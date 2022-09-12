Эдуард Мухамеджанов: Вернет ли Токаев своему народу настоящие президентские выборы?

17:43 12.09.2022 После презентации сентябрьского 2022 года Послания Президента народу Казахстана действующая власть подошла к своему Рубикону. Перед ней встала дилемма, действовать и далее решительно или выбрать роль сомневающегося во всем шекспировского Гамлета – "Быть или не быть …". Такое сравнение не случайно, тому есть основания, изложенные в вышеназванном Послании.



В этом документе особенно важны предложения, направленные на реформирование институтов государственной власти. Думается, что именно их и следует считать ключевым смыслом этого Послания. Во-первых, такой вывод вытекает из основ психологии, о важных вещах всегда говорят в конце. Это лучше концентрирует внимание на основной проблеме, которую надо выделить из всех остальных. Во-вторых, все предшествующее время наша страна жила по принципу: "Сначала экономика, а потом политика". В нашем случае, к сожалению, этот принцип не оправдал себя: остались и без экономики, и без политики.



Какой бы путь не выбрала действующая власть, без выработки четких путей реформирования своих институтов ее любые начинания вряд ли найдут поддержку в обществе.



Следует отдать должное, что по целому ряду властных институтов президент сделал достаточно конкретные заявления, которые с пониманием были приняты казахстанской общественностью. В первую очередь, это положения июньской конституционной реформы, а именно реформа законодательной власти.



Что касается совершенствования института президента, озвученного в сентябрьском Послании, то в целом они достойны одобрения, но, как известно дьявол кроется в деталях. Именно отсутствие этих деталей делает предложенное не понятным обществу, а саму власть ставит перед дилеммой – идти вперед или остановиться на достигнутом?



Какие вопросы требуют ясности и ответов?



Во-первых, сегодня уже многие вопросы были озвучены экспертным сообществом. В частности, они касались порядка и очередности проведения досрочных выборов и внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституцию и Конституционный закон о выборах. Говоря иными словами, действующий Президент на предстоящих выборах будет избираться на пятилетний или на семилетний срок. От этого зависит совокупный период времени возможного его пребывания у власти.



Во-вторых, другой, и наиболее актуальный вопрос, это готовность действующей власти отказаться накануне президентских выборов от отдельных избирательных цензов, которым должен отвечать кандидат в Президенты РК.



Ценз – это установленное законом требование, которому должно удовлетворять физическое лицо, чтобы обладать активным или пассивным избирательным правом.



Важность этого вопроса состоит в том, что при помощи цензов можно исключить из политической жизни значительное число граждан.



Исключение из политической жизни страны сильных кандидатов ведет к участию в выборах главы государства слабых претендентов. А это, на наш взгляд, создает потенциальную угрозу национальной безопасности. Суть такой угрозы состоит в том, что если в процессе выборов ведущий кандидат, например, по состоянию здоровья, несчастного случая или смерти сойдет с дистанции, то при такой ситуации, реально главой государства сможет стать один из слабых претендентов, который составлял альтернативу. Действующее законодательство, на наш взгляд, не дает четкого ответа о выходе из такой ситуации.



В настоящее время кандидат в Президенты РК в соответствии с Конституцией РК должен отвечать следующим требованиям:



– являться дееспособным, а также не содержаться в момент начала избирательной кампании в местах лишения свободы по приговору суда (п.3 ст. 33 Конституции Республики Казахстан);



– быть гражданином Казахстана по рождению (п.2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан);



– быть не моложе сорока лет (п.2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан);



– свободно владеть государственным языком (п.2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан);



– проживать в Казахстане последние пятнадцать лет (п.2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан);



– иметь высшее образование (п.2 ст. 41 Конституции Республики Казахстан).



В соответствии с Конституционным законом о выборах должен отвечать и таким требованиям, как:



– не иметь не погашенную или неснятую судимость (п.4 ст. 4 закона "О выборах в Республике Казахстан");



– не быть осужденным по коррупционным делам (п.4 ст. 4 закона "О выборах в Республике Казахстан");



– иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет (п.1 ст. 54 закона "О выборах в Республике Казахстан").



Как видно из содержания этих требований, многие из них в своей основе имеют вполне естественное обоснование. Например, требование дееспособности служит преградой для лиц, которые по решению суда признаны недееспособными. Вполне понятно, что психически больного человека вряд ли можно допускать к власти.



Требование о не содержании лица в местах лишения свободы по приговору суда тоже носит естественный характер, т.к. не позволяет лицам, отбывающим наказание по приговору суда, баллотироваться на пост главы государства. Допуск таких лиц к выборам, вступал бы в противоречие с нормами общественной морали и с принципами уголовной политики государства о реальности и неотвратимости наказания.



Цензы о гражданстве и оседлости тоже являются естественными, т.к. требуют от кандидата лучше знать проблемы страны и иметь устойчивую связь с ней, что должно послужить выработке им реальной избирательной программы.



