Сердар Бердымухамедов благословил военных на сбор урожая винограда, название которому дал его отец

18:01 12.09.2022

С.Бердымухамедов благословил военных на сбор урожая винограда, название которому дал его отец



10 сентября президент Сердар Бердмухамедов приехал с инспекцией к месту строительства новой столицы Ахалского велаята и провел там выездное заседание кабмина.



После этого глава государства отправился к расположенным недалеко от города виноградным плантациям, которые выращивает Хозяйственное управление военных и правоохранительных органов.



Руководитель Управления Чарымырат Аманов доложил о подготовке к сбору урожая винограда.



ТДХ напоминает, что во время посещения виноградника 4 июня Гурбангулы Бердымухамедов назвал один из сортов "кяризек". Этот сорт дал урожай и Аманов попросил главу государства разрешить его сбор.



"Сорвав гроздь винограда нового сорта, президент страны благословил начало его массового сбора", – пишет ТДХ.



Президент осмотрел все 10 сортов винограда, которые выращивают военные, и поручил им расширить территории, которые находятся в ведении Управления, а также увеличить количество выращиваемых культур.



В августе этого года председатели верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл новые здания Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов при Государственной пограничной службе. Бердымухамедову показали продукцию, которую производят военные: виноград, яблоки, сливы, огурцы, помидоры, капуста и мясомолочные продукты.



Управление занимается развитием подсобных хозяйств в военных и правоохранительных органах. Планируется, что в результате реформы военные смогут сами обеспечивать себя необходимым продовольствием.



К работе по импортозамещению сотрудников военных и правоохранительных органов привлекли несколько лет назад. В подсобных хозяйствах силовых ведомств построили комплексы по разведению скота и домашней птицы. Как сообщало в январе 2019 года госинформагентство ТДХ, "только в Таможенной службе содержатся 50 тысяч кур, которые в прошлом году снесли более 11 миллионов яиц". Осенью 2016 года открыт животноводческий комплекс МВД, где планировали выращивать верблюдов, крупный и мелкий рогатый скот, кроликов, индюков и кур. В марте этого года Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал работу подсобных хозяйств военных и правоохранительных органов, расположенных в предгорьях Копетдага.