Случайный удар: чем грозит миру новая ядерная держава

13:22 11.09.2022 Пхеньян больше не намерен вести переговоры по денуклеаризации



Татьяна Мишина



Северная Корея приняла закон, закрепляющий за республикой статус ядерной державы. Пхеньян впредь не намерен вести переговоры по денуклеаризации. "Даже если нас ожидают сотни лет санкций", - пообещал лидер КНДР Ким Чен Ын. Как это повлияет на ситуацию в Восточной Азии и в мире в целом, разбирались "Известия".



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Декрет, принятый Верховным народным собранием, определяет порядок управления ядерным вооружением КНДР, задачи, принципы и условия его применения. Документ позволяет республике наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения, или если оно покажется неизбежным, а также для предотвращения расширения масштабов войны и с целью перехвата инициативы.



"При угрозе системе командования и контроля над ядерными силами ядерный удар с целью уничтожения противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану",- сказано в документе.



Таким оружием могут воспользоваться и в случае нападения на Ким Чен Ына, но только в качестве "крайней меры против внешней агрессии". При этом Пхеньян не собирается передавать другим странам свои технологии, объекты или материалы. И не грозит ударом по государствам, не обладающим такой мощью, - если они не участвуют в агрессии против Пхеньяна.



Ким Чен Ын утверждает, что США ставят своей целью "свергнуть северокорейский режим", заставив КНДР "отказаться от ядерной энергии и прав на самооборону". Однако республика "никогда не сдастся" и не откажется от столь важного сдерживающего фактора.



Программу по созданию ядерного оружия в Северной Корее начали примерно в 1950-х годах. В 2005-м Пхеньян завил об успешном результате этой работы и спустя семь лет в новой конституции провозгласил себя ядерной державой. Опубликованный 9 сентября декрет лишь заменил похожий документ 2013 года, скорректировав подход к использованию оружия массового поражения с учетом развития потенциала страны и изменения международной обстановки.



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Важная особенность - декрет, по сути, позволяет наносить превентивный удар. Но самая тревожная деталь - он может быть сделан "автоматически".



Крест на денуклеаризации



В последние месяцы Северная Корея все активнее демонстрирует военный потенциал. В марте страна испытала новую межконтинентальную баллистическую "ракету-монстра" Hwasong-17, доказав, что в ее арсенале появился снаряд, способный нанести удар по любой точке на территории США.



С начала года Пхеньян провел уже 18 пусков ракет в сторону Японского моря. Несколько из них - после визита президента США Джо Байдена в Японию и проведения саммита QUAD 22 мая. По данным Токио, две из трех ракет пролетели 300 и 750 км и упали в восточной части моря.



С весны КНДР ведет активные подготовительные работы на ядерном полигоне Пунгери, частично разрушенном в 2018-м в качестве доказательства приверженности мораторию. Тогда Ким Чен Ын подтвердил обязательство "больше не создавать и не испытывать ядерное оружие, не использовать и не распространять его и продвигаться к полной денуклеаризации".



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Но теперь Пхеньян не считает нужным никому ничего доказывать и подчеркивает, что намерен только улучшать "военно-техническое могущество" армии. В стране наблюдается новый резкий всплеск антиамериканских настроений. В День борьбы с американскими империалистами прошли массовые демонстрации. По сообщению северокорейского агентства ЦТАК, участники манифестаций поклялись, что США отплатят за кровь северокорейского народа.



В Госдепе предупреждают, что КНДР планирует провести седьмое испытание ядерного оружия. Последний раз республика это делала в 2017-м на пике напряженности в отношениях с США. Дональд Трамп называл Ким Чем Ына "человеком-ракетой", а тот грозил "сумасшедшему старику" нанести удар по американской военной базе на тихоокеанском острове Гуам.



Однако в апреле 2018-го в Сингапуре состоялся первый в истории саммит двух стран. Ким Чен Ын добровольно отказался от ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Правда, следующая встреча в феврале 2019-го прошла не так результативно - стороны разъехались без желанного соглашения.



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В период пандемии переговоры и вовсе свернули. А когда к власти пришел Джо Байден, называвший северокорейского лидера "отморозком", причин соблюдать мораторий у КНДР не осталось. Впоследствии Пхеньян официально объявил о переходе к очередному этапу разработок и испытаний высокотехнологичных видов оружия.



И теперь любые призывы к денуклеаризации в Северной Корее называют недопустимыми и подчеркивают, что ядерное оружие нужно для защиты "от враждебной политики и ядерного шантажа со стороны США".



