Школы.kg. Когда парт и стульев не хватает и дети задыхаются, - А.Бенгард

07:07 12.09.2022

12 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД



В Кыргызстане учебный год в школах всегда начинается сумбурно. В этом году соцсети просто завалены жалобами и недовольством родителей учащихся. В классах элементарно не хватает стульев или парт. Некоторым приходится стоять.



Гранит науки легко не дается

"Сын и несколько его одноклассников первый учебный день в школе простояли. На 53 человека класс не рассчитан, как и количество стульев. И это не где-нибудь в регионе или новостройке. Это самое сердце столицы, престижная гимназия", - написала одна из пользовательниц соцсетей.

Похожая ситуация и в другой бишкекской школе. "В классе уже больше 50 детей, а новенькие все прибывают. Три дня часть класса училась стоя, вчера принесли дополнительные парты и стулья и немного рассадили детей", - рассказала 24.kg мать пятиклассницы.



Но переводить ребенка в другую школу родительница не намерена, говорит, что в центре города кругом аналогичная ситуация.



"Зато дочка теперь не опаздывает на уроки, приходит пораньше, чтобы занять нормальное место. Другие родители уже возмутились, что деткам душно, неудобно, жалуются на головные боли. Если бы в классе было не 53 ученика, а хотя бы 45, как по итогам четвертого класса, то было бы нормально. А так учителя спрашивают только тех детей, кто поднимает руку, до всех очередь не доходит", - добавила женщина.



Особенно сложно приходится учителям в нулевых и первых классах. Если детей больше 40, то времени подойти к каждому элементарно не хватит.

А ведь учитель должен взять за руку каждого ребенка и показать, как правильно пишутся буквы и цифры. Какое тут может быть качество образования?



Не лучше обстоят дела и в регионах. К примеру, Ат-Башинская школа-гимназия в селе Манас Сокулукского района переполнена в несколько раз. Дети вынуждены заниматься в три смены, хоть это и недопустимо, в классах по 47 человек. В школу № 1 в Аламединском районе не приняли новеньких, проживающих даже по микроучастку, аргументируя и без того большой очередью. В школе Ноокатского района за партами сидят по трое-четверо детей.



Нормы одни, реалии другие

Во многих классах обучается если не по 50, то по 35-40 человек. Но и это не соответствует санитарным требованиям.

По санитарным нормам в одном классе должно быть 25 детей. Но это требование не соблюдает ни одна школа в городах и областных центрах.



Врач по общей гигиене Мария Кушубакова

"А что делать? Набрать по 25 детей, а остальных оставить на улице? - развела руками врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, курирующая вопросы гигиены детей и подростков, Мария Кушубакова. - Поэтому мы каждый год предлагаем строить школы по демографическим показателям, как это было в союзное время. Иногда бывает как? Строят школу на 500-600 мест в населенном пункте, где, допустим, 2 тысячи детей предшкольного возраста. Тут автоматически возникает вопрос переуплотнения".



Она отметила, что специалисты центров госсанэпиднадзора каждый раз по итогам проверок выдают предписания, хоть и понимают, что вопрос переполненности школ не решится в ближайшее время.



Единственно действенный совет медиков в такой ситуации - чаще проветривать помещения. Ведь нехватка кислорода влияет на самочувствие ребенка и его успеваемость.



В некоторых переполненных школах вынуждены были сделать скользящий выходной. Дети учатся в субботу, а отдыхают в среду, четверг или другой будний день. Работающим родителям это неудобно, поскольку они не могут провести свободное время вместе с ребенком. Но другого выхода нет.



Строить не успевают

Согласно данным ООН, в 2025 году в Кыргызстане будет максимальный прирост населения за последние 74 года.

С 2028 года максимальная нагрузка придется на детские сады, а с 2032-го - на школы республики.



"Демографическая ситуация будет оказывать растущее давление на развитие инфраструктуры системы образования, которая отстает от скорости роста численности населения, особенно в городах, а также потребует выстраивания опережающей политики строительства социальных объектов для сохранения охвата детей и населения в целом системой образования и улучшения качества образования. Увеличение числа учащихся неизбежно влечет за собой рост нагрузки на преподавателей. А значит, необходима опережающая политика привлечения и подготовки педагогических кадров не только по количественным, но и качественным показателям", - говорится в программе развития образования в КР на 2021-2040 годы.

Согласно документу, за девять лет (с 2012 по 2020 год), число школ в стране увеличилось на 95 - с 2 тысяч 201 до 2 тысяч 296. Грубо говоря, в год строили 10,5 объекта.



При этом, по словам главы кабмина Акылбека Жапарова, ежегодно в КР требуется около 10 тысяч новых дополнительных учебных мест.



Чтобы решить проблему в Кыргызстане, нужно строить 24 новые школы в год.

Вопрос, как обычно, в финансировании. По данным Минобразования, по республике насчитывается более 90 долгостроев. Из-за нехватки финансирования их строительство заморожено по пять-шесть лет, а в некоторых случаях и дольше. Оставаясь под открытым небом, долгострои со временем приходят в негодность. Стоит ли начинать новые стройки, когда рушатся старые?



Есть и другая проблема - свободные участки под строительство новых социальных объектов чиновники найти обычно не могут. Или не хотят. Поэтому все чаще останавливаются на варианте пристройки новых корпусов к действующим организациям.



Как улучшить качество образования?

По словам вице-мэра Бишкека Виктории Мозгачевой, в городе есть буквально десять школ, в которые все хотят попасть, именно там в классах и обучается по 50 человек. В то же время есть школы, которые работают только в одну смену.



Проблема в том, что многие устраивают своих детей в столичные, так называемые статусные школы без прописки.



"Нужно выровнять уровень образования, чтобы качество было в каждой школе, и родитель мог по месту жительства с удовольствием отдать своего ребенка в школу. Это решит и вопрос пробок на дорогах, и перегруженности школ. Мы работаем над этим. По Конституции мы должны всем детям обеспечить образование. Если люди приносят справку от домкома, что проживают по микроучастку, мы обязаны принять детей. Ни один ребенок школьного возраста не должен остаться без образования", - подчеркнула Виктория Мозгачева.