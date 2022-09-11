Как газовый кризис угрожает единству Евросоюза? - Имад Аннан

07:57 12.09.2022 NoonPost

Египет

11 сентября 2022

Имад Аннан



Энергетический кризис ставит под угрозу сплоченность крупнейшего экономического блока мира, пишет NoonPost. Европа стремится избавиться от энергозависимости от России, однако никто не знает наверняка, выстоят ли европейские правительства. Зима не за горами, а решение кризиса еще не найдено.



"Мы не в той ситуации, когда можно надеяться на лучшее, нужно ожидать худшего" - с таким заявлением выступил министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек несколько дней назад, что отражает реальный масштаб кризиса, с которым столкнулись не только немцы, но и вся Европа из-за приостановки поставок газа из России.



Кризис был вызван решением Москвы закрыть на три дня "Северный поток - 1" (крупнейший российский газопровод в Европу с объемом 55 миллиардов кубометров в год), по которому природный газ транспортируется в Германию. Газпром заявил, что временная остановка работы газопровода необходима для проведения ремонтных работ.



3 сентября "Северный поток - 1" должен был продолжить поставки газа, но неожиданно российская компания заявила о невозможности возобновить подачу голубого топлива в связи с технической неисправностью главной турбины на станции под Санкт-Петербургом. Как следствие, суточная производственная мощность этой станции снизилась до 33 миллионов кубометров газа в сутки начиная с воскресенья. Это около 20% проектной мощности, согласно данным немецкого газотранспортного оператора Gascade.



Европа рассчитывала, что российские поставки, удовлетворяющие 40% ее потребностей в газе, не будут приостановлены по крайней мере этой зимой, даже если они в некоторой степени сократились из-за спецоперации на Украине. Однако "Северный поток" закрыт на неопределенный срок, что вызвало замешательство среди европейцев и может серьезно дестабилизировать внутреннюю обстановку. Согласно прогнозам, крупнейший экономический блок в мире столкнется с одним из самых опасных кризисов и вызовов с момента образования ЕС в 1991 году (Так в тексте. На самом деле Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года - Прим. ИноСМИ).



Суровая зима и вероятность полного паралича

В свете последних событий, а именно беспрецедентной нехватки газа и различных производных видов топлива, таких как бензин и дизель, Европу ожидает суровая зима. Это значит, что многие жители континента останутся без отопления и электричества как минимум ночью.



На бытовом уровне недостаточные запасы голубого топлива скажутся на приготовлении пищи, что, как следствие, представляет серьезную угрозу продовольственной безопасности граждан. Сокращение поставок энергоресурсов привело к бешеному росту цен на товары и услуги, не покрываемом пакетами господдержки. Из-за дефицита топлива, используемого для работы электростанций, уже случаются длительные отключения электроэнергии.



В правовой области существуют большие опасения по поводу десятков тысяч мигрантов и беженцев, проживающих в местах с ограниченным спектром удобств. Это наиболее уязвимые к последствиям кризиса слои населения, так как их жилье не подготовлено к зиме и дефициту топлива. В первую очередь это касается пожилых и детей.



Затяжной кризис угрожает работе ядерных реакторов, а приостановка производственных процессов на предприятиях из-за замерзания машин и линий движения ставит всю промышленную систему в Европе (самый важный ресурс континента) под угрозу вместе с миллионами рабочих, которые могут лишиться работы.



42-летний Ахмед Шехата, голландец египетского происхождения, рассказал: "За последние три месяца произошло значительное снижение поставок газа владельцам сельскохозяйственных угодий, ферм и фабрик, что побудило многих из них закрыть свои предприятия и уволить рабочих. Размер сокращения еженедельных поставок гражданам во многих случаях достигает более 50% или 60%, что по всем оценкам сулит настоящую катастрофу, с которой государство может не справиться".



Усилий правительства недостаточно

Одна из стратегий Брюсселя, используемая для снижения влияния Москвы в Европе, - это уменьшение зависимости ЕС от российского газа. С февраля в этой борьбе европейские страны несут тяжелые потери из-за почти абсолютной зависимости от России на протяжении многих десятилетий в плане поставок энергоресурсов.



Первой стратегией Запада было как можно скорее найти альтернативу российскому топливу до наступления зимы. Так, страны обратились к Катару, Алжиру, Азербайджану и Израилю для диверсификации источников энергии.

Кроме того, принимаются внутренние меры для максимально возможного сокращения потребления газа, как это сделала, к примеру, Франция, где гипермаркеты и торговые центры, потребляющие большое количество электроэнергии, закрываются раньше времени. Также сокращается наружная реклама на улицах, площадях и высотных зданиях.



Ряд европейских стран разработал план по сокращению потребления топлива в зимний сезон не менее чем на 15% в период между августом 2022 года и мартом 2023 года, в то время как другие прибегли к использованию угля для выработки электроэнергии и эксплуатации электростанций, несмотря на критику такого подхода в прошлом.



Нестабильность на улицах Европы



Европа вынуждена нести дополнительное финансовое бремя, обеспечивая себя минимальными источниками энергии для продолжения работы производств любой ценой. Возможно, следовать столь дорогостоящему плану придется до 2025 года, пока не будут найдены достаточные альтернативы в виде сжиженного газа. Все это представляет большое давление на экономику европейских стран на фоне новых расходов правительств в виде пакетов поддержки граждан, будь то в связи с нехваткой топлива или безумным ростом цен.

