Пол Робертс: Ставка на "ограниченную операцию" была заведомо проигрышной для России

13:36 12.09.2022

Пол Робертс: Ставка на "ограниченную операцию" была заведомо проигрышной для России

Главная ошибка российского политического руководства - считать откровенных врагов "нашими западными партнерами"

Пол Робертс



Попытка Кремля вести боевые действия с минимальными ресурсами и без каких-либо обязательств по подрыву правительства и функционирования Западной Украины, причем на фоне поступления оружия из США и НАТО, стала одной из причин того, что украинские войска прорывают слабо защищенную линию российских сил в Харьковской области на Востоке Украины.



Я был бы удивлен, если бы Россия, безусловно превосходящая по силе, быстро не восстановила бы контроль над военной ситуацией в Донбассе. Но успех украинцев, каким бы ограниченным или временным он ни был, обрек "ограниченную операцию", которая, на мой взгляд, была обречена с самого начала.



Она была обречена из-за нелепого предположения Кремля о том, что Вашингтон позволит этой операции оставаться ограниченной. Расширение конфликта было гарантировано. Тот факт, что боевые действия расширились, теперь понимают российские телеведущие, которые говорят, что прокси-война на Украине между США и Россией закончилась, и теперь Россия сталкивается с реальным прямым столкновением с США и их марионетками в НАТО. Чтобы Россия продолжила свое присутствие на Украине, Кремль должен начать настоящую войну и свергнуть правительство в Киеве, а также разрушить государственную и гражданскую инфраструктуру, которая позволяет Украине воевать, получая все более опасное западное оружие. Поразительно предположение, будто Россия сможет выдворить украинские войска из Донбасса, а затем подписать соглашение о прекращении конфликта.



Успех Украины в районе Харькова приведет к дальнейшему расширению конфликта. Энтузиазм Европы, который уже шел на убыль, снова возрастет, и Вашингтон будет прибегать к провокациям, чтобы усилить давление на Путина. Неоконсерваторы будут настаивать на усилении сил США/НАТО на границах России и создании проблем в бывших, но ныне независимых российских провинциях, идя на риск того, чтобы убедить Россию в том, что готовится широкомасштабное вторжение в Россию в то время, пока она находится в ловушке на Украине. Если подобное произойдет, то это подожжет фитиль ядерной войны.



Кремль проиграл, когда позволил Вашингтону свергнуть правительство Украины и установить марионетку, ненавидящую Россию. Кремль снова проиграл, когда восемь лет назад упустил возможность реинкорпорировать Донбасс в состав России, тем самым положив конец конфликту до того, как он мог начаться. Кремль снова проиграл, когда начал ограниченную военную операцию, ограниченную Донбассом, когда требовалось молниеносное уничтожение Украины до того, как Запад успеет отреагировать.



Чем объясняются эти стратегические промахи Кремля? Наверняка я не знаю. Мое предположение заключается в том, что Путин поставил своей целью сделать Россию признанным членом западного глобального порядка. И эта цель наложила всевозможные ограничения на диапазон его действий.



Путин не мог принять просьбы республик Донбасса о возвращении домой, в Россию, потому что это подтвердило бы пропаганду Запада о том, что он намеревался восстановить Советскую империю. Путин не мог санкционировать молниеносное завоевание Украины, потому что это навсегда повернуло бы Европу в объятия Вашингтона. Путину приходится действовать в рамках международного права - которое Вашингтон и НАТО игнорируют - в своих попытках доказать, что Россия придерживается права и прибегает к силе только в крайнем случае.



Выбором Путина были соглашения - такие, как Минское соглашение, на которое Кремль потратил восемь лет впустую, и соглашение о гарантиях взаимной безопасности, которое Кремль пытался получить от Вашингтона и НАТО перед началом ограниченной операции на Украине. Почему так много внимания уделяется соглашениям, даже в то время как Кремль справедливо бесконечно жаловался на то, что Вашингтон нарушает все соглашения? Это наводит на мысль, что главной целью Кремля было обеспечить России законное место в западной системе, что в результате оставило Кремлю возможность только реагировать, отказав себе в праве на активную политику, которая ставила бы врага России в качестве цели.



Чтобы иметь такую нереалистичную цель, необходимо игнорировать "доктрину Вулфовица" о гегемонии США. Это требует игнорирования того факта, что огромная мощь и бюджет военно-разведывательного комплекса США требуют, чтобы Россия была врагом Америки № 1. Именно цель по нормализации отношений с Россией привела к падению президента Трампа. Перед лицом таких весомых доказательств, как падение Трампа, как Кремль мог держаться за свои заблуждения и продолжать говорить о "наших западных партнерах"?



Во многих отношениях Путин - великий лидер и человек мира, но он серьезно просчитался в реальной ситуации. Его терпимость к оскорблениям и провокациям поощряет Запад на еще большее, и провокации уже доходят до грани развязывания войны, которая уничтожит западный мир.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора



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12.09.22