"Космическое сумо": кто кого выпихнет с орбиты, тот и победит, - Юрий Жданов

09:10 12.09.2022 Оценена готовность США вести "звездные войны" с Россией и Китаем



Без космических аппаратов сегодня уже немыслима жизнь на земле. Например, без навигатора GPS можно запросто заблудиться в любом мегаполисе. А экономика каждой страны уже напрямую связана с различными спутниками – кто-то запускает свои, кто-то их арендует, кто-то покупает информацию, добытую в космосе. Но особенно возросло значение космических аппаратов в военном деле. Что будут представлять из себя возможные "звездные войны", нам рассказал эксперт.



"Космическое сумо": кто кого выпихнет с орбиты, тот и победит

– "Звездные войны" – уже не голливудская фантазия?



– Уже давно нет, – говорит генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов. – В США активно формируется новая военная космическая архитектура. В 2022 финансовом году Конгресс предоставил Агентству космического развития США (SDA) дополнительное финансирование в размере 550 миллионов долларов для ускорения развертывания космического базирования по предупреждению, отслеживанию и наведению ракет. Космическая система слежения создается для поддержки Индо-Тихоокеанского командования США.



На "круглом столе" для СМИ Агентства космического развития с участием представителя SDA доктора Дерека Турнира в июле этого года прозвучало сообщение, что SDA была создана в 2019 году, чтобы предоставить Пентагону совершенно новый способ создания космической архитектуры. Эта архитектура будет стоять на двух столпах. Номером один должен стать запуск сотен спутников. Номером два – дальнейшее развитие всей системы по спирали.



– Архитектура, пусть и космическая, предполагает какую-то конфигурацию. Как спутники будут размещены?



– У США в первой группе будут сотни спутников, размещенные на низкой околоземной орбите, то есть на высоте 1000 километров. Вторая группа спутников будет размещена на средней околоземной орбите, примерно от 10 до 20 тысяч километров.



Как сообщили в SDA, "спутники, которые мы собираемся запускать и размещать, могут обеспечить полное предупреждение о ракетах и ​​отслеживание их по всему земному шару в любом количестве, которое может быть запущено против нас". Таким образом, говорят они, речь идет не только о выполнении миссии предупреждения о ракетах, обнаружении запуска и предсказании точки удара, но и об обнаружении ракеты, когда она маневрирует и изменит точку удара, что позволяет послать сигнал вниз и сообщить перехватчику, куда именно направляется эта ракета.



Нынешняя архитектура предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороны США состоит из спутников, которые находятся на высокоэллиптических, полярных и на геостационарной орбитах. Кроме того, есть сеть пунктов обнаружения радаров по всему миру. Имеется и так называемая ячеистая система анализа боевых действий в космосе, которая собирает воедино будущую структуру сил, определяющую, как должна выглядеть система предупреждения и слежения за ракетами и противоракетной обороны.



– Но ведь и вполне мирные спутники – научные и коммерческие – тоже можно использовать в военных целях?



– А их и используют. Например, НАТО очень заинтересовано в мониторинге окружающей среды, метеорологическом прогнозировании. Оказывается, это влияет на планирование и выполнения миссий и операций альянса.



Сегодня технологии, которые изначально были задуманы и использовались для отслеживания погодных явлений, помогают военным улучшать свои боевые возможности, оперативную эффективность и осведомленность об обстановке на поле боя. Это особенно очевидно в ходе конфликта на Украине, где украинским силам, отслеживающим передвижения российских войск, помогают данные радаров и спутниковые снимки, передаваемые НАТО.



Например, данные европейского спутника Sentinel, которые ранее использовались для наблюдения за ростом растительности, помогают оценить результаты ударов российских войск и ВСУ. До военной спецоперации те же инструменты помогали отслеживать развертывание некоторых военных радаров, которые давали подсказки о передвижении войск и техники на западе России. В дополнение к Sentinel-2, система пожарной информации NASA (FIRMS), разработанная для мониторинга лесных пожаров в режиме, близком к реальному времени, помогла обнаруживать и мониторить боевые действия и взрывы хранилищ топлива.



В перспективе космические системы наблюдения позволят членам Североатлантического блока более эффективно планировать свои операции. Например, они смогут лучше оптимизировать свои маршруты и логистику со значительной экономией средств и расхода топлива.



– Ну, метеопрогноз, связь – понятно. Но в чем стратегический интерес в глобальном контроле за климатом?



– Во-первых, изменение климата влияет на наземную инфраструктуру, такую ​​как стартовые площадки, башни связи и другие объекты, имеющие решающее значение для космических операций. Это даже больше беспокоит руководителей космических структур Запада, чем растущие российские и китайские космические возможности. Основные космодромы стран-членов НАТО - база космических сил Ванденберг в Калифорнии, космическая станция на мысе Канаверал во Флориде и космическая станция во Французской Гвиане - расположены вдоль береговой линии и все больше подвергаются серьезному риску из-за повышения уровня моря, береговой эрозии и наводнений. По оценкам НАСА, например, к 2050 году ожидается, что уровень моря в Космическом центре Кеннеди поднимется на 5-8 дюймов.



