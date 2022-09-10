Торговлю новорожденными поставили на поток в Алматы

13:12 12.09.2022

– Факты торговли новорожденными с целью незаконного усыновления выявили в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



"В Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления. В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей", - говорится в сообщении в понедельник.



По факту торговли несовершеннолетними возбуждено уголовное дело.



"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС", - добавили полицейские.