Вне всякого сомнения, решение России приостановить поставки газа поднимет цены на топливо в Европе до рекордного уровня, что неизбежно отразится на населении, ранее не имевшем такой негативный опыт за плечами.

Возникает вопрос - как долго европейские граждане будут терпеть этот кризис? Сложно ответить. Возможно, события в чешской столице, произошедшие несколько дней назад, являются тревожным сигналом: в демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек (по некоторым оценкам, более 70 тысяч). Они требовали от правительства помощи и поддержки, чтобы противостоять безумному повышению цен и нехватке топлива.



Власти Чехии сразу же согласились с требованиями общественности, опасаясь эскалации конфликта, и объявили о выделении помощи в размере 7,2 миллиардов долларов, что составляет около 3% ВВП страны, в дополнение к повышению заработной платы и пенсий. Также были обещаны выплаты и льготы для борьбы с ростом расходов на жилищное строительство и энергию, которые закрепились на самом высоком уровне с 1993 года.



Произошедшее в Праге может повториться в Париже, Берлине, Риме, Мадриде, Амстердаме и Брюсселе. Когда запасы газа и нефти окажутся на исходе, сценарий эскалации напряженности внутри стран окажется самым вероятным. Европейцы не привыкли к подобным кризисам, и их настроениями могут воспользоваться оппозиционные силы, включая ультраправые партии. Они захотят добиться политических выгод, способствуя усилению народного гнева. Значит, весь континент окажется над кратером вулкана, если правительства не исправят ситуацию и не смягчат последствия энергетического кризиса, какой бы высокой ни была цена за это.



Единство Евросоюза под вопросом

Ежедневный объем добычи нефти в России составляет примерно 11 миллионов баррелей, из которых 5 миллионов идут на экспорт (12% объема мировой торговли нефтью), а остальное - на внутренние нужды. При этом страна считается вторым по величине поставщиком нефти в Европу (40%), экспортируя примерно столько же газа (около 23 миллиарда кубометров ежедневно). В целом в Европу транспортируется более 70% российского газа и почти 50% нефти.

Только на пять из 44 европейских стран приходится 50% экспорта российского газа. Это Германия (16%), Италия (12%), Франция (8%), Беларусь (8%) и Турция (6%). За ними следуют Китай (5%), Голландия (5%), Казахстан (5%), Австрия (5%), Япония (4%), Великобритания (4%), Польша (4%) Венгрия (3%), а также страны Организации экономического сотрудничества и развития (10 %). Последние из перечисленных наиболее уязвимы на фоне приостановки поставок и, вероятно, столкнутся с двойными трудностями и кризисами в предстоящий период.



Путин и его администрация хорошо понимают всю мощь газового оружия в противостоянии Западу. Они рассчитывают с помощью него пробить брешь в европейской стене. Это послание может вызвать раскол между северными нефте- и газодобывающими странами, которые меньше всех затронуты прекращением поставок из России, и южными импортерами, которые, конечно, пострадали больше всех.

Если говорить точнее, Россия пытается снова накалить атмосферу между США и Европой, обвиняя Америку в том, что она работает на собственную повестку дня в ущерб интересам европейцев, не принимая во внимание никакие другие соображения. Вашингтон меньше всех пострадал от прекращения поставок российских энергоресурсов, но он стремится увеличить пропасть между Брюсселем и Москвой, настаивая на политике непрерывных санкций.



Ставка делается на степень сплоченности Европейского Союза как объединения независимых государств перед лицом кризиса, последствия которого варьируется от одной страны к другой. Что станет с их сплоченностью, если рост народного недовольства и экономическое давление подтолкнут некоторые страны занять более прагматичную позицию в отношении Москвы? Она, несомненно, раскроет свои объятия всем перелетным птицам, а значит распад крупнейшего экономического блока в мире не за горами.

Европе нужно не больше полугода только для того, чтобы собраться с силами и найти альтернативы. Если ей удастся пережить зиму без дополнительных кризисов, она выиграет битву за независимость от российской энергетики, сдержит амбиции русского медведя в Европе и изменит баланс сил в мире. Тем не менее полгода - немалый срок, и никто не знает точно, выстоят ли европейские правительства.

В любом случае нынешний кризис многое изменит и создаст новую реальность, которая будет резонировать с будущей картой альянсов. За кажущимся единством Запада скрываются острые разногласия. Возможно, не время для публичных разборок из-за давления, оказываемого то здесь, то там в целях сохранения престижа блока. Удастся ли Москве применить газовое оружие таким образом, чтобы реализовать свою повестку дня? Выстоит ли Европа? На эти вопросы мы будем отвечать в течение следующих шести месяцев. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662958620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №1002

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1003

- Маулен Ашимбаев: VII Съезд лидеров религий – это не только религиозное мероприятие

- Мажилисмены рассмотрят соглашения ЕАЭС

- Досрочные выборы: риски и перспективы

- Планы по развитию водной отрасли рассмотрели в Правительстве Казахстана

- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2022 года

- Серик Жумангарин посетил Алматы с рабочей поездкой

