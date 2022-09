В конце 2022 года мировая финансовая экономика должна рухнуть на 40%, - В.Катасонов

09:45 12.09.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 12.09.2022 |



О человеке, который пытается помочь людям подготовиться к грядущему финансовому апокалипсису



Я уже неоднократно писал о некоторых трезво мыслящих экономистах из США. Таких, например, как Пол Робертс и Майкл Хадсон. Их взгляды на мировую экономику и политику разительно (иногда на 180 градусов) отличаются от официальной позиции властей США и других стран "коллективного Запада". Они говорят правду и разоблачают ложь, ставшую нормой жизни политических и государственных лидеров США и их союзников.



Но, к счастью, такие же честные и смелые экономисты есть и в Европе. Один из них - Эгон фон Грейерц (Egon von Greyerz). Имеет двойное гражданство (шведское и швейцарское). Он не академический экономист, а предприниматель. Глава швейцарской управляющей компании Matterhorn Asset Management, которая специализируется на операциях с золотом и оказании консультационных услуг по золоту. Уже многие годы ведет сайт GoldSwitzerland, на котором регулярно размещает свои статьи и комментарии. Вот лишь некоторые публикации за последний месяц:



"This Fall Will See Riots, Food Shortages, Massive Inflation, Social Unrest, Higher Gold Prices And Collapsing Stock Markets" ("Этой осенью нас ждут беспорядки, нехватка продовольствия, массовая инфляция, социальные волнения, рост цен на золото и обвал фондовых рынков").



"An Autumn with Epic Collapses of Stocks, Debt, Currencies, Much Higher Inflation - Leading to Poverty & Social Unrest" ("Осень с эпическими обвалами акций, долгов, валют, гораздо более высокой инфляцией, ведущей к бедности и социальным волнениям").



"The Era of Fake Money is Gone – Egon von Greyerz ("Эпоха фальшивых денег прошла - Эгон фон Грейерц").



"No Electricity, No Money, Little Food – Result Misery" ("Нет электричества, нет денег, мало еды – в результате нищета").



Швейцарский предприниматель часто подписывается тремя буквами своего полного имени – EvG. Я также воспользуюсь этой аббревиатурой. Как признается EvG, после длительной работы в банковском бизнесе (около двух десятков лет) он понял, что не только банки, но и все западные экономики, ставшие "финансовыми", стремительно мчатся к страшному коллапсу. При этом он не видел никаких признаков того, что руководители государств и главы денежных властей (Центробанков и Минфинов) осознавали эту угрозу. Они, наоборот, делали все возможное для того, чтобы ускорить движение к пропасти. EvG, понимая, что он ни в малейшей степени не способен повлиять на власти и изменить их убийственную политику, решил свои усилия направить на то, чтобы помочь людям спастись в тот момент, когда произойдет этот неизбежный коллапс. Он посчитал, что таким убежищем может стать золото. Это и обусловило его переход из банковского бизнеса в сферу операций с золотом. В настоящее время Matterhorn Asset Management (MAM) является ведущей в мире компанией по прямому владению физическим золотом и серебром за пределами банковской системы. Хранилища MAM включают самое большое и безопасное хранилище золота в мире, расположенное в швейцарских Альпах. В число клиентов входят лица с высоким уровнем дохода, семейные офисы, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и трасты из более чем 80 стран мира. EvG придерживается такой линии поведения, которая давала бы ему максимальную свободу говорить правду о сегодняшнем мире финансов и экономики. Как говорит EvG, его главным конкурентным преимуществом по сравнению с обычными банками и финансовыми компаниями является то, что он хорошо понимает слабые стороны своих конкурентов. Даже те, которые они сами порой не видят. А главное его преимущество заключается в том, что он искренне пытается помочь людям подготовиться к грядущему финансовому апокалипсису.



