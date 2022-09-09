А в мамы взять... Зачем Казахстану визит Папы Римского?

18:04 12.09.2022 Зачем Казахстану визит Папы Римского: интервью с Мауленом Ашимбаевым



09 сентября 2022,



Почти год назад спикер Сената Маулен Ашимбаев лично передал Папе Римскому Франциску приглашение посетить Казахстан. Понтифик и другие представители мировых религий соберутся в Нур-Султане уже в середине сентября.



Корреспондент Tengrinews.kz Асель Сатаева поговорила с Мауленом Ашимбаевым и спросила, как казахстанские власти готовятся к приезду Папы Римского и других высоких гостей, сколько денег на это потребуется, чего ждать от этой встречи нашей стране и что она даст всему миру.



Интервью с Мауленом Ашимбаевым мы записали на следующий день после того, как Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Поэтому разговор начали с вопроса, какие самые главные моменты в выступлении Президента выделил для себя спикер Сената.



- Если анализировать основные положения этого документа, я бы отметил то, что в Послании есть важный аспект, - оно дает нам направление, как нам строить Новый Справедливый Казахстан. Послание нужно рассматривать как стратегический программный документ.



Январская трагедия была обусловлена рядом причин и факторов. Одной из причин было то, что люди перестали видеть, что вся государственная политика основывается на принципах справедливости.



В Послании видим шаги по трансформации госполитики. Казахстанские семьи, дети получат дополнительную помощь, связанную с использованием ресурсов Национального фонда. Речь идет о более справедливом распределении национального дохода. Или то, что предполагается ввести налог на роскошь. Тоже один из важных шагов по обеспечению социальной справедливости.



Кроме того, мы находим ответы на многие запросы, которые в последние годы поднимались. К примеру, в обществе сформировался запрос на ужесточение наказания за бытовое насилие. И этот вопрос Президент страны поднял в своем Послании. Мы дальше с правительством будем работать, чтобы изменить законодательство в этой сфере.



- Насколько можно ужесточить наказание по таким делам?



- Мы должны сесть с юристами, специалистами и проработать. Это все будет обсуждаться, и представители гражданского общества будут в этом участвовать. Это не будет кулуарно обсуждаться только депутатами и правоохранительными органами. Будут учитываться мнения специалистов и общественности.



- Было объявлено о досрочных выборах. Каким будет срок полномочий Президента после этих выборов: пять или семь лет?



- Давайте немного шире посмотрим на эту ситуацию. Досрочные президентские выборы, выборы в Мажилис, маслихаты являются логичной частью политических преобразований, которые идут в нашей стране. Очень многое изменилось в Казахстане после январских событий. Прежде всего, настроения людей изменились. Очевидно, что нужны реальные реформы в стране. В этих условиях нужен мандат доверия ключевым субъектам власти: Президенту, правительству, Парламенту и маслихатам. Получив этот мандант доверия, можно дальше проводить радикальные изменения в стране.



Мы все слышим рассуждения, предложения, которые звучат в обществе, соцсетях, что нужны новые люди во власти. Есть большой запрос на новых людей, которые, может быть, ранее не работали в системе госуправления, которые из других сфер, из бизнеса или в регионах работали. Досрочные выборы позволят таких новых людей привлечь во власть, в Мажилис, Сенат, маслихаты.



Теперь по вопросу о 5-летнем и 7-летнем сроке президентства. С учетом международного опыта действующий Глава государства всегда имеет преимущество перед другими кандидатами. Это во всех странах таким образом происходит. Обычно в мировой практике избранный президент занимает эту позицию около 10 лет в среднем. В нашем случае Глава государства предлагает, чтобы кандидат, которого поддержат граждане, мог быть избран президентом только на один семилетний срок, без права переизбрания. Это делается для того, чтобы обеспечить демонополизацию власти, чтобы не концентрировать власть в одних руках. Этот важный шаг нужно рассматривать как продолжение политических реформ, направленных на построение сбалансированной и конкурентной политической системы в стране.



