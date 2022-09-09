Латинская Америка. Рецидив диктатуры, - Сергей Кожемякин

00:02 12.09.2022 Латинская Америка. Рецидив диктатуры



Уступки капиталу облегчают реванш правых сил. Это показывает пример Чили, где провалена конституционная реформа. Перед множеством вызовов находится и новое руководство Колумбии.



Несбывшиеся надежды



Может ли страна, являвшаяся оплотом реакции, стать двигателем революционного процесса и центром прогрессивных изменений? Да, и это соответствует законам диалектики. Накапливающиеся противоречия прорывают старую оболочку, меняя облик страны и ее курс.



На протяжении десятилетий Чили называли "колыбелью неолиберализма". Несмотря на формальное падение диктатуры Пиночета, ее наследие продолжало держать в своих когтях страну. Принятая в 1980 году Конституция закрепила господствующее положение частного сектора в здравоохранении, образовании, пенсионном обеспечении. Даже водные ресурсы - и те принадлежат бизнесу. Это привело к тому, что Чили занимает одно из первых мест в регионе по глубине неравенства.



Осенью 2019 года недовольство выплеснулось на улицы. Толчком стало повышение оплаты за проезд в метро на 30 песо, но, как гласил один из лозунгов, "Дело не в 30 песо, а в 30 годах несправедливости!". Напуганное протестами правое правительство согласилось на конституционную реформу. За этим последовала серия побед трудящихся. Изменение Конституции поддержали почти 80 процентов избирателей, на выборах Конституционного собрания левые добились уверенного успеха. В конце прошлого года президентом Чили был избран выдвинутый прогрессивным лагерем Габриэль Борич.



Кульминацией разворота курса должно было стать принятие нового Основного Закона. В проекте документа государство провозглашалось социальным, в его обязанности входило предоставление качественных образования, здравоохранения всем гражданам, обеспечение нуждающихся жильем. Ликвидировалась частная собственность на воду, расширялись права коренного населения. Если раньше индейцы вообще не упоминались в законодательстве, то теперь государство брало обязательства по защите их языков и культуры, в ряде органов для них резервировалось определенное количество мест. В целом политическая система становилась более демократичной. Проект Конституции узаконивал механизмы прямой демократии, включая консультации с гражданами и народные законодательные инициативы. Серьезные изменения затрагивали парламент. Его полномочия расширялись, в частности, в области управления госрасходами, а на смену сенату, фактически ставшему "заповедником" элитарных групп, приходила палата регионов.



Идеализировать реформу, конечно, не следует. Собрание отвергло предложение Компартии Чили (КПЧ) о национализации горнодобывающей промышленности. Сомнительны предложенные пункты о защите прав сексуальных меньшинств. Этим и воспользовался правящий класс, решивший отыграться после поражений. Дирижировали кампанией наиболее влиятельные органы глобального капитала. Финансовый холдинг "Джей Пи Морган" объявил, что принятие Конституции подорвет устойчивость финансовой системы. Авторы журнала "Экономист" назвали проект "финансово безответственным левым списком пожеланий". Еще жестче высказалась газета "Уолл-стрит джорнэл". "Новая Конституция приведет к авторитаризму, хаосу и, возможно, к гражданской войне. Она разрушит экономику, демократию и целостность чилийской нации", - пугала она.



В унисон выступала внутренняя реакция. Одна из ведущих правых партий - Независимый демократический союз - заявила, что новая Конституция "поощряет слепую веру в государство и противоречит стабильности и миру". А сенатор Себастьян Кейтель из партии "Политическая эволюция" призвал всех готовиться к жизни в "коммунистической стране". Понимая уязвимость своей критики, оппозиция пошла на уловку. Она заявила, что Чили действительно нуждается в защите социальных прав и в совершенствовании законодательства, но не в том виде, в каком предлагает Конституционное собрание.



