 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.09.2022
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Пятница, 09.09.2022
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"Мисс Алматы-2022" – стартует голосование за участниц в номинации People's Choice
13:19 11.09.2022

В рамках конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы-2022" стартует отбор претенденток в важнейшей номинации People's Choice. 11 красавиц примут участие в онлайн-голосовании читателей, по итогам которого лучшая станет победительницей, сообщает Zakon.kz.

Голосование пройдет в Telegram-канале с 11 по 15 сентября. В полдень 15 сентября оно будет остановлено. Его результаты станут известны в заключительный день конкурса – мы объявим победительницу, получившую наибольшее количество онлайн-голосов.



"Мисс Алматы-2022" вошел в решающую стадию. После целого ряда конкурсных туров жюри отобрало 11 девушек, допущенных в следующий этап конкурса.

Редакция будет знакомить вас с конкурсантками для того, чтобы каждый смог выразить свою симпатию понравившейся девушке. Оценивать участниц возможно не только по внешним данным. Красавицы озвучат пять фактов о себе, описав свои качества, тем самым раскроют свои особенности.

Источник - Zakon.kz
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