- Давайте теперь о предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий. В ноябре прошлого года вы виделись с Папой Римским в Ватикане и передали ему приглашение Токаева посетить Казахстан. Как тогда прошла встреча?



- Сначала была встреча с Папой Франциском тет-а-тет. Затем зашли представители нашей делегации. Я передал приглашение на съезд от имени Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, рассказал о концепции седьмого съезда, какие вопросы будут обсуждаться, почему сейчас съезд важен. У нас был обмен мнениями. Мне запомнилось очень доброжелательное отношение Папы Римского в отношении Казахстана. Очень добрые слова он сказал, высоко оценил площадку съезда. Отметил роль этого форума в сближении религий, продвижении культуры диалога.



Встреча Маулена Ашимбаева с Папой Римским в Ватикане



Доброжелательность, знание ситуации в Казахстане, высокие оценки роли нашей страны в продвижении диалога между религиями, народами - на меня это произвело большое впечатление. Встреча была теплой, неформальной, искренней. В апреле этого года был разговор по видеосвязи между Президентом Казахстана и Папой Римским. И на этой встрече он озвучил, что приедет в Казахстан. Безусловно, визит Папы Римского и участие в съезде повышают уровень нашего форума.



- В съезде будет участвовать более 100 делегаций из 50 стран мира. Идет масштабная подготовка: есть и вопросы безопасности, и вопросы размещения гостей. Не создаст ли это каких-то неудобств для жителей столицы?



- Мы делаем все необходимое, чтобы не создавать проблем для горожан. Продумываются маршруты передвижения, чтобы все это было быстро, оптимально. Мы понимаем, что жизнедеятельность нашего города ни в коем случае не должна нарушаться, граждане должны свободно передвигаться, заниматься своими делами.



Нужно сказать, что все вовлеченные госорганы – акимат и другие службы - сориентированы на такой подход, чтобы не создавать препятствий, проблем для жителей города. Думаю, с этой задачей они справятся.



Я хочу сказать, что духовные лидеры очень скромные, ведущие во многом аскетический образ жизни, без каких-либо излишних требований. Поэтому нам достаточно просто организовывать это мероприятие.



- Каков бюджет мероприятия, источник финансирования?



- Я уже сказал, что духовные лидеры очень скромные, у них нет каких-либо завышенных требований. Поэтому бюджет мероприятия тоже достаточно скромный. Он в пределах тех сумм, которые ежегодно выделяются на представительские расходы для организации международной деятельности Казахстана. Каких-то чрезмерных трат здесь нет.



- У Папы Римского запланированы встречи, пройдет святая месса. Где она пройдет, кто туда приглашен? Смогут ли все верующие попасть на нее? Не будет ли потом недовольств, что на проповедь пришли все, кроме простых людей.



- У Папы Римского запланированы встречи и в Акорде, и на полях съезда. Но большое публичное мероприятие состоится на территории EXPO - там пройдет святая месса, проповедь понтифика. Здесь создаются условия, чтобы все желающие могли прийти и послушать Папу Римского. Есть сайты, на которых можно зарегистрироваться, получить бесплатный билет и прийти на это мероприятие. Куда и во сколько – вся эта информация есть в Сети. Это мероприятие открытое, публичное.



Будут и паломники, и гости из-за рубежа, но если наши горожане хотят посмотреть и послушать Папу Римского, все условия для этого создаются. Акимат города делает все необходимое, чтобы люди могли легко добраться до этого мероприятия. Специальные автобусы организуются. Создана удобная система регистрации для участия в мессе.



Месса пройдет на площади перед павильоном Nur Alem



Папа Римский - это один из самых уважаемых духовных лидеров современного мира. Это личность, деятель, который поднимает многие вопросы, не только религиозные, связанные с католической церковью. Он активно продвигает идеологию мира, призывает к прекращению кровопролития. Он не раз говорил о ситуации в Украине, о прекращении столкновения. Поднимает вопросы борьбы с бедностью, неравенством, поддержки женщин. Это реальный духовный лидер, к которому прислушиваются во всем мире. Он говорит о вещах, которые важны для всего мира, не только для католиков. Папу Римского будет очень интересно послушать.