Предлагаю подробнее рассмотреть последнюю статью EvG "Нет электричества, нет денег, мало еды – в результате нищета", которая была опубликована 2 сентября. В ней, как мне представляется, достаточно хорошо просматривается позиция автора, его понимание современного мира. Статья сопровождается несколькими рисунками и графиками, из которых видны тенденции истекшего полустолетия и в США, и во всем мире. Движение мира к коллапсу началось в 1971 году, когда Соединенные Штаты объявили о прекращении размена долларов на золото из резервов своего казначейства. Это было де-факто упразднением золотодолларового стандарта, учрежденного на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Де-юре упразднение этого стандарта произошло пять лет спустя – на Ямайской международной валютно-финансовой конференции 1976 года. Я тоже постоянно отмечаю в своих статьях, что 70-е годы прошлого века стали временем крутого разворота всего мира и начала его движения к финансовому коллапсу. "Хозяева денег" (главные акционеры ФРС США) добились права неограниченной эмиссии "зеленой бумаги", потому что с "печатного станка" Федерального резерва был снят "золотой тормоз" (до этого объем денежной эмиссии ограничивался золотым запасом США). С этого времени доллар США окончательно утратил всякую связь с экономикой и физическим миром, превратился в пустой знак или фантик.



Безудержная эмиссия доллара и других резервных валют (евро, британского фунта стерлингов и др.) рано или поздно должна была привести к сумасшедшей инфляции. Но о такой инфляции никто не задумывался. Ее никто до поры до времени не замечал. Эта проблема для многих стала очевидной лишь в этом, 2022 году. Сегодня все политики, государственные деятели, руководители центробанков хором заговорили об инфляции. А все потому, что даже руководители центробанков не понимали, что такое деньги, что такое богатство и что такое экономика. В мире воцарились идеология монетаризма (я ее называю "религией денег"), согласно которой богатство и процветание можно создавать с помощью "печатного станка".



Вот как EvG характеризует эту "религию денег" (выделение крупным шрифтом сделано EvG):



"…инфляция является результатом безответственной и совершенно иррациональной политики правительств и центральных банков, верящих в то, что процветание может быть создано из воздуха. Они не понимают или, по крайней мере, предпочитают не понимать, что безрассудное создание фальшивых денег, не имеющих ценности, СОЗДАЕТ НУЛЕВОЕ БОГАТСТВО.



Деньги сами по себе имеют НУЛЕВУЮ ценность. Деньги - это всего лишь производная, которая получает свою ценность как средство обмена посредством производства товаров и услуг.



Проще говоря, деньги, стоимость которых получена из чего угодно, кроме товаров и услуг, имеют НУЛЕВУЮ ценность".



Удивительно, но швейцарский предприниматель объясняет, что такое инфляция точно так же, как это мне объясняли более полувека назад профессора, которые учили меня экономике. Инфляция не рост цен, а необеспеченная денежная эмиссия, или нарушение баланса между товарной и денежной массами в пользу второй. Рост цен – лишь следствие или симптом инфляции (могут быть случаи роста цен, не обусловленные инфляцией). Как отмечает EvG, в период с 1971 по 2019 год денежная масса, измеряемая агрегатом М1 (сумма наличных денег в обращении и переводных депозитов) в экономике США имела среднегодовые темпы прироста 6,1%. Что намного выше темпов прироста экономики в реальном выражении. При таких темпах прироста денежной массы каждые двенадцать лет происходило ее удвоение. Таким образом за период с 1971 по 2019 год денежная масса М1 выросла в 16 раз.



Почему не было зафиксировано бешеного роста цен в указанный период времени? По той простой причине, что почти вся созданная из воздуха денежная масса ушла на фондовые рынки и приняла форму "пузырей" (многократный рост биржевых котировок ценных бумаг). Но ведь инфляцию нам подают как рост цен на товарных рынках. В результате этого обмана создается иллюзия, что наращивание денежной эмиссии не так уж страшно. Особенно если надувание "пузырей" на фондовом рынке называть "экономическим ростом". EvG пишет: "В своих расчетах они (денежные власти. – В.К.) удобно игнорируют экспоненциальный рост цен на акции, облигации и недвижимость".



До конца прошлого века реальный экономический рост в США был крайне незначительным. А реальное благосостояние на душу населения в США достигло пика примерно на рубеже веков. До конца прошлого десятилетия было топтание американской экономики на месте.



Впрочем, по мнению EvG, ситуация может быть даже хуже. Если измерять ВВП США не в долларах, а в золоте, то экономика США на рубеже прошлого и нынешнего десятилетий находилась на уровне середины 1970-х годов. Поскольку цена на золото сегодня искусственно занижена, то в случае ее корректировки в сторону повышения картина будет еще более мрачной. Нынешний ВВП США, выраженный в граммах золота, может оказаться сопоставимым с уровнем 1930-х годов.