Как ни странно, схожую позицию занял президент. Он дистанцировался от поддержки реформы, а незадолго до референдума заявил, что его провал не станет трагедией и пересмотр Конституции может быть осуществлен другим способом. Ряд поддерживающих Борича СМИ подхватили эту идею. По их утверждению, "слишком левый" проект расколет страну и подорвет усилия президента. Мало того, последний поручил контролирующим органам проверить факты поддержки реформы госслужащими. Среди подозреваемых - глава генерального секретариата правительства коммунист Камила Вальехо. О "негативном давлении" изменений на финансовые активы заявила глава Центробанка Розанна Коста. Все это стало ножом в спину прогрессивного лагеря.



В целом Борича можно назвать главным могильщиком новой Конституции. Его политика за полгода у власти не вышла за рамки буржуазного курса. Единственными заметными инициативами стали сокращение рабочей недели с 45 до 40 часов в течение пяти лет и налоговая реформа. Она предусматривает однопроцентный налог на богатство для граждан с активами более 5 млн долл. и 1,8-процентный для тех, кто накопил более 15 млн. Вводятся налог на прибыль с дивидендов и "экологический сбор" для корпораций. Вместе с тем верхняя ставка корпоративного налога снижается с 27 до 25 процентов.



Президент не устает твердить о государственно-частном партнерстве как главном рецепте развития. Оно, утверждает Борич, поможет решить жилищную проблему и повысить производительность труда. Простые жители этого не ощутили. Инфляция побила почти тридцатилетний рекорд, базовая потребительская корзина подорожала почти на 20 процентов. Из-за этого 97 процентов граждан вынуждены скорректировать потребление, больше половины влезли в долги. По прогнозам, армию бедняков к концу года пополнят 150 тыс. чилийцев. Правительство распорядилось выплатить нуждающимся единовременное пособие, эквивалентное 120 долл., но подавляющее большинство получателей сочли его недостаточным.



Власти продолжают начатое правым кабинетом подавление движения индейцев-мапуче, выступающих против захвата земель лесозаготовительными и горнорудными компаниями. Летом власти продлили режим ЧП, дающий широкие полномочия силовикам. Вдобавок депутаты предоставили им новые права по защите "критически важной инфраструктуры". Депутаты от КПЧ выступили против, но их голосов не хватило, тем более что документ, кроме правых, поддержали ряд членов правящей коалиции.



Суровые меры применяются к рабочим. В ответ на закрытие медеплавильного завода в Вальпараисо объявили забастовку более 40 тыс. сотрудников национальной медной корпорации Codelco. Ряд активистов были арестованы. Ранее власти разогнали протестовавших рабочих нефтеперерабатывающего завода в Уальпене.



Много вопросов вызывает внешняя политика. В июне Борич посетил Саммит Америк в США, где встретился с Джо Байденом и призвал мировой бизнес инвестировать в чилийскую экономику. Такие шараханья обрушили рейтинг президента и дезориентировали прогрессивные силы. На референдуме 4 сентября проект Конституции поддержали всего 38 процентов избирателей. Ситуация требует от левых переосмысления тактики и отношения к политике Борича.



Исторический шанс



Опыт Чили должен быть учтен новыми властями Колумбии. 7 августа в должность президента вступил Густаво Петро, выдвинутый коалицией "Исторический пакт".



Подобно Чили, Колумбия десятилетиями управлялась правыми силами, что привело к чудовищным диспропорциям. Более 6 млн граждан живут в крайней нищете, в то время как совокупное состояние 5 тыс. богатейших жителей составляет 105 млрд долл. Потрясения последних лет лишь обострили ситуацию. Госдолг страны вырос до 65 процентов ВВП, инфляция достигла максимума в этом веке.



Правящие круги привычно обратились к террору. С января по август были убиты более 120 общественных активистов, со своих земель изгнаны свыше 70 тысяч крестьян. За насилие ответственны латифундисты, наркоторговцы и горнодобытчики, прибегающие к услугам ультраправых отрядов парамилитарес и до последнего времени пользовавшиеся покровительством власти.



Это объясняет, почему миллионы колумбийцев связали свою судьбу с "Историческим пактом". В инаугурационной речи Петро назвал абсурдным и аморальным положение, при котором 10 процентов граждан владеют 70 процентами национального богатства. Вице-президент Франсия Маркес, ставшая первой афроколумбийкой на этом посту, добавила, что впервые за время независимости к власти пришел народ и установилось "правительство людей с мозолистыми руками".



