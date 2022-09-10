Почему сотни миллиардов тенге базарной экономики Казахстана находятся в тени? - Еркин Бердалин

17:45 12.09.2022 В Казахстане запустился очень интересный проект – "Озен Финанс". У него амбициозная, но крайне сложная задача – цифровизация базаров. Чтобы понимать масштабы, напомним, что речь идет о более, чем 700 рынках, где работает и практически живет почти миллион человек. В качестве пилотов выбраны базары Алматы и Шымкента, где сконцентрирована большая часть неформальной торговли. Еркин Бердалин, основатель платформы, рассказал exclusive.kz о том, готовы ли торговцы к цивилизованной торговле и помогает ли в этом государство.



– Что такое цифровизация базаров и почему этим занимается частная компания?



– Мы внутри формально делим цифровизацию на две части. Первая – бесплатная СРМ-система – существенно упрощает жизнь администрации базаров. У них появляется оцифрованная, гибко настроенная база торговцев, где можно получить доступ к подробной информации о них – как долго торгует, с какими вопросами и когда обращался, а также какое решение было вынесено, были ли у него просрочки по аренде или, может быть, штрафы. Помимо этого, СРМ помогает выстроить и внутренние процессы базаров безотносительно арендаторов – постановка и контроль сроков по задачам сотрудникам, ускорить цепочку всевозможных коммуникаций – от согласования закупок до больничных и отпусков, вести учет рабочего времени сотрудников.



Вторая – мобильное приложение для торговцев. С его помощью он может как взаимодействовать с администрацией, например, заказывая пропуск в выходной день, так и получить привычные сторонние сервисы в одном окне: онлайн-бухглатерия, таможенная очистка, оплата аренды и других услуг, доступ к финансовым организациям.



На сегодняшний день доля теневой торговли в экономике составляет порядка 20%. Мы для себя видим перспективу сократить этот показатель путем создания выгодных условий для малого бизнеса в торговле, упростив выстроившееся за 30 лет барьеры. Цифровизация призвана показать бизнесу и государству как работать сообща и в общих интересах.



– Но ведь государство все эти годы пыталось вывести базарную торговлю из серой экономики? Почему эти усилия оказались малоэффективными?



– Все инициативы со стороны государства в сфере базарной торговли были направлены на две вещи. Первое, что, кстати, удалось, модернизация самих базаров – на месте хаотичной барахолки в случае с рынками на Северном кольце появились многоуровневые торговые павильоны с лифтами и эскалаторами, кондиционерами и фудкортами. Это же касается большинства базаров Алматы, Шымкента и других городов. Вторая вещь, которая по нашей оценке, провалилась еще на этапе задумки, это попытка обязать сотни тысяч торговцев раскрыть государству самое ценное – их объем продаж. Представьте, что десятки лет они ведут весь учет в тетрадке и работают только с наличными (и переводом по номеру телефона – по факту, такими же безотчетными деньгами просто в электронном виде), а к ним приходят и говорят – теперь всем необходимо зарегистрировать ИП, установить мобильные кассы и все продажи строго фиксировать. А в замен что? В замен мы вас не накажем. (Как контролировать такой объем торговцев – вопрос риторический.) Конечно, для торговцев, привыкших вести бизнес по-старинке, это выглядит как попытка залезть к ним в карман. И пока они могут – они будут этому всячески сопротивляться. По статистике торговцы проводят через ККМ порядка 2-3% от своих реальных продаж.



К тому же, сами базары, как пользовательский опыт, никуда не денутся. Есть определенный переток клиентов в торговые сети, но огромное количество людей просто любят ходить на базары. Во-первых, это восточная традиция общения, возможность посмотреть, потрогать товар. Во-вторых, надо признать, там качество тех же овощей и фруктов гораздо выше, чем в любом супермаркете и плюс огромный выбор.



– Откуда взялась столь экзотическая идея цифровизации базаров? Почему вы думаете, что ее примут владельцы базаров и торговцы?



– Есть запрос от владельцев базаров. В целом базарный бизнес – это сложный, кропотливый менеджмент. Средний базар в сутки могут посещать десятки тысяч человек, на нем торгуют сотни или даже тысячи продавцов, Это не только бутики, ларьки, палатки, но и коммунальные услуги, и какие-то аварии, сбои, клиентский сервис. В целом управлять базаром все равно, что руководить поселком. И в данном случае единственный способ повысить качество взаимодействия и усилить контроль – это использовать современные инструменты менеджмента и оптимизация процессов через цифровизацию. Что касается торговцев – мы даем им удобный способ для работы с привычными сервисами. На улице дождь и протекает крыша? Больше не надо идти в администрацию, стоять в очереди и подписывать несколько бумажек для согласования. То есть у них есть определенный запрос на некую модель, как они хотели бы ввести свою деятельность.



– И как на это реагируют владельцы базаров и сами торговцы?



– Положительно. Мы почти полностью оцифровали три базара в Шымкенте, а это порядка 3,5 тысяч человек. Еще два базара в стадии подключения. Сейчас начали цифровизацию двух базаров в Алматы. Надо понимать, что процесс подключения не быстрый. Это кропотливая работа с людьми, не знакомыми с цифровыми сервисами. Их надо обучать, объяснять, как все работает, чтобы они привыкли налаживать все процессы по вызову уборщиков, оплаты аренды, разгрузке и погрузке товаров, доступа на базар в выходной день и и прочее онлайн.



