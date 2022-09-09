Задержан глава Управления экологии Ташкента Дехканов. За безумный поруб зелени

10:05 11.09.2022

Заключен под стражу начальник Управления экологии Ташкента Фарход Дехканов. Задержание произошло на фоне продолжающей незаконной вырубки деревьев в столице. Последние случаи - вырубка 58 деревьев у Чиланзарской прокуратуры и высыхание 42 деревьев в Учтепинском районе.



Начальник Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов заключен под стражу. Об этом "Газете.uz" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Глава управления был задержан 9 сентября в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба).



"Фарход Дехканов, работая начальником Управления по экологии и охране окружающей среды города Ташкента, основной задачей которого является контроль за выполнением требований законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды, злоупотребил своими полномочиями и предположительно разрешил перенести деревья, создав условия для их уничтожения", - отметили в ведомстве.



8 сентября стало известно о вырубке и высыхании 100 деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах, которые граничат друг с другом.



В частности, напротив прокуратуры Чиланзарского района за ночь вырубили 58 многолетних деревьев на участке в 0,2 га, выделенном строительной компании Dream House Stroy. По этому факту прокуратура возбудила уголовное дело. На следующий день в ведомстве заявили, что ущерб, оцененный почти в 800 млн сумов, взыскан с застройщика, а также задержаны трое подозреваемых.



Госкомэкологии Узбекистана сообщал, что застройщик был уведомлен о недопустимости вырубки деревьев на участке и подписал гарантийное письмо о том, что сохранит деревья. 17 февраля компания обратилась с заявлением о вырубке деревьев, на что столичное управление экологии дало отказ. Однако это не остановило застройщика, который очистил участок от деревьев.



Фарход Дехканов в интервью Kun.uz сообщил, что экологи проводили инвентаризацию деревьев и предупредили застройщика о недопустимости вырубки деревьев.



"Кроме того, наши экологи 2−3 раза давали указание демонтировать заборы для визуального контроля. Заборы были открыты, но предприниматель снова закрывал территорию с четырех сторон, чтобы ограничить доступ к площадке. [Предприниматель] совершал нарушения внутри своей территории, в отношении него будут приняты меры в соответствии с законодательством. Я надеюсь, что этим меры станут уроком для других предпринимателей", - отмечал он за день до задержания.



О втором случае стало известно в эти же дни. 42 дерева высохли на окруженной забором территории на пересечении улиц Лутфи и Катта Хирмонтепа. 21 февраля 2020 года (в период действия моратория на вырубку деревьев, который впоследствии стал бессрочным) решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев компания Goroda Stroy получила земельный участок площадью 1 га.



Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев, посетивший участок 8 сентября, написал, что из 42 деревьев 27 были самовольно перенесены в другое место. Ущерб растительному миру оценен в 425,1 млн сумов. Управлении экологии оформило документы и передало их в прокуратуру, но "пока тишина", отметил он.



Спустя примерно час Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении по данному факту уголовного дела по части 3 статьи 198 УК (умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб).