Рахмоны открыли в Душанбе величественный комплекс "Истиклол"

18:08 12.09.2022 Лидер нации Эмомали Рахмон принял участие открытии площади "Истиклол" и архитектурного комплекса символа "Истиклол" в городе Душанбе



ДУШАНБЕ, 08.09.2022 /НИАТ "Ховар"/. 8 сентября Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в столице, в честь 31-й годовщины Государственной независимости открыли площадь "Истиклол" и архитектурный комплекс символа "Истиклол", приняли участие и выступили в грандиозной культурной программе.



Вначале Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали торжественно открыли площадь "Истиклол" и комплекс символа "Истиклол" поднятием занавеса с символической доски.







121-метровая высота комплекса "Истиклол" символична, то есть нижняя часть комплекса 30 метров – символ 30-летия Государственной независимости, а верхняя часть – 91 метр – олицетворяет обретение независимости в 1991 году прошлого века.



Общая площадь символического комплекса "Истиклол" составляет 11 тысяч 900 квадратных метров, площадь строящегося объекта – 4 тысячи 761 квадратный метр.



В верхней части комплекса находится 8-метровая корона из титана. В символе "Независимость" корона воплощает в себе символ государственности, независимости, государственной собственности и цивилизации, познания истории древнего таджикского народа. Основание комплекса представляет собой восьмигранную пирамиду и состоит из 7 входов.



Напомним, что 26 мая Правительством страны было подписано Распоряжение о создании Межведомственной комиссии по проведению конкурса между отечественными и зарубежными физическими и юридическими лицами с целью отбора лучшего эскизного проекта сада "Истиклол" с архитектурным комплексом, символизирующим Независимость и Свободу, в городе Душанбе, в честь 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан. Итоги конкурса были подведены 11 марта 2020 года членами комиссии и специалистами отрасли. Всего на открытом конкурсе было представлено 32 проекта.



Проект с символом "Корона", разработанный творческой группой Главного управления архитектуры и градостроительства Исполнительного органа государственной власти города Душанбе под руководством председателя города Душанбе Рустами Эмомали, занял первое место. Этот проект с преобладающим преимуществом отвечает всем требованиям конкурса и олицетворяет собой символы государственности, истории и признанной цивилизации таджикского народа. При составлении проекта с символом "Корона" проектировщик опирался в качестве основы на символ "Древо жизни", который представляет и воплощает в себе широкие идеи.



В частности, "Древо жизни" с его корнями, стволами и ветвями символизирует вечную жизнь, процветание и устойчивость, основание короны - символ долговечности и незыблемости короны, семь куполов вокруг памятника символизируют 7 слоев земли и неба, 7 климатов, 7 основных цветов природы и 7 ступеней формирования науки, просвещения, самопознания и мировоззрения человечества.



Комплекс площади "Истиклол" состоит из отдельных участков, а комплекс с символом "Истиклол" построен в центре парка, который снаружи окружен 14 стенами размером 9 на 5,20 метра.



В этих четырнадцати настенных фресках отражена более чем шеститысячелетняя история таджикского народа, в зависимости от исторических этапов, с рисунками и символами под разными названиями. Фрески с разными названиями, такими как "Каюмарс и Джамшед как первые цари арийских народов, ознакомление с книгой Авеста", "Приход к власти Кира Великого и объединение арийских земель", "Битва Спитамена с Александром Македонским" под названием "Битва "Согдийский камень", о трех родовых сверхдержавах - Ашканидах, Кушанидах, Сасанидах, "Деваштич. Государственность Тахиридов и Саффаридов", "Саманиды. Исмоили Сомони. Министры, деятели науки и литературы", "Таджики в XI-XVI веках", "Темурмалик – герой таджикского народа", культурные достижения длительного периода истории наших предков, показ фотографий средневековых книг, надписей и образцов труда деятелей искусства и мастеров, поэтов и писателей, начиная с Абдуррахмона Джами до Ахмада Дониша, дают информацию зрителям о великих исторических городах таджиков – Саразме, Гонуре, Балхе, Нисо, Марве, Самарканде, Бухаре, Тахти Сангин, Худжанде, Древнем Пенджикенте, Бунджикате, Хулбуке, Гиссарской крепости, Герате, Газне, "Новая история. Великие строительства", "Период независимости. Дворец Арбоб, XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Площадь Дружбы. Строительство века – Рогунская ГЭС" и о достижениях периода независимости.