Во-вторых, есть 14 погодных условий, которые должны быть соблюдены, чтобы гарантировать безопасность ракеты-носителя на протяжении всего процесса запуска. Так, неблагоприятные погодные условия, такие как грозы и молнии, сильные осадки, густая облачность, низкие температуры воздуха или сильный сдвиг ветра и турбулентность, могут повлиять на траектории запуска ракет, поставить под угрозу их безопасность и привести к отсрочке запуска. Даже после успешного запуска дождь, ветер или волнение на море могут усложнить использование многоразовых ракет, особенно - их приземление. Изменения погодных условий, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными из-за изменения климата, поставят под угрозу жизнеспособность космических операций в определенных регионах в будущем.



Напротив, большинство китайских стартовых площадок, а также тех, которые эксплуатируются Россией, расположены внутри континента, что обеспечивает более стабильные погодные условия. И, значит, эти объекты менее уязвимы при изменении климата.



В-третьих, явления, связанные с космической погодой, представляют значительную опасность для критически важной инфраструктуры западных союзников как на Земле, так и в космосе. Только в 2022 году было потеряно 40 интернет-спутников SpaceX Starlink из-за геомагнитной бури всего через сутки после их запуска. Хотя возмущения, вызванные солнечными явлениями, не являются прямым результатом изменения климата, они, тем не менее, повышают уязвимость космических технологий и создают проблемы для военной эффективности. Явления космической погоды, от умеренных до суровых, могут нарушить радиосвязь, повлиять на электросети и глобальные навигационные спутниковые системы или, в случае крупномасштабной геомагнитной бури, вызвать полный выход из строя спутников.



– Такое уже случалось?



– Например, был сбой связи во время военной операции США "Анаконда" в Афганистане в 2002 году. Как полагают, он был связан с важным явлением космической погоды, называемым плазменными пузырями.



В связи с этим, в Европе недавно создан Инновационный фонд в размере 1 млрд евро, который должен сосредоточиться на космосе, в том числе, на новых технологиях двойного назначения.



А в США лидеры космической отрасли вновь призвали правительство разработать грандиозную стратегию "Полярная звезда" для руководства коммерческой, гражданской и военной космической деятельностью, заявив в отчете, что если не поторопиться, Америка может потерять свое стратегическое и технологическое превосходство над Китаем к 2032 году. И это несмотря на то, что частные инвестиции в коммерческий космический сектор почти удвоились до 15,4 млрд долларов в 2021 году.



Действительно, американские компании добились значительных успехов в области космических технологий. Но Китай развивает надежные контрпотенциалы, стремясь превзойти США в качестве мирового лидера к 2045 году. Лидеры отрасли говорят, что в условиях отсутствия понимания срочности и единства в правительстве США, Китай может достичь своей цели досрочно.



– Но где тут собственно "звездные войны"? Пока - только "шпионские страсти".



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– Если вы ждете классических голливудских боестолкновений космических эскадр, разящих друг друга лазерным оружием, то я вас разочарую – такого "кина" не будет.



– А что будет?



– Будет, скажем так, толкание локтями в толпе самых разных космических спутников. Или, если хотите, животами – как в сумо. Кто кого выпихнет с татами, то есть – с орбиты, тот и победит. В Центре политики в области ядерного нераспространения (Арлингтон, штат Вирджиния) определили наиболее вероятные краткосрочные и среднесрочные угрозы. Там считают, что головной болью в ближайшем будущем являются относительно медленные роботизированные спутники сближения, наземные электронные глушители, а также кибероружие и лазеры, предназначенные для вывода из строя спутников без образования космического мусора. Многие наземные и космические угрозы будут якобы "мирными". Лазерные устройства слежения за спутниками, коммерческие системы наблюдения за космосом, спутники для удаления космического мусора и космические корабли-заправщики - все они будут выполнять законные и вполне гражданские миссии.



К сожалению, эти же системы можно использовать для выполнения противоспутниковых задач, включая повреждение, выгрузку топлива и изменение местоположения спутников-мишеней. В некоторых случаях эти системы могут принадлежать и управляться частными коммерческими фирмами.



Даже первоначальный военный ответ на эти угрозы, скорее всего, не будет драматичным. Вместо смертоносных звездных войн предпочтительным ответом на сближающиеся космические корабли, которые пытаются слить топливо, вывести из строя или переместить ключевые спутники, будет мягкое отталкивание таких приближающихся космических кораблей на безопасное расстояние с помощью спутников-телохранителей.



– Это умозрительные, чисто теоретические выводы?



– Эти выводы были сделаны по итогам двухнедельной игры, которую провели специалисты американских Госдепа, НАСА, разведки, космической промышленности и министерства обороны. Игра строилась на возможной китайской коммерческой блокаде Тайваня. В игре Пекин пытается удержать Японию и Соединенные Штаты от прихода на помощь Тайбэю, угрожая, а затем фактически атакуя несколько спутниковых систем США и Японии. Отчет был опубликован в январе 2022 года в Bulletin of the Atomic Scientists.



