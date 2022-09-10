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Президент Жапаров повысил пенсии: но повода для радости не дает инфляция, - 24.kg
17:02 12.09.2022

12 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

С 1 октября - Международного дня пожилых людей - в Кыргызстане традиционно повышают размер пенсий. На этот раз сумма повышения варьируется в среднем от 1 тысячи 700 до 3 тысяч 400 сомов. Такой значительный рост пенсий, как отметил президент, происходит впервые.

Сейчас средняя пенсия составляет около 6 тысяч 100 сомов. После октябрьского повышения она будет 8 тысяч 80 сомов.

На повышение пенсий для 735,7 тысячи пенсионеров предусмотрено 4 миллиарда 424,3 миллиона сомов.

Редакция 24.kg разбиралась, насколько в реалиях вырастут эти выплаты для простых кыргызстанских пенсионеров.

Базовая
В Кыргызстане пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной.

Первая - это гарантированная государством часть пенсии, которую устанавливает исполнительная власть. Она не зависит от выплат в Социальный фонд и перечисляется из республиканского бюджета.

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Эта часть назначается при достижении пенсионного возраста и наличии требуемого стажа - 20/25 лет для мужчин и женщин соответственно. В Соцфонде отмечают, что если человек отработал меньше вышеуказанного срока, то ее размер сокращается пропорционально выслуге лет. Не назначается она тем, у кого страховая часть пенсии превышает величину трех прожиточных минимумов пенсионера - примерно 17 тысяч сомов.

Ранее государство увеличивало базовую часть только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсии ниже прожиточного минимума за предыдущий год. Да и рост был незначительный - в среднем на 10 процентов.

Сегодня ее размер - 1 тысяча 780 сомов. Теперь, по данным кабмина, она составит 3 тысячи 170 сомов для всех пенсионеров. Таким образом, базовая часть пенсии вырастет на 1 тысячу 390 сомов.

"Базовая часть пенсии является основным инструментом социальной защиты пенсионеров и поддерживается на уровне не ниже 12 процентов средней заработной платы (фактически сложившейся в республике за предыдущий год). По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата за 2021 год составила 19 тысяч 330 сомов, 12 процентов от нее составляет 2 тысячи 319 сомов", - объясняют в Соцфонде.

Страховая и накопительная
Страховая часть пенсии состоит из двух частей. В первой учитываются стаж и заработная плата до 1996 года. Во второй - после 1996-го, включая все взносы за период трудовой деятельности, среднемесячный заработок, сумму накоплений.

Эта та часть пенсии, которую заработал человек. Ее размер зависит от того, сколько страховых взносов уплачено за время работы.

Социальный фонд
Эту часть пенсии тоже проиндексируют. В этом году она вырастет на 15 процентов. Сумма повышения будет зависеть от размера пенсии каждого пенсионера.

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Накопительная часть пенсии формируется за счет двухпроцентного взноса на личный лицевой счет плательщика. Этот компонент введен в 2010 году для стимулирования пенсионной системы. Узнать его размер можно обратившись в Социальный фонд. После выхода на пенсию человек может сразу забрать накопившуюся сумму или разбить ее на несколько лет и получать вместе с пенсией.

Эти средства можно получить и досрочно, до наступления пенсионного возраста. Ими могут воспользоваться граждане, имеющие ипотечные кредиты, а также их супруги для погашения основной суммы долга или процентов по кредиту. При этом в накопительной части личного страхового счета застрахованного лица, а также их супругов должны быть пенсионные накопления в сумме не менее 50 тысяч сомов. Также взять средства могут безработные, имеющие пенсионные накопления. Они могут получить эти средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума.

Сколько получим в итоге
Посчитать ожидаемую прибавку несложно.

Если сегодня человек получает среднюю пенсию в 6 тысяч 100 сомов, надо от суммы отнять 1 тысячу 780 сомов (базовую часть). Получается, что страховая часть пенсии - 4 тысячи 320 сомов. Эту сумму умножаем на 15 процентов. Получается, что прибавка будет 648 сомов. Таким образом, страховая часть составит 4 тысячи 968. Для окончательного расчета прибавляем 3 тысячи 170 сомов (базовую часть после увеличения) и получаем 8 тысяч 138 сомов.

"Мы знаем, что это далеко не идеальная цифра. Но, исходя из сегодняшних возможностей бюджета, мы делаем все для улучшения жизнедеятельности наших граждан. Социальная политика государства и далее будет направлена на повышение качества жизни и благосостояния кыргызстанцев", - прокомментировал повышение президент Садыр Жапаров.

Отметим, что даже повышение пенсий на треть не решит проблему нехватки средств у пенсионеров. Ведь половину от роста пенсий съест инфляция, которая по итогам года составит более 15 процентов.

Источник - 24.kg
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