Ташкент. Университет журналистики уволил сотрудника, избившего студента за неуважение к ректору

14:55 12.09.2022

Студент Университета журналистики был избит сотрудником вуза за то, что не поздоровался с ректором. Комиссия по этике вуза решила уволить сотрудника за превышение полномочий и наказать остальных причастных работников.



На днях в социальных сетях распространилось сообщение о том, что сотрудник Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана избил студента 4-го курса за то, что он не поздоровался с ректором вуза Шерзодхоном Кудратходжой.



Студенты университета написали обращения в адрес администрации в Telegram-группе вуза "Талаба мурожаати" ("Обращение студента"). Однако через некоторое время сообщения были удалены.



Один из сотрудников вуза пригрозил отчислением студентам, которые пишут в группе оскорбительные слова и недовольны руководством. Все сообщения на эту тему также удалены.



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Ректор вуза и председатель правления Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Шерзодхон Кудраходжа заявил, что ему не было известно об этом случае и что здороваться или нет - решать самим студентам. Он также заверил, что никто из студентов не будет отчислен.



Комиссия по этике вуза 10 сентября провела заседание для изучения инцидента с участием студента Ж. Махмудова и сотрудников университета У. Рустамова, Х. Мирзаева и Ф. Очилова.



Ситуацию изучил инспектор профилактики университета по работе с молодежью Х. Садиков. В тот же день стороны договорились и примирении.



"Однако, несмотря на примирение, было решено принять меры в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка вуза. Х. Мирзаев был освобожден от занимаемой должности, а заключенный с ним трудовой договор расторгнут в связи с мерой дисциплинарного взыскания, предусмотренной статьей 181 Трудового кодекса, то есть в связи с превышением своих полномочий", - говорится в заявлении.



Другие сотрудники - Ю. Рустамов и Ф. Очилов - получили выговор. Кроме того, из-за того, что инспектор профилактики вовремя не проинформировал руководство вуза, направлена рекомендация в ОВД принять соответствующие меры и в отношении него.



В заявлении отмечается, что администрация вуза "строго придерживается таких ценностей, как защита прав студентов и взаимоуважение в команде, а также традиции „устоз-шогирд" (наставник-ученик)".