Европа входит в полосу потрясений, - В.Бурт

17:24 12.09.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 12.09.2022 |



Если ЕС не изменит политику, он перестанет существовать



Сегодня многие разговоры, дискуссии, публикации в европейской прессе касаются предстоящей зимы. Энергетический кризис ударил по экономике и жителям Европы. Будущее после остановки "Северного потока" грозит еще большими осложнениями. Угнаться за стремительно растущими ценами невозможно.



Грозит ли Европе "зима народного недовольства"?



Венгрия – одна из немногих стран, которая спокойно ждет наступления холодов, ибо Будапешт отверг санкции соединенного Запада против России. На поставки из РФ в Венгрии приходится около 85 процентов газового импорта. В 2021 году "Газпром" подписал с Венгрией 15-летний контракт на поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год, контракт выполняется.



Виктор Орбан не раз говорил, что страна не может обойтись без российского газа. Недавно об этом заявил глава МИД Петер Сийярто: "Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности". Без российского газа отопления в венгерских квартирах не будет, и это придется объяснять народу. Мощностей других источников не хватит.



В сентябре-октябре "Газпром" поставит Венгрии дополнительно 353,8 миллиона кубометров газа, который пойдет через "Турецкий поток". Это позволит стране подготовиться к зиме, а в случае перебоев с поставками газа через Украину оказать помощь соседям – Австрии и Словакии.



Германии, в отличие от Венгрии, не хватает оптимизма. Отовсюду сыплются плохие новости. Газета Handelsblatt со ссылкой на аналитиков Института мировой экономики сообщила, что в будущем году ВВП страны сократится от 0,7 до 1,4 процента, показав спад на 150 миллиардов евро. Инфляция увеличится до 8,7 процента, а расходы на энергоносители вырастут на 260 миллиардов евро.



Прогнозы американского Bloomberg тоже удручают: если Россия не пустит газ по "Северному потоку", Германии придется перейти на принудительное нормирование. Это приведет к сокращению производств на 65 процентов и банкротству многих компаний.



В ФРГ безработица, люди вынуждены экономить на освещении квартир, обогреве жилищ, воде, летят вверх цены в магазинах. С 1 октября немцы будут вынуждены доплачивать за газ, поскольку в стране введут наценку для конечных потребителей.



Все это особенно остро ощущают малообеспеченные граждане, но и представители среднего класса тоже ропщут. "Можно предположить, что первые крупные выступления состоятся уже в сентябре", – заявил депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхарт из партии "Альтернатива для Германии". Глава этой партии Тино Крупалла считает, что Германия стоит на пороге таких мощных протестов, каких не было с 1989 года.



"Германия на пороге социального взрыва, – говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. – Чего стоит заявление главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая сказала, что ей наплевать на собственных избирателей, поскольку она поддерживает украинский режим. Это мнение немецкого политического класса, который сейчас правит бал".



В Чехии до сих пор обсуждают массовую акцию протеста на Вацлавской площади в центре Праги, в которой приняли участие более 70 тысяч человек. Демонстранты призвали власти больше внимания уделять контролю за ценами на энергоносители и выступили с лозунгами против Евросоюза и НАТО. Они потребовали заключить с Россией новое соглашение об экспорте газа, прекратить поставки оружия Украине, перекрыть прием беженцев оттуда.



Больше того: чехи потребовали от правительства уйти в отставку до 25 сентября. Это ультиматум улицы.



Чешский премьер Петр Фиала обвинил в организации демонстраций "силы, которые занимают пророссийскую позицию и противоречат интересам Чехии", но министр юстиции Павел Блажек более объективен: если энергетический кризис не будет разрешен, политическая система страны окажется под угрозой, а Европейский союз рискует прекратить свое существование.



"Бельгия – банкрот, – считает мэр Антверпена Барт де Вевер. – "Мы стали новой Грецией... В порту Антверпена некоторые нефтехимические заводы уже закрыты. Посмотрите на наш долг, государственные расходы, дефицит – это хуже, чем в южной Европе. Конечно, это не кризис, вызванный Путиным, это кризис, который Европа навлекла на себя сама".



Тысячи людей вышли на улицы Вены с флагами Австрии и России. В руках манифестантов – лозунги против ЕС и НАТО, призывы снять антироссийские санкции и открыть оба "Северных потока".



Массовые антиправительственные митинги прошли в греческих Салониках. В Париже прошли демонстрации против политики Эммануэля Макрона, завершившиеся массовыми беспорядками. Тысячи жителей Амстердама протестовали против действий Кабинета министров Марка Рютте.



"Энергетический кризис нервирует политических лидеров. Они боятся за судьбу своих правительств", – пишет Politico. Громкие заявления, обличающие Москву, в создавшейся ситуации больше не устраивают простых европейцев: они требуют от властей конкретных действий, способных разрешить кризис.



Поэтому акции протеста будут нарастать.



Эксперт Центра прикладных исследований и программ Олег Иванов говорит: "Думаю, что на волне всеобщего недовольства нынешних либерально-демократических центристов сменит та или иная оппозиция – крайне левая или крайне правая. Приоритетом для нее будут национальные, а не общеевропейские интересы".



Корабль Европейского союза кренится, грозит дать течь. Если ЕС не изменит политику, он перестанет существовать.