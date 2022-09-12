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Первый бумеранг судьбы. Россия начала бомбить украинские ТЭЦ
07:42 12.09.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 12.09.2022

Первый бумеранг судьбы. Украина в шоке
Харьковская область полностью обесточена в связи с ударами российских ракет по критической инфраструктуре

Вечером 11 сентября российская армия наконец-то нанесла массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по Змиевской ТЭЦ, Кременчугской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Харьковской ТЭЦ-5.

Последняя из теплоэлектростанций, находящаяся в селе Подворки Дергачевского района Харьковской области, является второй после Киевской ТЭЦ-6 по установленной электрической мощности (до 540 МВт) ТЭЦ на Украине. Воздушное командование ВСУ ОП "Восток" сообщило, что они сбили 9 из 11 ракет, хотя, судя по количеству попаданий, явно солгали. В Харькове пожар.

За короткий отрезок времени обнаружились серьезные проблемы с электроснабжением по крайней мере в пяти областях – Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.

О полном исчезновении электричества и воды заявили в Харькове, Дергачах, Лозовой, а мэр Первомайского Николай Бакшеев рассказал, что Харьковская область полностью обесточена в связи с ударами российских ракет по критической инфраструктуре.

В Днепропетровске и Полтаве нарушилось водоснабжение и также пропало электричество. В Полтаве из-за перепада напряжения загорелись несколько троллейбусов. В ряде городов Украины исчез Интернет.

В Харькове встало метро. "Укрзализница" сообщила, что остановились поезда Харьков–Ивано-Франковск и Киев–Шостка, после чего стали отменять поезда. Местами пропал свет в Киеве. Отключать энергоблоки стали на Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях. Надо отметить, что вторая неделя сентября выдалась весьма прохладной, и очень многие обогревались электроприборами.

Все случилось вдруг, ошарашив (судя по отзывам и панике) украинцев, которые второй день отмечают перемогу. Завыл из Испании правдолюб Толик Шарий, вспомнив о людях в негазифицированных домах и больницах, отчего-то забыв, как под улюлюканье всей Украины нацики и меджлисовцы валили ЛЭП, дававшие электричество в Крым. Забыл Толик и то, как целый месяц ВСУ прицельно било по Запорожской АЭС, как годами без света и воды жили люди Донбасса.

И бумеранг судьбы прилетел. Пока в первый раз. Русские ударили по слабому месту, куда обычно бьет сама Украина, вдруг возомнившая себя непобедимой и безнаказанной недотрогой, уверенной, что полгода "странной войны", которую вела Россия, стараясь на самом деле быть гуманной, так и будут продолжаться, а украинцы будут наглеть и, глумясь, выдумывать свои "бавовны" (хлопки) в полном электро- и теплокомфорте. И случилось то, что случилось.

В Укрэнерго 11 сентября официально признали: "Сегодня вечером от вражеских обстрелов пострадали объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе страны. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи".

В отличие от простых граждан, шокированных случившимся и склонным к анализу своих ближайших перспектив, власти продолжали гоношиться. Скажем, "Полтававодоканал", обращаясь к пользователям, призвал "потерпеть неудобства", но при этом было указано, что "оскорблять и проклинать русню в такое время не только можно, но и необходимо!"

Конечно, надулись и первые лица страны. Советник офиса президента Михаил Подоляк, отметил: "Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя". Вслед за ним и Зеленский, во время дежурной вечерней болтовни заявил, что "российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре".

Вечером Верховная рада скоренько зарегистрировала законопроект № 8002 о статусе государства-террориста и государства-спонсора терроризма. На днях, видимо, примут. Если свет будет.

Кстати, Подоляк и Зеля любят козырять тем, что они воюют по стандартам НАТО. Так вот НАТО, напав в 1999 году на Югославию, уничтожила 120 объектов энергетики. Такой у них стандарт. Что ж, по стандартам, значит – по стандартам.

Чего можно ожидать в ближайшее время? Прежде всего – бешеного ажиотажа на генераторы, аккумуляторы, батарейки, свечи, спички, керосиновые лампы. Наверняка начнется массовая закупка бутилированной воды и обнаружится бережное отношение к пластиковым бутылкам, что уже знакомо по февралю.

Будут ли еще удары, особенно по сытым областям Западенщины, пока не ясно. Естественно, для блэкаута двух разбитых электростанций маловато, тем более что в двух областях украинские службы сравнительно быстро восстановили электроснабжение. Поэтому проблема должна стать системной, больше того – неустранимой.

Не секрет, что уничтожение системных элементов электрообеспечения от силовых трансформаторов и масла в них до коммутационных панелей – проблема не только техническая, но и финансовая. Это штуки дорогие, а у Украины бюджет на следующий год шизофренический: на войну 1 триллион гривен выделить собрались. Трансформаторы больно ударят по карману, тем паче, что Запорожский трансформаторный завод уже разрушен.

Если удары по критической инфраструктуре продолжатся, то для украинцев, как недавно выражались премьеры "трибалтийских вымиратов", электричество станет не правом, а привилегией.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662957720


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