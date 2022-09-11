Китай и Индия покидают тропу войны. Си и Моди подготовили почву для встречи в Самарканде, - Владимир Скосырев

00:09 12.09.2022

11.09.2022



Китай и Индия покидают тропу войны. Си и Моди подготовили почву для встречи в Самарканде

Владимир Скосырев



Договоренность о разъединении войск помогла снизить напряжение на индийско-китайской границе.

Пекин и Дели совершили шаг к уменьшению напряженности на границе. Две страны начали согласованно отводить войска в районе Гогра-Хотспрингс в результате переговоров между командующими. Неизвестно, сделает ли первая ласточка весну в двусторонних отношениях, или это лишь тактический ход со стороны Китая, желающего заморозить разногласия с соседом, пока искрит конфликт с США из-за Тайваня. По словам экспертов, Дели желает не замораживания территориального спора, а полного отказа Китая от притязаний на часть индийских земель, включая штат Аруначал Прадеш, соседствующий с китайским Тибетом. Ожидать таких уступок нереально, тем не менее лидерам двух держав будет легче вести диалог на саммите ШОС в Узбекистане.



Прежде чем приступить к разъединению, стороны провели 16 раундов переговоров между военными. Отсюда ясно, сколь трудно достичь взаимопонимания. Ни в Дели, ни в Пекине не забыли о стычке без применения огнестрельного оружия в долине Галван в Гималаях в июне 2020 года. Тогда погибло 20 индийских и четверо, по данным Пекина, китайских солдат. Настоящая война, как напоминает New York Times, произошла в 1962-м. Тогда индийское правительство во главе с первым премьер-министром Джавахарлалом Неру рассматривало Китай как партнера в борьбе с наследием колониализма и было застигнуто врасплох. Ту схватку Индия проиграла, с тех пор граница длиной 3,8 тыс. км, не имеющая оформления в виде договоров, стала называться линией фактического контроля. Но серьезных боестолкновений до 2020 года не было.



Объявив о разъединении в районе Гогра-Хотспрингс, МИД Индии сообщил, что стороны согласились прекратить продвижение в этом месте по этапам и способом, поддающимся верификации. Мао Нин, представитель МИД КНР, сказала на брифинге: "Китай твердо защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Эта позиция не изменилась". Дипендра Худа, генерал в отставке, который возглавлял северное командование Индии, куда входит часть границы, говорит, что соглашение о разъединении не полностью положило конец конфликту. Остались неясные моменты, но все же событие позитивное. Договоренность достигнута накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Там премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин впервые окажутся под одной крышей после стычки солдат в 2020-м. И Моди, и Си способствовали тому, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Моди совершил поездку в регион, где прошли стычки. Премьер был в костюме военной окраски, когда обращался к своим солдатам.



Обе стороны дислоцировали в Гималаях в точках, где бои могли вспыхнуть скорее всего, примерно по 50 тыс. солдат, которых поддерживают самолеты, танки, артиллерия. Причем Индия неоднократно заявляла, что отношения с Китаем не улучшатся, если не будет восстановлен статус-кво. Именно в таком духе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высказался недавно в речи, посвященной открытию в Дели Института Азиатского общества.



South China Morning Post рассматривает перспективы индийско-китайских связей в более широком контексте. Напомнив, что у Индии были традиционно дружеские связи с Россией, газета утверждает, что это облегчит для Индии нормализацию связей с Китаем. Ведь Китай и Индия заняли аналогичную позицию по поводу событий в Украине и не встали на сторону Запада. Но в этом свете способна ли Россия помочь индийско-китайскому примирению?



В беседе с "НГ" Винай Шукла, эксперт по внешней политике Индии, отметил: "В принципе Россия давно к этому стремилась. Формат встреч Индия–Россия–Китай как на высшем уровне, так и на уровне глав МИД трех стран никто не отменял. Министры Индии, России, Китая встречались в 2019 году. Россия также в ходе международных конференций неоднократно предоставляла посланцам Китая и Индии площадку для общения. В этом плане определенные надежды внушает и предстоящий саммит ШОС".