Первые шаги внушают определенный оптимизм. Министром труда назначена член Колумбийской компартии Глория Инес Рамирес, долгое время проработавшая в профсоюзе работников образования. Представляя ее кандидатуру, Петро назвал Рамирес принципиальной защитницей прав человека и требований трудящихся. Министром обороны стал Иван Веласкес, в качестве следователя разоблачавший преступления парамилитарес и их покровителей, новый министр торговли Херман Уманья известен критикой соглашения о свободной торговле с США. В свою очередь глава МИД Альваро Лейва долгие годы выступал за мир с левыми партизанскими организациями и участвовал в переговорах с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК).



Внушителен список инициатив, представленных за месяц. Фискальная реформа предусматривает введение налогов на богатство и доходы от продажи акций. Вырастет подоходный налог для зарабатывающих более 10 млн песо (140 тыс. руб.) в месяц. Бизнес будет платить 10-процентную экспортную пошлину на нефть, газ и уголь при превышении ценового порога (например, 48 долл. за баррель для нефти). С 10 до 30 процентов увеличивается налог на прирост капитала. Повышенные налоги будут введены на неиспользуемые сельхозугодья. Из-за их концентрации в руках латифундистов страна вынуждена ввозить товары первой необходимости.



В случае одобрения парламентом налоговая реформа позволит уже в следующем году дополнительно собрать 25 трлн песо (35 млрд руб.) и начать осуществление социальных программ. К числу первоочередных отнесены борьба с голодом, помощь пожилым людям, 75 процентов которых сегодня не получают пенсий, введение бесплатных образования и здравоохранения. Разработан проект трудовой реформы, направленный на введение стабильной занятости. Судебная реформа должна приблизить правосудие к народу. Для этого будет увеличено число судей, декриминализован ряд правонарушений для борьбы с переполненностью тюрем. Реформы войдут в национальный план развития до 2026 года, который, подчеркнул Петро, разрабатывается с учетом мнения населения.



Огромное значение имеет мирная инициатива. Петро призвал вооруженные отряды сложить оружие под юридические гарантии. Крупнейшая партизанская организация - Армия национального освобождения - ответила согласием, на Кубе прошли предварительные переговоры ее представителей с делегатами правительства.



Нормализованы отношения с Венесуэлой. Главы МИД провели встречу, страны обменялись послами, отозванными больше трех лет назад. Ведутся переговоры об открытии границ и создании приграничной торгово-производственной зоны.



Вместе с тем предстоит преодолеть множество преград. В обеих палатах парламента "Исторический пакт" создал коалиции путем союза с буржуазными партиями. Но в прочности альянса есть сомнения, тем более что оппозиция не сдается. Партия "Демократический центр" уже выступила против переговоров с партизанами. В СМИ развернута антиправительственная кампания. Так, Глории Инес Рамирес припомнили речь на похоронах Уго Чавеса, в которой она призвала к левому повороту Латинской Америки. "Она преданна чавизму и благосклонна к коллективистским идеям, которые разрушили соседнюю страну!" - негодуют правые издания. Не исключены покушения на президента и его соратников. В департаменте Северный Сантандер были обстреляны чиновники, готовящие визит Петро. Потоки ненависти льются из США. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что избрание "бывшего наркотеррориста-марксиста" (так он называет Петро) "вызывает тревогу и разочарование".



Сможет ли власть "держать удар", сказать пока трудно. Так, новый министр финансов Хосе Антонио Окампо - яркий представитель буржуазной элиты. Выпускник Йельского университета, он занимал высокие должности в прежних правительствах, а теперь соглашается увеличивать соцрасходы, не жертвуя финансовой стабильностью. Да и сам Петро называет себя сторонником "демократического и производительного капитализма", отмечая, что его цель - преодолеть пережитки феодализма. Удастся ли Колумбии порвать с темным прошлым, зависит от готовности масс защищать и углублять начатые изменения.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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