Участники игры были распределены по трем командам: США, Китайской Народной Республики, Японии и региональных союзников - Австралия, Южная Корея, Тайвань и другие страны региона.



Шаг первый (по сценарию) начался в 2027 году, когда участники задействовали оперативные космические силы. Каждой команде был предоставлен набор возможностей, с помощью которых они могли проводить мероприятия по изучению космической обстановки, а также наступательные и оборонительные операции. К 2027–2029 годам коммерческие активы, то есть – спутники, находились на всех орбитах, и команды могли нацеливаться на эти активы по своему усмотрению или использовать эти активы для поддержки военных миссий.



Ход два повторяет ход один, но в 2029 году у каждой команды уже больше оперативных возможностей в космосе. Наконец, в третьем шаге рассматривались долгосрочные последствия кризиса. После третьего хода командам задавали два вопроса: что сработало, а что нет, и какие новые инициативы и возможности могли иметь решающее значение для исхода игры.



– Как конкретно игроки лишали друг друга этих космических "активов"?



– Это самое интересное. Если отбросить многочисленные, подробные и красочные экономические, политические, дипломатические и прочие декорации, то война именно в космосе будет выглядеть примерно так. Все противоборствующие стороны используют коммерческие спутники сближения, которые могут служить в качестве противоспутниковых ракет с воздушным запуском (ASAT), и наземные лазерные системы, которые могут использоваться для целей ASAT.



Коммерческий смысл существования спутников сближения заключается в том, чтобы встретиться с действующим спутником для дозаправки. Роботизированные манипуляторы спутников также могут использоваться для создания помех другому спутнику, по сути выступая в качестве противоспутниковой платформы.



В американском случае противоспутниковые возможности включают несколько коммерческих спутников-заправщиков первого поколения на геосинхронной орбите, коммерческие спутники с функциями "космического буксирования" и американский космический самолет X-37B для возможных противоспутниковых миссий на низкой околоземной орбите. Есть и несколько коммерческих систем лазерного слежения, обладающих достаточной мощностью для перемещения космического мусора на низкой околоземной орбите, защищающие от столкновений с активными спутниками. Но ведь они могут принять за "мусор" и удалить с орбиты и вполне рабочий аппарат, не так ли?



– А что вы говорили про космических "борцов сумо"?



– Есть такие космические корабли-телохранители. Американцы считают, что их следует использовать не для уничтожения враждебных космических систем, а для осторожного отталкивания спутников-нарушителей достаточно далеко, чтобы они больше не нарушали согласованные зоны безопасности. Кроме того, некоторые лазерные, кибер-системы и системы радиоэлектронной борьбы могут использоваться только для временного отключения своих целей.



– Почему – временного? Не проще ли враждебный спутник просто уничтожить? Откуда у американцев такие альтруистические мысли?



– Не от доброты душевной, конечно. Как сказал один из героев "Звездных войн", "не поддавайтесь ненависти, это ведет к Темной стороне". Результаты игры показали, что Китай, защищая свою экономическую зону на Тайване из космоса, заглушит все, что можно заглушить, в том числе и критически важные японские и американские спутники GPS. И сделает это так, что невозможно будет найти виновного в образовании "мертвой зоны" вокруг Тайваня. А вложено туда немало. Может, поэтому Китай пока столь сдержанно реагирует на провокации США?



В тех же "Звездных войнах прозвучала и такая многозначительная фраза: "Вы обнаружите, что я полон сюрпризов". Обязательно появятся сомневающиеся в лояльности США к своим союзникам, тем более, что репутация Америки и без того весьма подмочена. Возникнет недоверие, а затем и раскол. Будут колоссальные финансовые и репутационные потери. А кошелек – самое нежное и больное место анлосаксов.



Кроме того, вдруг выяснилось, что Соединенным Штатам и их космическим союзникам придется защищаться от новых, непосредственных китайских коорбитальных противоспутниковых угроз. В астрономии коорбитальная конфигурация – это конфигурация двух и более астрономических объектов, в нашем случае – спутников. Причем американцам надо будет приложить значительные усилия, чтобы действовать вблизи и за пределами Луны, иначе они рискуют потерять свободный доступ в космос.



– При чем здесь Луна?



– Тоже интересно. В ходе игры выяснилось, что, стремясь подорвать усилия Вашингтона в космическом альянсе, Китай вполне может предоставить азиатским странам доступ к китайским лунным объектам и китайской космической станции. Предполагается, что к 2029 году она уже будет существовать в той или иной форме. Китай может обратиться к странам, которые Вашингтон исключил из программы NASA Artemis - финансируемой правительством США пилотируемой космической программы по отправке людей на Луну. Понятно, что эти страны не испытывают симпатии к США. Вот отсюда и реальная угроза для американцев от коорбитальной конфигурации – против них будут действовать и с Луны, и с околоземных орбит.



Поэтому они заранее и подают сигнал – давайте только отталкивать спутники, а не уничтожать. А если глушить – то временно.



В общем, к войне в космосе насмерть, как они показывают в своих боевиках, американцы пока не готовы. Впрочем, к ней не стремимся ни мы, ни китайцы.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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