В конце 2019 года в США и многих других странах Запада обозначились признаки рецессии. А дальше началась так называемая пандемия ковида, на которую списали экономический обвал 2020 года. И которую использовали для того, чтобы утроить скорость работы "печатного станка". Не только ФРС, но также Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, Банка Японии и других центробанков стран коллективного Запада.



С 2019 года по сегодняшний день (август 2022 года) среднегодовой прирост M1 в США составил уже 74%. Это уже создает катастрофические последствия для экономики (не только американской, поскольку значительная часть долларовой массы уходит за пределы США). На начало августа 1971 года (тот самый момент, когда президент Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото) денежная масса M1 равнялась 225 млрд долл. В начале августа 2001 года он составила уже 1,1 трлн долл., в начале августа 2019 года – 3,9 трлн долл. А на начало августа нынешнего года она "ушла в космос" - 20,5 трлн долл. Итак, денежная масса за период с 1971 по 2022 г. выросла в 91 раз! А за последние три года произошел беспрецедентный рывок, составивший 5,26 раза!



Реальной экономики остается все меньше. Ее стремительно замещает финансовая, или виртуальная, экономика. Показатель ВВП, на который ориентируются государственные деятели, политики, денежные власти давно уже не измеряет реальную экономику, он измеряет финансовую экономику, которая не кормит и не греет. Поскольку денежные власти не видят различия между реальной и финансовой экономиками, то они не пытаются сократить увеличивающийся между ними разрыв. Но тогда в силу вступают стихийные рыночные механизмы, которые грубо начинают этот разрыв сокращать. На фондовых рынках начинают лопаться "пузыри", а на товарных рынках начинается инфляция и гиперинфляция. "Фондовые рынки сейчас очень близки к завершению коррекции и всерьез возобновят нисходящий тренд. Возможно, что настоящее падение рынков подождет до сентября, но риск уже есть и очень опасен", - отмечается в статье. По мнению EvG, в конце 2022 года мировая финансовая экономика должна рухнуть на 40%, чтобы сократить разрыв с реальной экономикой.



Во главе центробанков ведущих стран мира стоят откровенные монетаристы, которые не знают и не желают знать, что такое реальная экономика. EvG пишет: "Но Пауэлл, Лагард, Курода (имена руководителей соответственно ФРС США, ЕЦБ и Банка Японии – В.К.) или любой другой глава ЦБ не знают, что на самом деле означает здоровая экономика. Для них "надежность" означает дефицит, печатание денег, фальшивые деньги, манипуляции с акциями, процентными ставками, валютой и золотом".



"Пауэлл, Лагард и их предшественники заложили идеальную основу не только для кратковременного повышения цен, но и для неудержимой лавины глобальной инфляции", – отмечает EvG. Для того чтобы отвести внимание общественности от истинных виновников инфляции и экономического спада, "хозяева денег" и подконтрольные им СМИ сначала использовали дымовую завесу под названием "пандемия ковида". Все списали на таинственный вирус. А последние полгода стали все списывать на российского президента Путина. Мол, это он раскрутил маховик инфляции в мире. "Временные главы ФРС и ЕЦБ явно не могли распознать инфляцию, пока не появился козел отпущения вроде Путина, на которого можно было бы свалить все это". EvG назвал Джерома Пауэлла и Кристин Лагард "временными главами". Они лишь исполнители воли "хозяев денег". А последние сознательно ведут мир к катастрофе. "Да, мы наблюдаем человеческую катастрофу невиданного ранее масштаба в истории, причем в глобальном масштабе", - отмечает EvG.



Заканчивает свою статью EvG ободряющими словами: "Очевидно, что физическое золото не станет панацеей от потенциальных проблем, описанных выше. Но по мере того, как денежная система делает свой последний шаг к НУЛЮ, золото, безусловно, будет иметь решающее значение для сохранения и страхования богатства. Тем не менее в период кризиса круг семьи и близких друзей - это то, что будет поддерживать вашу жизнь и здоровье". Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662965100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №1002

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1003

- Маулен Ашимбаев: VII Съезд лидеров религий – это не только религиозное мероприятие

- Мажилисмены рассмотрят соглашения ЕАЭС

- Досрочные выборы: риски и перспективы

- Планы по развитию водной отрасли рассмотрели в Правительстве Казахстана

- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2022 года

- Серик Жумангарин посетил Алматы с рабочей поездкой