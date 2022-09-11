Россия умела все свои самые страшные поражения превращать в Победы, - Александр Проханов

00:41 12.09.2022 "Я -Звезда! Я -Звезда!"

Россия умела все свои самые страшные поражения превращать в Победы

Александр Проханов

11.09.22



В Москве - День города. Как восхитительна в этот день Москва! Какие чудесные площади, какая изумительная плитка, как радостны лица! По улицам и площадям бродят древнерусские витязи в шлемах и с копьями. На канатах танцуют жонглеры и клоуны. В пруды и фонтаны ныряют позолоченные русалки. Кругом песни, пляски. А какие дивные блюда подают в ресторанах, какие чудесные дорогие вина вкушают москвичи, произнося тосты за любовь, за добро, за Россию.



Но прекраснее всего - новое колесо обозрения, этот восхитительный круг, который возносит нас от грешной земли в лазурь, к небесам. Колесо русской истории. Я пришел к этому колесу и не мог удержаться - сел в чудесную люльку, уносящую в поднебесье. Колесо двинулось, тронулось, вознесло меня ввысь. С ослепительной высоты, из голубой лазури я огляделся и увидел затянутый кровавыми дымами Донбасс. Увидел разрушенную до основания Балаклею, куда входят победоносные украинские отряды. Я увидел русских десантников, которые из последних сил отбиваются от танковых атак укров. Увидел растерзанные тела русских пехотинцев, лежащие на брустверах. Увидел пленных русских, которых украинские изверги пытают: сдирают с них кожу, выкалывают глаза, вырывают языки, кастрируют. Я увидел площади оставленных нами городов, где ищейки службы безопасности Украины рыщут, вылавливая тех, кто еще недавно ликовал по поводу присутствия здесь русской армии, кто получал российские паспорта, кто поднимал красное знамя Победы и российские триколоры. Теперь они, расстрелянные, наполняют площади, мостовые и свои разграбленные палачами квартиры. Колесо обозрения, колесо русской истории остановилось. Люди в застекленных люльках рыдали.



Число погибших под Балаклеей и Изюмом русских солдат прямо пропорционально количеству дворцов и вилл, построенных нашими богатеями в окрестностях Москвы, на итальянских курортах и на Лазурном берегу. Пропорциональны тем миллиардам, которые были вывезены из России и осели в швейцарских и американских банках.



В 1941 году фашисты вторглись в Советский Союз и в одночасье разгромили самую мощную, самую победоносную - Красную Армию, которая от тайги до Британских морей и всего остального мира – всех могущественней и сильней.



Немец подошел к Москве, привезя северный финский гранит, чтобы в центре столицы возвести из него памятник своей победе. Людей охватило уныние. Враг захватил лучшие земли, разорил великие заводы. Кругом была паника, плодились предатели, Власов сдал врагу свою армию. Все было безнадежно. Но волею вождя Иосифа Сталина, волею божественных сил, которые всегда спасали Россию от чудовищных крушений и смертей, была создана новая Красная Армия. Из Сибири и с Дальнего Востока были подтянуты знаменитые сибирские полки, и они дали смертный бой немецким танковым армадам под Волоколамском и Истрой. Пали костьми, но за то время, пока немцы, отброшенные от Москвы, продолжали свое наступление через Сальские степи к Сталинграду, эта наспех созданная, наспех обученная и наспех одетая новая армия пришла к Сталинграду и вступила в смертельный бой. Эта новая Красная Армия, неся гигантские потери под Сталинградом, окружила германскую группировку Паулюса, сжала ее в кольцо и разгромила. Ценой великих утрат мы удержали Сталинград. И на этих кровавых полях сражений создали, обучили новую победоносную армию. Эта армия пришла на Курскую дугу уже с ощущением грядущей победы и своей неодолимости. И битва на Курской дуге была для фашистов переломным боем, после которого они безостановочно катились до Бранденбургских ворот.



Россия умела все свои самые страшные поражения превращать в Победы. Российские вожди обладали тайноведением, им были доступны загадочные победоносные русские коды, которые спасали Россию в дни ее самых страшных исторических крушений. Ведающие вожди умели запускать эти тайные коды в особой таинственной последовательности, и коды пробуждали в народе несметные силы, создавали победоносный вихрь, который одолевал все напасти.



Код Взыскание Победы позволял народному сознанию никогда не отчаиваться, выкликать, вымаливать и ждать победу в самые печальные, грозные, ужасные периоды нашего исторического существования.



Второй код - Код грандиозного труда. Русский народ - труженик. Он трудился днями и ночами на полях сражений, в тылу на заводах. в университетах, в школах, в детских садах. И этот священный труд помогал одержать победу среди разрух, разорений, среди великих пожаров и напастей.



Код Русского воскрешения. Когда Россия, казалось бы, погибала, и не было уже ее в истории, не было на карте, исчезал народ, исчезали русские таинственные звезды, сверкающие над Россией, вдруг совершалось удивительное: Россия воскресала. Вновь подымались полки, вновь взвивались знамена, появлялись победоносные командиры, и Россия шла в атаку, в наступление, одерживала свою великую извечную Победу.



Еще один код - код Общего дела. Россия могла одерживать победы над неприятелем только тогда, когда на победу сообща работал весь народ. На нее работал смерд, работал князь. На нее работал богач, работал нищий. На нее работал государь, работал тот, кто был недоволен государем. Когда народ соединялся в общее огненное дело, этим общим делом добывалась Победа. Победа не может быть добыта одной частью народа при немоте и бездействии другой его части.



