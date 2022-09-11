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В Афганистане оформляется диктатура религиозного ордена, - Гаус Джанбаз
00:05 12.09.2022

Запрещенный в России "Талибан" оказался неспособен создать современное государство
Об авторе: Гаус Джанбаз – независимый афганский политолог.
11.09.2022

Многие, в том числе автор этих строк, убеждены, что "Талибан" (организация запрещена в РФ) неспособен идти в ногу со временем и создать более или менее современное гражданское общество в Афганистане. По моему мнению, талибы в данном случае сталкиваются с несколькими вызовами. Исходя из своего ограниченного мировоззрения, "Талибан" убежден, что современное государство – это не то, что велит "истинный" ислам, и что отношения с другими государствами строятся сейчас неправильно. "Талибан" не имеет представления, стратегии, а также воли создать современное государство в общепринятом, традиционном смысле этого слова. Следовательно, до тех пор, пока понимание этих вопросов не найдет своего места в сознании лидеров и сторонников "Талибана", не изменится ни сам "Талибан", ни текущее положение вещей в Афганистане.

Очевидно, что "Талибан" даже после прихода к власти (через взятие ее силой) ведет себя со страной и ее народом как вооруженное формирование, а не как ответственная и конструктивная политическая сила, пользующаяся поддержкой и доверием граждан. Вот лишь некоторые яркие примеры.

Талибы фактически отменили свободу слова для всех СМИ, ввели уголовную ответственность за критику своего высшего руководства, жестко подавляют любые публичные протесты, выступления и демонстрации против всевозрастающего произвола и беззакония "Талибана". Афганских журналистов, активистов гражданского общества, представителей инакомысящей интеллигенции бросают в тюрьмы либо вынуждают покинуть страну.

"Талибан" за год своего пребывания у власти фактически заменил всю вертикаль власти своими людьми либо лояльными к себе персонажами. Запрет наложен на ведение любой политической деятельности, а внесудебные расправы, притеснение бывших чиновников республиканского строя, убийства влиятельных местных старейшин стали нормой в Афганистане.

Талибы провели не обоснованную никакими рациональными аргументами чистку не только высших властных структур страны. Они попросту изгнали с рабочих мест чиновников второго и третьего звена, от которых в решающей мере зависела нормальная работа всего механизма государственного управления. В итоге национальный государственный аппарат превратился в "Талибанистан". Ярчайший пример такой политики – недавнее заявление талибского губернатора провинции Забуль о том, что он уволил всех служащих, работавших в его провинциальной администрации при республиканском режиме. Несложно догадаться, кем он заменил бывших чиновников – такими же полуграмотными талибами, как он сам.

"Талибан" выступает категорически против допуска молодого, не талибского, не религиозного поколения афганцев к участию в управлении страной. Талибы считают заслуживающими "высокого доверия" только тех, кто воевал бок о бок с ними на "джихаде" или поддерживает их экстремистские взгляды. Молодые образованные афганцы, не придерживающиеся талибских убеждений, практически отброшены на обочину жизни и оставлены на произвол судьбы.

По имеющейся информации, в Афганистане в ближайшее время закроются 62 высших профессиональных учебных заведения. Как известно, "Талибан" сразу после своего прихода к власти закрыл средние школы для девочек и вот уже год "обещает" их снова открыть.

По прошествии года талибы не сделали даже маленького шага в направлении формирования инклюзивного правительства Афганистана (кстати, в нарушение взятых на себя обязательств в рамках дохийской сделки с США). Они не смогли выйти из состояния "временности" своего правительства, так как все значимые талибские "чиновники" называют себя "временно исполняющими обязанности". Не добились талибы также ни внутреннего, ни внешнего признания: все с ними только "контактируют".

Внутри "Талибана" существуют глубинные противоречия по всем основополагающим вопросам политического устройства и будущего афганского государства. Так называемый "эмир-уль моминин" ("предводитель всех правоверных") Хайбатулла Ахунд (хотя его реального лица до сих пор никто не видел и само существование этого персонажа вызывает множество вопросов), с одной стороны, и "кабульские талибы" во главе со всевозможными видимыми и невидимыми "хакканятами" (членами запрещенной в РФ "Сети Хаккани").

Все мы помним громогласные заявления и обещания так называемого катарского офиса "Талибана" по поводу формирования "всеафганского" правительства, гарантий соблюдения прав женщин и прав человека – все они на практике так и не были выполнены. Представители "Талибана" с подобными заявлениями последовательно (как теперь выясняется, лицемерно) выступали на всех международных форумах, включая Московский формат и ташкентские конференции.

"Талибан" даже не думает о выработке некоего приемлемого механизма для принятия нового Основного закона страны. Судя по взятому талибами курсу на распространение и укоренение талибской теократии (скорее даже талибского религиозного ордена) в афганской почве, они категорически не приемлют такие государственные явления, как Конституция, парламент, принципы разделения властей, свободы слова, свободы и права политической деятельности. Более того, "Талибан" не готов к принятию даже самых простых законов, регулирующих повседневные социальные отношения в современном обществе. "Талибан" в своей деятельности руководствуется средневековыми нормами "обычного права", больше характерными для региона Аравийского полуострова, а также нигде не прописанными талибо-милитаристскими "нормами".

Другими словами, "Талибан" по-прежнему не готов, да и не способен управлять хотя бы минимально современным государством. Его реальный статус за минувший год нахождения у власти в Афганистане не изменился: "Талибан" остается сообществом прокси-боевиков в чужой "большой игре".

В результате сегодня афганцы и мировое сообщество лишь наблюдают укрепление в Афганистане диктатуры талибского милитаристского ордена во главе с невидимкой попрозвищу "эмир-уль моминин", который находится скорее всего к югу от Кандагара, по ту сторону пресловутой "линии Дюранда" (не признанная официальным Кабулом граница, отделяющая Афганистан от Пакистана. – "НГ").

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662930300


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