Неизвестные ранее фото и видео с Ахметом Байтурсыновым найдены в Азербайджане

15:42 11.09.2022

Наталья ВОЛКОВА



Материалы практически столетней давности доставили казахстанские ученые из архива Азербайджана, пишет Экспресс К.







О найденных фото и видеоматериалах сообщило Министерство науки и высшего образования РК. По их данным, в полученном восьмиминутном видео Ахмет БАЙТУРСЫНОВ появляется шесть раз.



Кадры запечатлели первый Всесоюзный тюркологический съезд, который проходил с 26 февраля по 5 марта 1926 года в столице Азербайджанской ССР городе Баку.



На съезде работали три оператора. Могут быть еще две видеозаписи, снятые другими устройствами. Молодым ученым поручено найти их в будущем. Фото же из частного фонда ученого, работающего в Государственном архиве искусства и культуры, Фархада АГЗАДЫ, - уточняют в министерстве.



На фото рядом с Ахметом БАЙТУРСЫНОВЫМ - Эльдес ОМАРУЛЫ и Билал СУЛЕЕВ.



Википедия:



Ахме́т Байтурсы́нов (каз. Ахмет Байтұрсынұлы; родился 5 сентября 1872 года, Тургайская область - 8 декабря 1937, Алматы) - казахский просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик, общественный деятель и политический публицист. Член партии Алаш (репрессирован в 1937 году).



В Казахстане почитается как "Ұлт ұстазы" ("Учитель нации").



А. Байтурсынов был блестящим литератором, педагогом, лингвистом. Он реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возможность пользоваться ею миллионам казахов, живущими за пределами Казахстана. В 1912 году Ахмет Байтурсынулы исключил все чисто арабские буквы, не используемые в казахском языке, и добавил буквы, специфические для казахского языка. Новый алфавит, получивший название "Жаңа Емле" ("Новая орфография"), до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране.



Разработал основы казахского языка и научную терминологию для определения казахской грамматики.