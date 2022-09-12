"Плавильный котел" США готов взорваться? - Владимир Малышев

13:28 12.09.2022 "Плавильный котел" готов взорваться?

Проблемы с мигрантами, национальная и политическая вражда угрожают целостности США

Владимир Малышев

12.09.2022

"Плавильный котел" готов взорваться?

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за наплыва незаконных мигрантов. Об этом объявила мэр Колумбии США Мюриэл Баузер на своей пресс-конференции. "Разработав такой план, мы остаемся честны перед ценностями, которые мы чтим в столице, и создаем систему, которая поддержит сочувственный, постоянный и скоординированный ответ", - заявила Баузер, пытаясь обтекаемо обосновать такие необычные для США действия властей.



До этого в Америке эмиграцию всегда приветствовали, называя страну всемирным "плавильным котлом". Однако, как видно, этот "котел" уже так перегрелся, что заставляет власти прибегать к чрезвычайным мерам по решению острых проблем, чтобы выпустить пар и не допустить социального взрыва.



Администрация Колумбии распространила разъяснения, что, мол, режим ЧС дает возможность городским властям создать специальное управление по делам беженцев и выделить дополнительные целевые средства на решение возникших вопросов. Отмечается, что ЧС возникла из-за того, что весной текущего года губернаторы Техаса и Аризоны стали отправлять автобусы с задержанными на границе с Мексикой незаконными мигрантами в Вашингтон. Таким образом, власти попробовали привлечь внимание федеральных властей США к проблемам на границе страны. В Вашингтон были ввезены около 9,4 тысячи мигрантов, которые и создали реальные проблемы городским властям.



Стремительный приток мигрантов



Чрезвычайная ситуация, связанная с мигрантами, складывается в США не только в Вашингтоне. Иммиграционный поток на континент последние годы стремительно растет. По данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, если в 2005 году в страну приехало порядка 40 млн человек, то в 2020 году их число увеличилось до более 50 миллионов.



На 2021 год 14,2% населения США - "лица иностранного происхождения", то есть каждый седьмой житель. Это самый большой процент иммигрантов среди населения с 1910 года, когда этот показатель составлял 14,7%.



Обозреватель газеты Washington Times Дон Федер назвал бурный приток мигрантов одним из признаков, свидетельствующих о скором крахе США, наряду с критикой американских ценностей со стороны элит и обостряющейся демографической ситуацией.



"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", - заявил Федер. Первым признаком самоуничтожения эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым - безнаказанность преступников, третьим - высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым - "поддержку варваров, живущих под боком", имея в виду поддержку латиноамериканских стран, и проблемы с демографией.



Демографические проблемы



Если судить по данным за последние десятилетия, с 1950-х годов естественный прирост населения США неуклонно падает - с 1,75% в 1956 году до 0,59% в 2020. Также продолжается устойчивое старение американцев - статистика Бюро переписи населения США показывает, что средний национальный возраст вырос до 38,5 лет. В ближайшей перспективе ожидается увеличение уровня иждивенцев - до 44 человек на 100 человек трудоспособного возраста.



Концепцию "плавильного котла" сформулировал в начале ХХ века писатель и социолог Израэль Зангуил. Он утверждал, что Соединенные Штаты - это уникальное государство, в котором единая нация с новой идентичностью родится из сплава этнокультурных особенностей иммигрантов.



Однако сегодня становится ясно, что этого "сплава" не получилось. Этнические группы людей из разных стран живут отдельно, образуют замкнутые анклавы и никак не сливаются в братских объятиях.



Мало того, по данным Бюро переписи за 2020 год, впервые в истории с 1790 года численность белого населения в Соединенных Штатах, которое в свое время и образовало это государство, стала сокращаться. По сравнению с 2010 годом количество белых в стране снизилось с 223,6 до 204,3 млн, или на 8,6%. А в самой юной возрастной группе до 10 лет белых американцев уже менее половины. Если демографические тенденции сохранятся, то в ближайшие годы белые граждане США станут у себя на родине национальным меньшинством.



Десять лет назад в США было всего четыре штата, в которых белые являлись меньшинством: Калифорния, Техас, Нью-Мексико и находящиеся за пределами американского континента Гавайские острова. Теперь к ним добавились Мэриленд и Невада. А скоро таких штатов будет еще больше. Штат с абсолютным преобладанием белого населения (свыше 90%) остался всего один – Мэн. При этом латиноамериканцы продолжают прибывать. В Вашингтоне уже давно говорят о том, что не в состоянии контролировать ситуацию на границе с Мексикой.



