Daily Telegraph. В этом году до половины урожая сельхозкультур в Великобритании будет потеряно из-за невозможности орошения, пишет The Guardian. Причина вовсе не в засухе, а в том, что вместо налаживания ирригации повсеместно ставили ветряки и солнечные батареи. Прогнозируется потеря до половины урожая моркови, лука, сахарной свеклы, яблок и хмеля. Производство молока в Великобритании также снижается из-за нехватки корма для коров.

"Есть опасения, что многие фермеры откажутся сеять урожай на следующий год, – сообщает The Guardian, – что приведет к тяжелым последствиям для урожая 2023 года". Ожидается, что крупный рогатый скот и другие виды домашнего скота будут забиваться раньше при более низком весе, потому что, вероятно, зимой у фермеров закончится корм. Кстати, к дефициту кормов засуха никаким боком не причастна. Экономику страны развернули в зеленую сторону силком.

Во Франции, как ожидается, будет потеряно до 35 процентов урожая фруктов и овощей, заявил Жак Рушаусс, президент французской национальной ассоциации производителей овощей Legumes de France.

В Италии ситуация еще хуже, речь идет о том, что в некоторых районах страны может быть потеряно до 80 процентов урожая. Причем закупить еду в других странах Европы или в Америке не получится – везде гибнет урожай и забивается скот.

В США под угрозой "74% мясного скота, 50% молочного производства, более 80% производства пшеницы, 70% овощей, фруктов и орехов. 37% фермеров заявили, что они перепахивают и уничтожают существующие посевы… Ошеломляющее количество владельцев ранчо в некоторых западных штатах распродают свой скот. Фермеры штата Одинокой звезды сообщили о самом большом сокращении поголовья – на 50%, за ними следуют Нью-Мексико и Орегон – 43% и 41% соответственно", – пишет известный американский экономист Майкл Снайдер на своем сайте The Economic Collapce. Известный экономист видит причины продовольственного кризиса, грозящего Америке голодом, в действиях правительства США и лишь в последнюю очередь в засухе.

От того, что голод грозит и Америке, европейцам не легче. А антимонопольный еврокомиссар Маргрет Вестагер даже не скрывает, что Европу ждет большой голод из-за антироссийский санкций.

И, кажется, всемирный голод планировался давно. О глобальном продовольственном кризисе возвестил миру в мае 2020 года главный экономист продовольственной программы ООН Ариф Хусаин, когда еще не было ни засухи 2022 года, ни российской спецоперации на Украине. В то время показатели урожаев, посева и поголовья скота, как и цены на сельскохозяйственную продукцию, были стабильными, и никаким дефицитом продовольствия даже не пахло. С 2000 по 2019 год, по данным ООН, доля населения мира, страдающего от недоедания, уменьшилась с 15% до 8,9%. К 2030 году ООН ставила задачу довести этот показатель до нуля.

Все пошло прахом в 2019 году. На фоне спровоцированной "пандемии" позитивная тенденция обратилась вспять. В 2020 году число недоедающих выросло с 690 млн до 811 млн человек, что стало крупнейшим показателем за 15 лет. В 2021 году мировые цены на продукты выросли в среднем на 30%: подсолнечное и рапсовое масла подорожали более чем на 60%, пшеница – на 31%, сахар – на 30%, молочная продукция – на 17%, мясо – на 13%.

Так что сделанное экспертом ООН в 2020 году заявление о грозящем миру голоде было не прогнозом, а проектом. И проектом успешным. Об авторах этого проекта нужно говорить отдельно.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662879120


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