Как правило, на это идут достаточно продвинутые директора базаров. Поколение управленцев меняется, на смену базаркомам из девяностых пришли продвинутые менеджеры с современным образованием. Они понимают, что ключ успеха в использовании современных технологий для повышения эффективности и качества рабочих процессов.



– Но вы понимаете, что это проект на десятилетия, поскольку объемы розничной и цивилизованной торговли у нас примерно в пропорции 70:30?



– Да, мы понимаем, что это займет пару лет, но другого пути нет. По данным официальной статистики на базарах работает 260 тыс. торговцев, но это очень заниженные цифры. По данным Ассоциации базаров, это не менее 700 тысяч человек, то есть 4% населения. Если же говорить о данных по торговому обороту на примере Шымкента, то КГД называет 12 миллиардов тенге в год, Бюро национальной статистики – 36 миллиардов в год, а по данным нашей платформы – 420 миллиардов. Эти данные мы получили в результате анализа среднего оборота одной точки в месяц на разных рынках по разному типу товаров. А теперь давайте представим, что официальные данные верны – получается в среднем один житель Шымкента (держим в уме пропорции 70/30 и берем 700 тысяч жителей мегаполиса) тратит в день на продукты, одежду, строительные материалы, автозапчасти и другие бытовые товары ~46 тенге. Выводы делайте сами.



По данным НПП Атамекен, для почти 70% торгующих, рынки являются постоянным рабочим местом на протяжении длительного периода времени, и для 50% из них – места на рынках являются собственным бизнесом. То есть базары – это ключевой барометр социально– экономического положения страны.



– Почему вы думаете, что у вас получится?



– Доступность смартфонов и повсеместный мобильный интернет позволили IT-компаниям сместить фокус на создание сервисов для конечных потребителей. Почти все известные компании в данном сегменте не изобретали велосипед, а лишь переосмыслили привычные людям ритуалы. Еще 10 лет назад для покупки авиабилета необходимо было посетить кассу, а денежные переводы если и существовали, то через банкоматы мы пополняли карты друзей и близких наличными, предварительно сняв их со своего счета. Покупка продуктов онлайн была и вовсе не очень вообразима всего несколько лет назад.



Возвращаясь к вашему вопросу – мы не создаем принципиально новые услуги, а переносим паттерн привычных торговцам действий в онлайн – в их смартфон. Если говорить о ключевой идее Озен – мы хотим помочь нашим клиентам сосредоточиться на торговле, заботу об остальном мы возьмем на себя.



– А где вы зарабатываете?



– Мы зарабатываем на комиссии от поставщиков услуг.



– В чем выражается поддержка государства?



– На сегодняшний день государство нас поддерживает, в первую очередь, морально. У нас есть взаимопонимание с акиматом Алматы в том, что этот сервис необходим как торговцам, так и администрации базаров. К тому же, бесплатное внедрение СРМ-системы в некоторой степени развязывает руки, отсекая разного рода бюрократические процедуры.



Сам текущий подход, когда государство говорит бизнесу: создавайте ценность и зарабатывайте одновременно, решая проблемы государства, дает рынку новый толчок для инноваций. Это контрастирует с опытом прошлого, когда под цифровизацией подразумевалось создание очередного квазигосударственного оператора с большим бюджетам.



До сих пор все осуществленные государством реформы в сфере розничной торговли не затрагивали и не регулировали взаимоотношения между торговцами и владельцами базаров. Прозрачность взаимодействия с руководством рынка, оплата аренды, сезонность, услуги по охране и другое – формально регулируются договором, но чаще обычаями, устоявшимися на том или ином базаре и в основном зависит от личных взаимоотношений торговца с представителями администрации.



Отдельно требует закрепления право торговцев свободно выбирать поставщика. Многие годы государство пытается регулировать цены и по какой-то причине делает это на розничных рынках, где в один ряд стоят 30 торговцев с одинаковым ассортиментом и завысив цену попросту лишат себя покупателей. А тот факт, что этот товар они купили у одного поставщика – никого не волнует. Вопросы ценообразования надо поднимать по всей цепочке от производителя, до дистрибьютора и крупного оптовика. Конечный торговец – это копейки от общей маржи в высоких ценах. Когда вы просите скидку на курагу, он может ее дать только в пределах своей маржи, потому что по факту они все равно покупают товар по фиксированным ценам, которые приходят через 3-4 плеча



Президент в послании 1 сентября сообщил о недокредитованности бизнеса в размере $42 млрд. При этом фундамент розничной торговли – продавцы на базарах – вынуждены финансироваться или в ломбардах под залог, или в маленьких микрофинансовых компаниях со реальной процентной ставкой более 100% годовых.



Действующий подход государства к внедрению ККМ в этом сегменте малоэффективен, поскольку принудительные меры к использованию платных решений от поставщиков ККМ, оплате ОФД сбора и последующих налоговых выплат несет для торговца издержки, не предлагая очевидных преимуществ.



Мы же учитываем боль и интересы торговцев и даем возможность не только получить более точные данные, но и предоставляем нормированную базу для дополнительного скоринга микрокредитным организациям, а в будущем и банкам для удешевления финансирования за счет создания конкуренции между ними. Наша платформа позволяет упорядочить взаимоотношения между торговцем и представителем базаров, а в будущем предоставить бесплатные ККМ решения, повысить финансовую грамотность торговцев, дать доступ поставщикам онлайн образования к похожей группе предпринимателей. Все это в совокупности выведет бизнес из тени, уменьшит кредитную нагрузку на уязвимые слои населения, а государство получит налоговые отчисления. Источник - exclusive.kz

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