Обострение разногласий



В течение столетий вновь прибывавшие в США люди должны были интегрироваться в белую протестантскую культуру большинства, если хотели стать настоящими американцами. Но к 2060 году доля белых жителей страны составит всего 44%. Что означают все эти изменения для Америки как нации? Будет ли и дальше функционировать "плавильный котел"? Такой вопрос задает немецкое издание Welt. По ее мнению, потеря основной белой культуры может привести к тому, что Америка больше не будет единой нацией, как это предполагает старое изречение "Ex pluribus unum" (Из многих единое) и превратится в пестрый набор различных этнических нарративов.



"Чтобы мы выстояли как нация, страна, народ и демократия, нужен широкий консенсус веры, культуры, обычаев и политики, - пишет в American Conservative известный американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. - А разногласия существуют даже насчет правопорядка, без которого наша республика точно не устоит. Люди по-разному оценивают призвание нашей полиции и ее поведение. Летом 2020 года, прошедшим под знаком Джорджа Флойда, левые требовали сократить полиции бюджет, а на улицах демонстранты Black Lives Matter скандировали: "Менты - свиньи, жарь свинину!". Остановил их лишь громкий политический резонанс".



Для выживания державы, особенно такой великой мировой, как Соединенные Штаты, считает Бьюкенен, некоторые вещи попросту необходимы. Демократической республике необходимо беречь ценность своей валюты, защищать границы от незаконной массовой миграции и вторжений, блюсти закон и порядок - особенно в больших городах. "И какие же из этих положений существуют сегодня, когда в стране восьмипроцентная инфляция, каждый месяц нашу южную границу пересекают до 250 000 нелегалов, а в наших городах каждый день случаются так называемые массовые перестрелки как минимум с четырьмя жертвами, убитыми и ранеными?", - задается он вопросом.



Как на одну из самых драматических проблем США Бьюкенен указывает на утрату доверия общества к руководителям государства, его институтам и СМИ.



"Будущее демократии требует доверия народа к столпам общества, - пишет он. - Однако со времен Рейгана доверие американцев к нашим основным институтам упало - с поддержки половины населения всего до четверти. В 2022 году доверие к Верховному суду упало на треть, до 25%. Лишь четверть населения страны доверяет президенту, а доверие к Конгрессу и вовсе упало до 7% - это всего один из 14 американцев. Всего лишь шестая часть американцев доверяет газетам, и одна девятая - теленовостям".



Особенно опасно быстрое падение авторитета президента США, пишет в статье для American Thinker Джек Макферрин. Склонность Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось "чудовищной" внешнеполитической катастрофой, указывает он, напоминая о позорном бегстве США из Афганистана.



По этой причине, "в дополнение к целому ряду других несчастий, которые он навлек на американский народ", пребывание Байдена в Белом доме опасно для США, утверждает Макферрин. "Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить за оставшееся время на посту главнокомандующего. Боюсь, что ущерб окажется весьма внушительным", - делает вывод автор статьи в American Thinker.



Угроза взрыва



Разрушению единства американской нации способствуют еще и многие другие причины. "Не так давно у нас существовало три телевизионных канала, которые создавали объединяющее культурное пространство для большинства американцев, - пишет Wall Street Journal. - Сейчас медиа среда развивается как в развлекательном секторе, так и в новостном. Человек может уютно "устроиться" в одном из сотен каналов сектора и оставаться там, не замечая других".



Американская религиозная среда, продолжает WSJ, также стала менее объединяющей. Между 1990-м и 2008-м годами (это последний год, по которому на данный момент имеется информация), количество христиан, выросло на 15%. В то же время мусульманское население, хоть оно и продолжает составлять лишь крошечную долю от общего населения, выросло на 155%, буддистов стало почти в три раза больше. А Исследовательский центр Pew обнаружил, что люди, которые не соотносят себя с какой-либо религией, теперь составляют почти 20%. Это не означает, что они не верующие, это лишь значит, что у них нет объединяющего опыта принадлежности к какому-то конкретному религиозному сообществу. Подобные изменения пугают многих американцев, особенно в такие моменты, как сейчас, отмечает WSJ.



И причины для страха действительно есть. Ведь США сейчас глубоко расколоты в связи с проблемой БЛМ и в результате яростной борьбы за власть между республиканцами и демократами. А это уже серьезно.



Так что страна может развалиться не только из-за обострения национальных проблем, беспорядочного притока мигрантов, но еще и по политическим причинам.



Американский "котел", похоже, уже и в самом деле перегрелся. Источник - stoletie.ru

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