Достижение кандидатом в Президенты определенного возраста тоже не вызывает вопросов, т.к. это связано с вполне осознанным его отношением к выборам на данную должность и наличием житейского, профессионального, политического опыта.



Свободное владение государственным языком трудно отнести к цензам естественного порядка, т.к. граждане страны обязаны владеть государственным языком, и поэтому в большинстве стран мира такого ценза нет. Учитывая, что в нашей многонациональной стране, к сожалению, еще не все население владеет государственным языком, то требование о его знании кандидатом в Президенты вполне оправдано.



Однако сложившаяся практика свидетельствует о том, что на основании этого ценза ЦИК РК производит наибольший отсев кандидатов в Президенты.



Возникает вопрос: а так ли важно, чтобы глава государства свободно владел государственным языком. Что следует понимать под этим? Ведь владение государственным языком не может быть лишь одним достоинством такого кандидата. Поэтом сегодня, на наш взгляд, необходимо пересмотреть языковые критерии, которым должен соответствовать кандидат в Президенты. Например, насколько важно проверять у кандидата в Президенты его навыки владения письменной речью на государственном языке? Полагаем, что глава государства, прежде всего, должен свободно вербально общаться со своими избирателями и народом, а его письменные навыки в этом случае уходят на второй план. Может, нет необходимости заставлять претендентов в кандидаты в Президенты писать диктанты, изложения, сочинения и по их отрицательным результатам отказывать им в регистрации. Не имеет смысла, на наш взгляд, сдавать экзамен на знание государственного языка и лицам, окончившим национальную школу, а также лицам, которые ранее уже регистрировались кандидатами в Президенты. Кроме того, считаем необходимым, чтобы все требования, касающиеся сдачи кандидатами в Президенты экзамена на знание государственного языка, регламентировались Конституционным законом о выборах, а не подзаконным актом. Не лишним было бы эту процедуру сделать предельно открытой, а именно – ее проведение транслировать по телевидению, если не на всю страну, то в аудиторию, где были бы собраны независимые наблюдатели, представители прессы и др. Такой подход позволит эту часть избирательного процесса сделать более открытой для общества и претендентов. Решение этого вопроса на уровне закона лишит членов ЦИК РК и членов языковой комиссии менять накануне выборов требования языкового тестирования, что снимет коррупционную составляющую рассмотренного ценза.



Ценз о наличии высшего образования, на наш взгляд, является также спорным. Не законодатель должен определять должен ли кандидат в президенты иметь высшее образование или нет, а избиратель. При нынешнем требовании нашего закона, мы изначально отсекаем от избрания главой государства лиц, которые не имеют высшего образования, но по своим деловым, организационным и иным качествам, во многом могут превосходить дипломированных кандидатов. В мировой практике примеров тому предостаточно. Например, бывший Президент Польши – Лех Валенса, Стив Джобс, Билл Гейтс, Майкл Делл, Роман Абрамович и др.



Другим спорным цензом, как показали уже развернувшиеся дискуссии, является ценз предъявляемый законодательством о выборах к кандидату в президенты – опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет (п.1 ст. 54 закона "О выборах в Республике Казахстан").



Прежде всего, это требование, на наш взгляд, противоречит требованиям Конституции РК, а именно п.2 статьи 14 и п.3 ст.39 Конституции РК, а также п.2 ст.4 Конституции РК.



Противоречие состоит в том, что согласно п.2 статьи 14 "никто не может подвергаться, какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола расы, национального языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любым иным обстоятельствам".



Как видно данная норма запрещает дискриминацию по должностному или любому иному обстоятельству. Полагаем, что именно под эти признаки подпадает содержание ценза кандидата в Президенты о наличии у кандидата опыта работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющих не менее 5 лет.



Противоречие рассматриваемого ценза положению п.3 ст.39 Конституции РК заключается и в том, что данная норма прямо указывает, что "ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 11, 13 -15, пунктом 1 статьи 16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции".



Следуя этой логике видно, что положения вышерассмотренного п.2 статьи 14 Конституции ни в каких случаях не должны ограничиваться ни законами, ни каким иным способом. А если учесть, что в соответствии с п.2 статьи 4 "Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики", то положения п.1 ст. 54 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" вступают в противоречие с Конституцией РК и на этом основании должны быть отменены.



Оппоненты могут спросить: а как же тогда быть с ограничением по языковому принципу, который тоже указан в п.2 ст.14 Конституции РК?



Ответ на этот вопрос прост. Требования о свободном владении кандидатом государственным языком закреплены в самой Конституции, а не в Конституционном законе о выборах. В теории права есть правило – при конкуренции общей и специальной нормы должна применяться специальная. В нашем случае именно такой нормой является п.2 ст.41 Конституции РК.



Эдуард Мухамеджанов

Доктор юридических наук, профессор



12.09.22 Источник - exclusive.kz

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