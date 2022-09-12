Al Jazeera: Россия и Иран разработали аналог SWIFT

09:14 12.09.2022

Al Jazeera

Катар

12 сентября 2022

Российская система "Мир" в Иране. Является ли она альтернативой финансовой системе SWIFT?



Россия и Иран объединяют платежные системы, чтобы избавиться от доллара при финансовых расчетах, сообщает Al Jazeera. Это облегчит транзакции между странами. Возможно, даже получится полностью заменить SWIFT, отмечает автор статьи.

Российская система "Мир" в Иране. Является ли она альтернативой финансовой системе SWIFT?



Противостояние западным санкциям всегда было общей проблемой Ирана и России, а вопрос смягчения их последствий стоял на повестке дня лидеров двух стран в последние годы. Тегеран и Москва решили, что объединение банковских систем облегчит транзакции между странами в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Об этом было объявлено через месяц после последней встречи президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тогда они договорились о проведении расчетов в национальных валютах (российский рубль и иранский риал). Тегеран недавно обнародовал последние данные о разработке совместной системы платежей.



Платежная система



Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы "Мир". Москва и Тегеран ранее договорились о создании аналога SWIFT для двусторонних расчетов.



Система "Мир" скоро будет интегрирована с иранской "Шетаб". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Иранские аналитики единодушно согласны с тем, что объединение российской и иранской платежных систем исключит доллар из взаиморасчетов и поможет снизить влияние западных санкций. Москва стала активно продвигать систему "Мир" после усиления давления на нее со стороны Запада из-за конфликта на Украине.

Замена SWIFT

Эксперт в области политэкономических исследований Байман Яздани связывает сближение Тегерана и Москвы с американским давлением, подчеркивая, что обе стороны некоторое время искали способ обойти SWIFT.



Иранский аналитик назвал объединение банковских систем важным шагом для обхода западных санкций и либерализации торговых и финансовых отношений между Тегераном и Москвой. Он заявил, что присоединение других стран к новой системе помогло бы составить эффективную конкуренцию SWIFT.

Одной из важнейших причин нестабильности обменного курса является обесценивание национальной валюты из-за внешнего давления и введения экономических санкций. Яздани подчеркнул, что объединение банковских систем положительно отразится на стабильности курса валют Ирана и России, а также подорвет способность США контролировать глобальные финансовые системы.



Товарооборот



Яздани считает, что объединение платежных систем "Мир" и "Шетаб" должно обеспечить равное положение обеих сторон. Однако размер экономики и объем внешней торговли как Тегерана, так и Москвы определят, кто получит наибольшую выгоду.



Согласно статистике, опубликованной таможенным управлением Ирана, за первые три месяца текущего года (по иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года) товарооборот между Тегераном и Москвой составил более 508 миллионов долларов.

За последние три месяца экспорт товаров из Ирана в Россию снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - увеличился на 22%.



Процесс окончательно не завершен



Экономический эксперт-аналитик Карим Асади считает, что платежная система "Мир" является российской версией Visa и MasterCard, а ее запуск в Тегеране облегчит обмен валюты и транзакции для бизнесменов и туристов.



Процесс слияния двух банковских платежных систем затянулся на три года и пока еще окончательно не завершен. Он был запущен еще до Чемпионата мира по футболу 2018 года, когда тысячи иранцев отправились в Россию, чтобы посмотреть матчи.

Асади также напомнил об исключении доллара из российско-иранских торговых операций. Он выразил надежду, что другие страны присоединятся к платежной системе "Мир", которая станет альтернативой SWIFT.