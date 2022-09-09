Волк пожирает волка: Афганистан снова сползает в хаос

10:34 11.09.2022

5 сентября рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв: террорист-смертник подорвал себя практически в дверях здания, убив десять и ранив до двадцати человек. В числе погибших оказались и двое сотрудников нашей дипмиссии. К счастью, "коллега" первого взрывника, тоже одетый в "пояс шахида" и находившийся неподалеку, свою бомбу активировать не успел: его застрелили патрульные афганских сил безопасности. На фоне больших боев на Украине, кабульский инцидент не привлек особого внимания, тем более, что произошел он в перманентно неспокойной стране. Однако, взрыв у российского посольства – это не просто одиночная атака, а очередное звено в целой серии ликвидаций и провокаций, случившихся за последний месяц.



Оперативная обстановка в Афганистане и ближайших окрестностях, будто бы немного устоявшаяся после бегства западного контингента год назад, вновь начинает ухудшаться. Талибы в "дружественном" окружении Ответственными за теракт в Кабуле считаются боевики "Вилаята Хорасан"*, афганского крыла ИГ*. Вообще, противостояние талибов и "бармалеев" является своего рода стержнем нынешней афганской повестки, и можно сказать, что талибы медленно, но все же отступают под натиском салафитов.



Игиловцы, военные ресурсы которых в регионе пока меньше талибских, умело сочетают террористическую тактику и агрессивную пропаганду. В начале августа ими были убиты два высокопоставленных богослова "Талибана"*, стоявшие за бескомпромиссную борьбу с "Вилаятом Хорасан"*. Учитывая фундаменталистский характер идеологии талибов, гибель таких значимых фигур нанесла по ним двойной удар: с одной стороны – по вере, с другой – по репутации. Игиловские памфлеты по поводу этих ликвидаций содержали прямые насмешки над талибами: дескать, "вы неспособны защитить даже своих больших шишек, вы не должны править этой страной". Ответные карательные акции талибов, следующие за очередными терактами, игиловцы используют для разжигания еще большего недовольства в среде недовольных нынешним афганским режимом, каковых немало. ИГ* также стремится подорвать связи талибов с внешним миром, устраивая различные провокации. Взрыв у российского посольства – как раз из этой оперы, в предыдущих актах которой были обстрелы кустарными реактивными снарядами приграничного города Термез в Узбекистане и столкновения на афгано-иранской границе. Со своей стороны, "помогают" игиловцам американские и пакистанские силы спецопераций.



Так, 31 июля в Кабуле был убит запущенной с американского беспилотника ракетой Айман аз-Завахири*, лидер "Аль-Каиды"*. И снова, это был двойной удар по талибам, но уже чисто репутационный. Само пребывание аз-Завахири* в столице Афганистана выставило напоказ факт продолжающихся связей между "Талибаном"* и "Аль-Каидой"*, от которых талибы всячески открещивались, формируя "приличный" образ на международной арене. Точечный же характер удара, обошедшегося почти без "косвенного ущерба", вызвал в "Аль-Каиде"* подозрения, что талибы сознательно подставили аз-Завахири*, в обмен на разморозку заграничных счетов бывшего афганского правительства.



Аналогичным образом, после ликвидации в августе нескольких командиров ТТП* – пакистанского крыла "Талибана"* – в ходе рейдов пакистанского спецназа на территорию Афганистана, другие функционеры ТТП* "наехали" на кабульских союзников с претензиями, обвинив их в закулисном сотрудничестве с Исламабадом. Правда, в отличие от инцидента с аз-Завахири*, под который можно подвести хоть какую-то мотивацию, пакистанские талибы, похоже, пытаются свалить с больной головы на здоровую: в конце концов, именно руководство ТТП* неоднократно нарушало перемирие, которого со стороны властей добивался сначала Имран Хан, а потом и Шахбаз Шариф (соответственно, бывший и действующий премьер-министры Пакистана). Но, как бы то ни было, отношения между афганским и пакистанским "обкомами" талибов явно ухудшились. Веди. – Не идет! – Иди. – Не пускает! В сущности, главной причиной пробуксовки умиротворения Афганистана является неспособность талибов к компромиссам и, в целом, их неготовность к государственному управлению, как таковому. Архаичная идеология отталкивает более-менее секулярные группы афганского населения, пуштунский национализм – непуштунские меньшинства. На севере Афганистана существует целый ряд антиталибских вооруженных группировок, например, "Фронт национального сопротивления Афганистана" Ахмада Масуда (сына того самого Ахмада Шаха Масуда), хазарейские отряды некоего Мехди Моджахеда, тюркоязычная "Южный Туркестан" и множество небольших групп.



Правда, в большинстве своем, они имеют "полувиртуальный" характер: при скромных военных ресурсах, непропорционально раздувают свою "силу" и "влияние" в пропагандистских материалах. Даже если предположить, что они смогут организовать некий "единый фронт", в своем нынешнем состоянии они не могут рассчитывать на свержение режима талибов, или хотя бы установление контроля над значительной частью страны. Их удел – эпизодические вылазки, нападения на отдельные патрули и "кошмаренье" местных крестьян. Однако, в теории эти же группировки могут стать опорой внешних антиталибских сил, "точками кристаллизации", на которых прорастет новая коалиция. Эмиссары ИГ* ведут активную "разъяснительную работу" на этом направлении, склоняя этих "волчат" присоединиться к своей черной "стае". Скорее всего, не обделяют их своим сниманием и англосаксонские спецслужбы, отлично освоившие искусство работы с прокси-марионетками. Пожирает силы талибов и внутренняя грызня. Судя по всему, на самой верхушке "Исламского эмирата Афганистан" идет нешуточная борьба за влияние между четырьмя основными кликами: "военной", "полицейской", "идеологической" и "дипломатической", ни одна из которых не обладает достаточной силой, чтобы однозначно перетянуть одеяло на себя. Пока "демократическое мировое сообщество" чрезвычайно занято собственными (собственноручно созданными) проблемами, Афганистан фактически отдан на откуп "авторитарным режимам": России, Китаю, Ирану и Турции. Однако, и у них сейчас нет свободных ресурсов, чтобы втянуть горную страну в свою орбиту: Россия прикована к западному фронту, КНР – к тихоокеанскому, а Иран и Турция потенциально могут схватиться друг с другом (если израильская интрига против Ирана достигнет успеха). В ближайшей перспективе, наводить больший или меньший порядок в Афганистане будет, по-видимому, все же Китай: как-никак, существует прямая связь между ситуацией в Афганистане и соседнем Пакистане, который является важнейшим элементом "Нового шелкового пути" – и в котором где тоже царит откровенный бардак, на грани крушения государства.



Новое погружение Афганистана в хаос может запустить разрушительную цепную реакцию, что приведет к потере многомиллиардных инвестиций и подрыву долгосрочных планов КНР. Кроме того, большая война всех против всех на территории Афганистана и Пакистана гипотетически может привести к утечке пакистанского ядерного оружия и попадания его в руки талибов, или даже ИГ – с очевидными последствиями. В этой связи, режим талибов в его нынешнем виде, при всех прошлых и текущих грехах – объективно меньшее из зол. Остается надеяться, что российская и китайская дипломатия сможет убедить руководство "Эмирата" подкорректировать свою политику в сторону избавления от "средневековья". Впрочем, я бы не стал питать иллюзий, ни на счет талибов, ни на счет нашей "мягкой силы". * – организации и лица, признанные в РФ террористами.