Сдерживающий Китай



Ким Чен Ын действительно поставил крест на этом вопросе, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. И это важный сигнал руководству Южной Кореи, предлагавшей "смелый план" ядерной сделки по принципу "разоружение в обмен на экономическую помощь".



- Все помнят опыт Ливии - страна сдала ядерную программу на самых ранних этапах развития. При этом Муаммару Каддафи дали гораздо больше, чем обещали Ким Чен Иру или его сыну Ким Чен Ыну. Включая, например, полное забвение всех былых преступлений. Как закончилась жизнь Каддафи, все знают. А что было бы, если бы он не свернул программу? В Северной Корее учитывают этот опыт, тем более что уровень военно-технического развития Пхеньяна и Триполи несоизмерим, - говорит эксперт.



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Однако Асмолов не считает риск ядерных испытаний высоким. Такой военно-технической необходимости пока нет. А в качестве политического сигнала хорошо справился новый декрет.



Заявления американцев показывают низкий уровень подготовки западных специалистов по Пхеньяну, говорит Асмолов.



- Они уже четыре раза выступали с гарантированными датами: ждали испытаний на инаугурацию президента Южной Кореи - не вышло. Анонсировали их во время встречи Байдена и Юн Сок Еля - снова не вышло. Говорили, что северо-корейцы испортят праздник независимости 4 июля - тоже нет. Тогда дату испытаний перенесли на 27 июля - День подписания окончания корейской войны и - снова не вышло, - напоминает он.



Кроме того, подчеркивает специалист, стоит помнить позицию Пекина - сомнительно, что Пхеньян будет что-то взрывать перед или во время грядущего съезда Компартии Китая, осложняя отношения двух стран.



Цепная реакция



Однако тревога по поводу применения ядерного оружия растет во всем мире. Эта опасность достигла уровня, сравнимого с разгаром холодной войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мировые арсеналы насчитывают порядка 13 тыс. единиц ядерного оружия, а государства вкладывают "миллиарды долларов в вооружения Судного дня".



Де-юре в ядерный клуб входят США, Россия, Великобритания, Франция, Китай. Оружие массового поражения разрабатывала ЮАР, но в начале 1990-х годов страна отказалась от этих намерений. Тогда же от опасного оружия отказались Казахстан, Украина и Беларусь, на территории которых находилась часть ядерного вооружения СССР, и передали его России. Единственная ядерная держава, которая хранит свои боеголовки в других странах, - это США.



Договор о нераспространении ядерных вооружений подписали Китай, Франция, Россия, США и Великобритания. КНДР присоединилась, но потом вышла из договора. Другие "непризнанные ядерные страны" - Индия, Пакистан и Израиль - документ не подписывали.



"Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение"

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Среди кандидатов в ядерные державы упоминают к тому же и Южную Корею. Разговоры о том, что Сеулу надо разместить на своей территории или ядерное оружие США, или свое собственное, ведутся давно, но не на уровне лиц, принимающих решения. Вслух это обсуждают некоторые военные или правые политики.



- Южная Корея начала свою ядерную программу раньше, чем Северная, но США решили, что если у Пан Чон Хи (президента страны в 1962–1979 годах) будет своя бомба, то он станет слишком независимым, - напоминает Асмолов. - Поэтому американцы этот проект задавили, как в своем время задавили и ядерный проект ЮАР.



И тем не менее у Южной Кореи есть инженерная и технологическая база, около сорока ядерных электростанций - это типичный пример высокоразвитой "пороговой страны", у которой от политического решения до первого ядерного испытания может пройти всего полтора-два года, говорит специалист.



Довольно быстро начать свою ядерную программу смогут Япония, Тайвань, Иран, целый ряд европейских стран и некоторые государства Латинской Америки.



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- Толчком для них станет дальнейший развал архитектуры безопасности. В ближайшие полгода много чего интересного может произойти и далеко не только в Европе, - заключает Асмолов.



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что ни США, ни Южная Корея, ни Япония не смогут ответить на сигнал, который Пхеньян отправил своим декретом.



- Есть статус ракетно-ядерного государства, которое предупредило, что готово использовать любое оружие для пресечения агрессии. Это новая реальность, и с ней придется считаться. Это абсолютно правильная, продуманная политика Пхеньяна, победитель всегда прав, - считает военный эксперт.



На его взгляд, Северная Корея не угрожает ни России, ни Китаю.



- Российские власти должны принять это к сведению, не более того. Мир стал другим, геополитическая реальность изменилась. Пусть теперь в Сеуле, Токио и Вашингтоне крепко задумаются, - говорит он. Источник - Известия

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