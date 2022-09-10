На Западе патология и извращение навязываются как норма, - С.Князев

09:56 11.09.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 10.09.2022

Запад предстает ареалом, в котором патология и извращение навязываются как норма

Социокультурные изменения, санкционирующие насилие над природой человека, происходят с невероятной скоростью



Американский журнал National Review подготовил обзор шокирующих учебных курсов, вошедших в программы университетов "Лиги Плюща" – ассоциации восьми наиболее престижных высших учебных заведений в США. Новые университетские курсы вводятся во исполнение указа президента США Джо Байдена "О защите и продвижении прав ЛГБТК+", подписанный 5 февраля 2021 года.



Социокультурные изменения на Западе происходят с невероятной скоростью. По словам обозревателей NR, университеты выступают в роли "инкубаторов гендерного фундаментализма", а их выпускники становятся директорами корпораций, редакторами СМИ и помощниками политиков. "Гендерный фундаментализм", чтобы понимать, – это созданная в западных лабораториях модель будущего, предполагающая насилие над природой человека.



Брауновский университет (штат Род-Айленд), например, недавно с почетом принимал у себя трансвестита с псевдонимом LaWhore Vagistan – Карима Хубчандани. На базе самого университета работает Центр по проблемам женщин и пола имени Сары Дойл, который воспитывает студентов в духе "феминистической практики активизма".



Там же, в Брауновском университете, недавно ввели курс порнографии, в рамках которого происходит просмотр и анализ соответствующих "произведений". В этом университете учат также "квир-танцам", а студентам, например, Колумбийского университета будут теперь преподавать такие курсы, как "Феминизм коренных народов", "Практическая деятельность в области интерсекциональности" и "Теоретизирование активизма". В университете работает клуб Conversio Virium, одна из старейших студенческих "образовательных БДСМ-групп". Они называют это "уважением к причудам", а речь идет о садомазохистских половых извращениях.



Корнельский университет предлагает своим студентам "погружение в широкую область знаний с точки зрения феминизма и ЛГБТ в глобальном контексте". В вузе предлагается изучать "ЛГБТ-исследования", а также связи геополитики с "транснациональностью". В рамках академической программы "Ночная жизнь" изучаются "квир-сообщества цветных". Как непрофильные дисциплины в университете можно изучать жизнь гомосексуалистов, лесбиянок или трансвеститов. В университете регулярно проводятся мероприятия с названиями вроде "Секс в темноте" или "Деколонизация тела".



В Дартмутском колледже учат "радикальной сексуальности", проводят курсы BlackLivesMatter, академические обсуждения шоу трансвеститов.



В Гарварде в рамках особых курсов изучают связи галлюциногенов и сексуальных отношений, "разнообразие гениталий", "транс-секс".



Пенсильванский университет поддерживает "исследования" в сфере трансвестизма и феминизма. Работающий на базе университета фонд выдает гранты на "гендерные переходы".



В Принстонском университете можно стать бакалавром "гендера и сексуальности", в рамках этого курса изучают гомосексуализм и проституцию. В одном из центров вуза создают "благоприятные условия" для пассивных гомосексуалистов и трансвеститов.



Новые курсы Йельского университета – "Тело и удовольствие, секс и гендер" и "Феминистская и квир-теории". В университете работает "Йельская школа трансвеститов". Организация DivOut борется за "равноправие" секс-меньшинств в церквях.



Всего пятнадцать-двадцать лет ничего подобного в университетах США невозможно было представить.



При этом новые "образовательные курсы" изгоняют из университетских программ литературу, историю искусства, математику. Эти науки признаны "расистскими".



Так, в Йельском университете два года назад ликвидировали курс истории искусства. Курс назвали "слишком белым". Еще раньше Йель избавился от программы по английской поэзии. Она провинилась перед администрацией университета тем, что в ней не нашлось достаточно места для цветных и представителей секс-меньшинств.



Жена короля Англии Генриха VIII по версии западных кинематографистов



Во враги прогресса записали и Шекспира. Чтобы "реабилитироваться", Шекспировский театр в Лондоне теперь проводит "антирасистские" вебинары и приглашает представителей меньшинств на главные роли в своих постановках.



Ну а самая ненавистная для апологетов "толерантности" наука – это математика. Считается, что своей "безапелляционностью" она продвигает идеи "белого превосходства". Миллион долларов на борьбу с "математическим расизмом" недавно выделил Билл Гейтс. В ряде штатов США обычная математика теперь заменена "этнической". Борцы за права меньшинств добиваются запрета на изучения математического анализа в школах Калифорнии. Любопытно, что после внедрения "альтернативных" программ результаты экзаменов по математике среди темнокожих учащихся упали примерно в полтора раза…



Запад все больше предстает ареалом, в котором патология и извращение навязываются как норма.