- Ранее обсуждалось, что на полях съезда может состоятся встреча понтифика и патриарха Кирилла. Известны ли причины, почему Патриарх Московский не приедет в Казахстан?



- Русская православная церковь будет здесь представлена на высоком уровне. Уверен, что представители РПЦ будут активно участвовать и в диалоге в рамках форума. Думаю, что были какие-то заранее запланированные важные мероприятия у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При этом участие других высоких представителей РПЦ обеспечит присутствие в целом православной церкви на форуме.



- Есть ли шансы, что диалог религиозных лидеров в Нур-Султане как-то повлияет на ситуацию в российско-украинском противостоянии?



- Ситуация в Украине сегодня активно обсуждается в мире. Думаю, что участники съезда будут поднимать этот вопрос, но с точки зрения диалога между сторонами, прекращения кровопролития, с точки зрения нахождения какого-то решения, общей платформы для обсуждения, переговоров. В целом, конечно, сегодня в мире много противостояний, конфликтов, столкновений. Все эти вопросы на съезде могут подниматься участниками.



- В одном из интервью вы сказали, что у мировой общественности большие ожидания от результатов этого съезда. Какие ожидания у казахстанской стороны?



- На съезд соберутся, кроме Папы Римского, лидеры и представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других мировых религий. На съезде будет присутствовать выдающийся духовный лидер мусульманского мира - Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, верховные раввины Израиля и другие религиозные деятели. И такая встреча духовных лидеров сегодня имеет очень большое значение.



Мы видим в мире возросший уровень конфликтности, противостояния, санкционные войны. Очень серьезная ситуация у тех стран, которые имеют непосредственное отношение к Казахстану. Кроме того, сложная ситуация вокруг Тайваня. Непростая ситуация на Ближнем Востоке. В этих условиях можно говорить, что политическая ситуация, политический диалог сегодня в мире находится в определенном тупике. Прежде всего между ведущими странами мира. В этих условиях мы видим увеличение активности террористических групп и на Ближнем Востоке, и в других регионах мира.



Поэтому Съезд лидеров мировых и традиционных религий рассматривается как площадка, на которой будут озвучиваться месседжи, обсуждаться подходы по продвижению диалога - межрелигиозного, межцивилизационного, между странами, народами. Возможно, будут какие-то совместные призывы.



Очень важно, чтобы духовные лидеры мира консолидированно выразили свое отношение к мировым проблемам. Есть ожидания того, что этот съезд будет способствовать дальнейшему продвижению диалога в мире, распространению культуры толерантности, взаимопонимания, поиску компромисса. Поэтому к нему сегодня очень большое внимание.



Не нужно рассматривать наш форум как чисто религиозное мероприятие. Духовные лидеры вместе с представителями международных организаций, политиками будут искать какие-то совместные пути, ответы на вызовы, проблемы, с которыми сталкиваются все страны мира.



- Что бы вы ответили тем, кто говорит, что не нужно проводить такие большие мероприятия, а лучше решать социальные проблемы.



- Нельзя противопоставлять – "или мы тратим на социалку, или на международные мероприятия". Нужно стараться совмещать эти направления. Конечно, на уровне одного человека можно ограничить какие-то направления и заниматься только одним. Но когда речь идет о государстве, нужно понимать, что оно проводит комплексную политику, как внутреннюю, так и внешнюю.



Казахстан не живет в изолированном мире. И мы не можем отделяться от мира. У нас есть международная ответственность. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в мире была стабильной. В этом плане съезд - это наш вклад в то, чтобы мир развивался в правильном направлении.



В современном мире все комплексно и при этом взаимосвязано. Съезд выполняет важную миссию по продвижению диалога. Очень важно и такими проектами заниматься, и надо, чтобы они приносили пользу нашей стране, продвигали наши национальные интересы на мировом уровне. Я не вижу тут никакого противоречия. Считаю, что съезд важен и принесет свои результаты.



