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В Казахстане аэропорт Алматы оказался лидером по числу столкновений самолетов с птицами
18:03 12.09.2022

Астана. 12 сентября. КазТАГ – Аэропорт Алматы оказался лидером по числу столкновений самолетов с птицами, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"По данным Авиационной администрации Казахстана, в текущем году в зоне ответственности аэропортов РК зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами. В разрезе регионов наиболее неблагоприятная орнитологическая обстановка наблюдается в аэропорту Алматы", - говорится в распространенном в понедельник сообщении касательно участившихся случаев столкновения воздушных судов с птицами.

Как заявили в МИИР, в результате столкновений авиакомпании несут издержки, связанные с ремонтом воздушных судов и задержками рейсов.

"Согласно закону "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" орнитологическое обеспечение полетов относится к деятельности, подлежащей контролю и надзору по обеспечению безопасности полетов со стороны Авиационной администрации Казахстана. Так, администрацией совместно с комитетом гражданской авиации (КГА) МИИР РК организовано оперативное совещание, в ходе которого был обсужден вопрос столкновения воздушных судов с птицами. В совещании приняли участие акиматы Алматы, Алматинской области, представители отечественных авиакомпаний и аэропорта Алматы", - добавили в ведомстве.

По словам экспертов, столкновения с птицами носит сезонный характер, обусловленный миграционной активностью птиц весной и осенью, а также активностью в теплый период года. Ежегодно максимальное количество столкновений приходится на июль или август.

"Полностью исключить столкновение птиц невозможно, но этот риск может быть минимизирован, считают в администрации. При проведении сертификационных обследований и инспекционных проверок Авиационная администрация Казахстана проверяет аэропорты на предмет соблюдения эксплуатантами аэропортов требований национального законодательства. В частности, отпугивание птиц с применением пиротехнических средств, газовых пушек, биоакустических устройств, лазеров и прочих средств, а также уведомление диспетчеров по обслуживанию воздушного движения о перелетах птиц", - сказано в сообщении.

По итогам совещания представители местных исполнительных органов выразили готовность оказать содействие в решении озвученных проблем и оперативно наладить взаимодействие с аэропортом.

"Работа в этом направлении ведется. При этом, сдерживающим фактором по ликвидации незаконных объектов является отсутствие соответствующего финансирования с бюджета", - отметили в акимате Алматы.

Также рекомендовано ускорить работу по ликвидации незаконных объектов, привлекающих птиц в районе аэропортов и увеличить финансирование на эти цели.

"Вопрос находится на контроле ведомства", - заверили в МИИР.

Источник - КазТАГ
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