Еще один код - код Оборонного сознания. Оборонное сознание всегда присутствовало в народе. И когда над Родиной смыкались тучи, когда ей грозила смертельная беда, народ выступал, защищая свою победу, свою Русскую Мечту, защищая свою Россию. В оборону включались солдаты на поле боя, священники в монастырях и обителях, писатели в своих кабинетах, труженики на заводах, которые день и ночь создавали боевые машины и вытачивали из латуни гильзы для снарядов.



И, конечно, код Россия - душа мира. Когда русские на полях сражений думали не только о своем пороге, на который ступал враг, думали не только о своем великом пространстве, что топтал недруг. Они думали о всем человечестве, о всей земле, о других, порабощенных народах, думали о мироздании. Потому что русская победность- космическая, и русское оборонное сознание, русская открытость миру требуют, чтобы плоды этой победы достались всему человечеству, всему живому - цветку или звезде, всему космосу.



В сегодняшней России, воюющей на Украине, не все русские коды приведены в движение. Они приведены в движение лишь частично и не в том порядке, в каком запускают их знатоки тайноведения. Один из основных кодов- код Общего дела - нарушен и осквернен. Сегодняшняя Россия поделена на две части. Одна - это Россия небольших городков, русской провинции, русских областей, она воюет на Донбассе, ложится костьми, совершает подвиги, умирает от ран в лазаретах, принимает на себя все бремя этой войны. Другая - сытая, холеная Россия Петербурга и Москвы, празднует День города, ликует в ресторанах, наслаждается зрелищами шоу-бизнеса, хохочет над шутками беспринципных смехачей. И эта неправедность, эта разделенность, эта отчужденность огромной части страны от сытой и алчной, нацеленной на потребление России не дает одержать нам всеобщую русскую победу.



Сколь велики сегодня в России силы, которые не хотят Русской Победы, не жаждут ее. Эти силы чают наше поражение. Они не говорят об этом прямо, действуя порой исподтишка. Но они делают так, что вся народная воля, которая реализуется через власть, через русскую вертикаль, через русский централизм, тает, захлебывается, в ней образуются тромбы, возникает масса пробок, замедляющих наш путь к Победе.



Как холодны и бесстрастны порой речи наших политических чревовещателей, призывающих нас к стоицизму, наполняющих наш эфир, телевизионные шоу однообразными, вялыми и блеклыми банальностям, которые вызывают в душе русского человека лишь раздражение, уныние и отторжение.



Блистательный творец, член Изборского клуба Александр Иванович Агеев, философ, технократ, концептуалист, заток современных высоких технологий, художник и музыкант, создал удивительное произведение - оду, рок-оперу, музыкальную симфонию о сегодняшнем воюющем Донбассе. Это потрясающее по своей красоте, возвышенности произведение, которое автор хочет привезти в воюющий Донецк, куда сыплются ракеты и бомбы украинской армии. Он хочет поставить эту рок-оперу в театре Донецка, чтобы уставшие от войны, от грохота бомбардировок, испуганные и подчас отчаявшиеся люди, придя на эту оперу, получили вдохновение, веру в самих себя. Эта опера рассказывает о них, открывает миру глубинные сущности великой донбасской эпопеи. Так в свое время в блокадном Ленинграде Шостакович сыграл великую Седьмую симфонию среди грохота немецких бомбардировщиков, среди улиц, по которым везли замерзшие трупики младенцев. Слушая эту симфонию, Ленинград испил восхитительный глоток грядущей Победы. Александр Иванович Агеев неоднократно обращался в вельможные культурные инстанции с предложением поставить эту ораторию, которая стала бы новым ослепительным словом в современном искусстве, где иссякли прежние энергии, все подчас сводится к повторению уже давно пропетых и продекрамированных стихов и песен. Но Агееву неоднократно отказывали в реализации этого удивительного симфонического шедевра, говоря, что он не актуален, не интересен.



А что же интересно и актуально сегодня? Неужели интересны и актуальны вернувшиеся в Россию Пугачева, Ургант, который опять станет смешить народ на костях погибающих на Донбассе русских солдат? Неужели это интересно и нужно народу?



Во время Великой Отечественной войны сражалась вся страна. Люди жертвовали на Победу последний рубль, каждую копейку. Обнищавшие, лишенные ушедших на фронт работников колхозы, где женщины пахали землю на быках, собирали деньги и строили на эти средства танки, отправляя их на фронт.



Православная церковь, в те годы не тучная, а худосочная, среди своих разрушенных храмов, разоренных монастырей собирала деньги и отправляла на фронт танковые колонны. Где сегодня танковые колонны, которые могли быть направлены на фронт нашими роскошными монастырями? Где танковые колонны и системы новейших орудий, которые могли бы направить на фронт Алишер Усманов или Абрамович, или Фридман, или Авен, или другие наши олигархи, что строят свои дворцы на берегах Черного моря? Где их пожертвования? Где побуждения наших богачей и толстосумов, которые все еще своими помышлениями, своими семьями, любовницами там, на Западе. Они не думают о нашей Победе. Они вольно или невольно хотят русского поражения, чтобы им вернули их яхты, их самолеты, их полученные неправедными путями миллиарды.



Русская Победа неизбежна. Звезда Победы взойдет. Горечи временных неудач преодолимы. Русские победные коды - это дар, которым Господь наделил Россию. Умение воспользоваться этими кодами, осмыслить их, запустить их той чередой, которой они создают симфонизм, - в этом задача российской власти, в этом задача и миссия российского президента.



Мы не читали тыловых газет и не смотрели на цветной экран.



Мы на броне писали букву "зет" и умирали от жестоких ран.



Как он сверкал, алмазные мой венец! Был весь в слезах, ожогах и крови.



Мне бил в лицо расплавленный свинец. На лбу мне выжигая букву "ви". Источник - завтра

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