- Согласны ли вы с мнением, что предстоящий съезд - это больше имиджевое мероприятие, нежели площадка, где принимаются конкретные решения?



- Могу сказать, что, конечно, определенный имиджевый эффект предполагается. Все страны сегодня думают о своем имидже. В этом плане если Казахстан проводит такое мероприятие с таким высоким уровнем гостей, это, конечно, будет положительно сказываться на нашем имидже. Страны видят, что Казахстан может проводить такие форумы, что религиозные лидеры признают роль Казахстана как страны, которая активно участвует в межрелигиозном и межцивилизационном сотрудничестве. Это в дальнейшем повысит инвестиционную, туристическую привлекательность нашей страны.



В то же время нужно рассматривать это мероприятие прежде всего как попытку Казахстана внести свой вклад в глобальную стабильность. В сегодняшних условиях наша страна, как ответственный член мирового сообщества, этим и другими мероприятиями вносит свой вклад в продвижение культуры диалога.



- По итогам съезда будет принята декларация. Какие моменты в ней будут отражены, кто будет отслеживать ход исполнения принятых решений? Не останется ли все это на бумаге?



- Мы постараемся все ключевые идеи, мысли, которые будут звучать от Папы Римского, от шейха Ахмеда ат-Тайеба и других духовных лидеров, заложить в этот документ. Если декларация будет одобрена и принята, будем распространять документ среди международных организаций, направлять правительствам других стран. Мы также предполагаем, что на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН декларация будет распространена как официальный документ Организации Объединенных Наций. Одним словом, предстоит большая работа по продвижению декларации.



- Почему Казахстан инициировал проведение такого масштабного мероприятия? Были ли попытки других стран проводить нечто подобное?



- Такого рода форумы были, но отличие казахстанской площадки в том, что наша страна последовательно, раз в три года, проводит съезды. Сегодня во всем мире знают эту площадку. Знают то, что здесь собираются самые влиятельные духовные лидеры мира. За эти 20 лет мы уже сформировали площадку, которая признана и востребована. Большой вклад в организацию съездов внес и вносит Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, который в свое время возглавлял секретариат и стоял у истоков этого форума.



- На съезде планируют обсудить вопросы формирования правильной системы ценностей в обществе.



- Предлагается соответствующая секция в рамках съезда. Речь идет об общечеловеческих ценностях, о моральных, нравственных. Не секрет, что в последние десятилетия главный приоритет в мире был отдан потребительским моделям поведения, потреблению в ущерб нашей экологии, окружающей среде, в ущерб духовности. В этой ситуации важно поднимать вопросы, связанные с продвижением моральных ценностей, нравственности. Об этом часто говорит и Папа Римский, и шейх Ахмед ат-Тайеб, и другие духовные лидеры.



Также на форуме предлагается обсудить вопросы о роли образования и религиозного просвещения в борьбе с радикализмом и ксенофобией. Одна из панельных секций будет посвящена борьбе с экстремизмом и терроризмом. Вопрос о роли религиозных организаций в укреплении социального статуса женщин также будет в повестке съезда.



- На ваш взгляд, стоит ли казахстанцам пересмотреть свою систему ценностей?



В последние годы мы видели, особенно в период пандемии, что у нас очень много людей с добрым сердцем. Бескорыстных, неравнодушных. Они собирали медикаменты, продукты, отвозили их нуждающимся. Казахстанцы показывали свои лучшие человеческие качества, и это очень здорово. И это нужно дальше продвигать, распространять такие ценности.



Нужно смещать где-то приоритеты от материального потребления к духовным ценностям. По сути, без этого человеческая жизнь не имеет большого смысла. А на международном уровне односторонняя политика обогащения и потребления является тупиковой и будет приводить к еще большим кризисам и пандемиям. Это, наверное, один из главных уроков последних лет. И это является одной из ключевых тем, которая будет обсуждаться на форуме духовных лидеров.



Беседовала Асель Сатаева Источник - Tengrinews.kz

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