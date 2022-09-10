 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Торговлю новорожденными поставили на поток в Алматы
13:12 12.09.2022

– Факты торговли новорожденными с целью незаконного усыновления выявили в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

"В Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления. В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей", - говорится в сообщении в понедельник.

По факту торговли несовершеннолетними возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС", - добавили полицейские.

Источник - КазТАГ
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