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The Economist: Европа может обанкротиться в ближайшие два года
13:14 11.09.2022

The Economist
Великобритания

Как преодолеть энергетический кризис в Европе

Автор The Economist рекомендует Европе искать новые источники энергии. Если действия будут правильными, ей удастся продолжить переход к более чистой энергетической системе. А если нет, то государства обанкротятся, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом.

Россия перекрывает газ. Грядет отключение электроэнергии. Что делать властям?

Уже год Европа живет в страхе перед энергетической блокадой, поскольку Владимир Путин пригрозил перекрыть газовый вентиль и прекратить подачу топлива на континент. Теперь угроза превратилась в реальность, и нас ждет холодная и темная зима. 5 сентября Россия заявила, что отключит трубопровод "Северный поток", и он будет перекрыт до тех пор, пока Запад не отменит свои санкции. В результате газовые цены подскочили еще на 30%. В настоящее время они соответствуют цене нефти в 400 долларов за баррель. При сегодняшних ценах на фьючерсы годичные траты потребителей и фирм Евросоюза на электричество и газ могут увеличиться до умопомрачительной суммы в 1,4 триллиона евро, о чем сообщает банк Morgan Stanley. В последние годы они составляли 200 миллиардов евро.

Энергетический шок перерос в полноценный политический и экономический кризис. 14% семей в Британии уже задолжали по коммунальным платежам. Металлургическая компания ArcelorMittal закрывает свой завод в Бремене. Потребители и бизнес страдают, надвигается рецессия, а в закулисье энергетических рынков царит хаос. Цены на электроэнергию в Европе устанавливаются по затратам крайне малорентабельного производителя, который зачастую использует газ, а поэтому рост цен на газ отразился и на ценах на электричество. Поскольку цены сошли с ума, некоторые производители энергии испытывают нехватку наличности, ибо их контрагенты требуют больших сумм в качестве обеспечения. Коммунальные предприятия от Дюссельдорфа до Вены обращаются за финансовой помощью. Между тем, фирмы энергетики на возобновляемых источниках и предприятия атомной энергетики, у которых затраты незначительны, ждут огромных прибылей в сотни миллиардов евро.

Как и во времена пандемии, правительства в такой ситуации отвечают срочными выплатами и интервенциями. Все учебники по экономике разорваны в клочья, а затраты огромны. Германия потратит еще 65 миллиардов евро (1,8% ВВП) на меры поддержки, включая ценовые ограничения на базовое количество электроэнергии для домохозяйств и компаний. Когда мы готовили эту статью к печати, новый премьер-министр Британии Лиз Трасс объявила план заморозки цен на два года, который обойдется в 100 с лишним миллиардов фунтов стерлингов (4,3% ВВП). Финансироваться этот план будет за счет заимствований. А ЕС задумался о потолке доходов для производителей электроэнергии.

Масштабы и интенсивность кризиса требуют широкой и щедрой поддержки. Но пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия. Самая популярная тактика – заморозить розничные цены на электроэнергию, как это сделала Франция, и как это собирается сделать Трасс – с виду кажется заманчивой. Ее легко понять, она помогает погасить умеренную инфляцию, что снижает нагрузку на центробанки и снимает необходимость повышать процентные ставки. Но у этой тактики есть и колоссальные недостатки.

Если ограничить цены, спрос на энергию останется слишком высоким. Это приведет к отсрочке важных реформ, которые необходимы миру, где газ уже не такой дешевый, как до начатой Путиным спецоперации. Свидетельства этого мы видим уже сейчас. Из-за повышения цен немцы в первой половине года потребили газа почти на 10% меньше, чем годом ранее. Более того, когда цены будут заморожены, разморозить их будет уже невозможно по политическим причинам. Трасс уже сказала, что потолок цен будет введен не на одну зиму, а на две.

Вместо ограничения цен можно выбрать другой путь, который будет лучше. Правительства должны предложить домохозяйствам помощь в виде компенсации наличными с общей суммы по коммунальным счетам. Выплаты можно производить через коммунальные предприятия. Это защитит уровень жизни людей, а рынки смогут создавать стимулы для экономии энергии. Компенсации самым бедным семьям, у которых счета за электричество и отопление съедают шестую часть от общей суммы расходов, придется дополнить другими социальными выплатами.

Помощь понадобится и компаниям. Во избежание эффекта домино от банкротства энергетических фирм, некоторым из них могут понадобиться временные кредитные линии от государства, как это было с банками во время финансового кризиса. Позже издержки можно будет возместить за счет налогов. Между тем, многие другие компании могут столкнуться с угрозой закрытия, как это было во время локдаунов в 2020 году. Некоторые предприятия могут оказаться неконкурентоспособными, например немецкие химические компании, у которых модель ведения бизнеса строится на изобилии российского газа. По этой причине государственные займы могут стать лишь временной спасительной мерой. Такая помощь должна быть ограничена по времени.

Таким образом, помочь экономике могут возмещения и временные займы. Но откуда государства возьмут на них деньги? Расходы будут колоссальные, а между тем, во время пандемии на финансовую помощь уже были потрачены огромные средства. Европа, включая Британию, израсходует как минимум 450 миллиардов евро на преодоление энергетического кризиса, и это будет еще до прихода зимы. Италия с Германией потратили 2-3% ВВП. Британия из-за плана Трасс может потратить вдвое больше. Велик соблазн решить проблему за счет новых заимствований. Но увеличение дефицита во время инфляции вынудит центробанки еще больше поднимать учетные ставки, из-за чего государствам будет еще дороже обслуживать свои долги.

По этой причине следует задуматься о налогах на неожиданную прибыль некоторых производителей энергии. Из-за хитросплетений европейских рынков электричества им платят сегодня по непомерным ценам, хотя их собственные издержки намного ниже и с газом никак не связаны. Фирмы, идущие на риск и конкурирующие на свободных рынках, нельзя облагать налогом за прошедший период, потому что это подрывает саму основу капитализма. Но сейчас другая ситуация. Эти фирмы работают на жестко регулируемых рынках и могут получать непредвиденные прибыли, многократно превышающие вложенные ими капиталы. Наши оценки основаны на исследованиях Университетского колледжа Лондона, и они свидетельствуют о том, что в Британии сверхприбыль генерирующих компаний может составлять около 30 миллиардов фунтов. Расходы можно увеличить за счет расширения такого рода налогов.

Было бы безумием принимать долгосрочные решения по перестройке электроэнергетической системы посреди хаоса. Но некоторые принципы уже понятны. Крайне важно сохранить рыночный механизм, чтобы стимулировать инвестиции в новые мощности, а также в инновационные решения по хранению электроэнергии, скажем, в новые аккумуляторные батареи. Но сейчас имеет смысл отказаться от спотовых цен на энергетическом рынке и перейти к долгосрочным контрактам, особенно в связи с тем, что дешевая ветровая энергия увеличивает свою долю в общем объеме выработки. Также важно искать новые источники энергии – от катарского газа до возобновляемых источников. Если действия Европы будут правильными, ей удастся защитить своих граждан и продолжить переход к новой, более чистой энергетической системе. Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662891240


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