На первом этаже комплекса "Истиклол" Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали ознакомились с условиями и возможностями обслуживания комплекса, в том числе выставками народных ремесел, образцами достижений деятелей творчества, кинозалом и рабочими кабинетами.



Первый этаж объекта состоит из 7 открытых и просторных выставочных залов, зала приема высокопоставленных гостей и кинозала 5D с 12 сиденьями.



На втором этаже комплекса "Истиклол" площади "Истиклол" организован исторический музей города Душанбе.



Музей состоит из галереи и "Престола таджиков", имеет 15 рабочих кабинетов, конференц-залов и камер наблюдения.



Он включает в себя различные исторические этапы, в которых были собраны в основном находки, обнаруженные при проведении археологических раскопок на территории города Душанбе. В частности, в музее представлены каменные топоры, извлеченные из махалли Лучоб и реки Душанбинки, относящиеся к каменному веку. Наличие таких памятников свидетельствует о том, что Душанбе имеет древнюю историю, на его территории с древних времен развивались различные ремесла и обряды.



Сооружение построено в соответствии с современными требованиями музейного дела и современного декора. Экспонаты музея предоставляют зрителям подробную информацию о древней истории Душанбе и развитии города в новейший период. Экспонаты расположены в соответствии с исторической хронологией.



В музее Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон ознакомился с символическим троном царя Исмоила Сомони, построенным с учетом исторических ценностей.



Этот трон полностью украшен и вырезан в национальном стиле. Было сообщено, что корона, помещенная на трон, была сделана из чистого золота, произведенного Таджикистаном. Корону украшают драгоценные камни, такие как алмазы диаметром 3 и 2 миллиметра, синий яхонт диаметром 15 миллиметров, бадахшанский лал размером 22 на 15 миллиметров, а также золото и белое золото. Скипетр, являющийся символом государственности, престола и короны, украшен 68 лучами вышивки бисером и связан с золотой короной, что указывает на новое возрождение независимого Таджикистана и 68 городов и районов республики. Каждая вышитая пряжа прорисована с золотой металлической нитью.



С обеих сторон трона находятся грифы или крылатые львы с орлиным клювом, найденным в форме браслета из Амударьинской сокровищницы. Следует отметить, что образ крылатого льва как хранителя престола и власти был очень популярен среди древних бактрийцев. Трон расположен между четырех сводов и окружен деревянными колоннами, украшенными местными драгоценными камнями. Задняя часть трона украшена росписями Древнего Пенджикента, Варахши, Афросиаба и Бунджиката с использованием драгоценных камней.



Вокруг него размещены 7 символических золотых ключей из 7 городов нынешней территории республики - Душанбе, Саразма, Худжанда, Истаравшана, Гиссара, Ямчуна и Хулбука, а также копии образцов высокого искусства Амударьинской сокровищницы - золотой браслет и золотая колесница.



Учитывая высокую историческую ценность собранных предметов, Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поручил ответственным лицам содействовать деятельности музея с целью ознакомления граждан страны, молодого поколения, отечественных и зарубежных туристов с богатой историей и цивилизацией, привлечь лучших специалистов ля представления ее уголков.



В ходе посещения музея Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон дал ученым и археологам, хукумату города, ответственным лицам музея полезные указания и рекомендации по всесторонней охране этих ценных памятников, расширению деятельности созданного музея, привлечению большего числа посетителей к музейным экскурсиям, ознакомлению подростков и молодежи с историей и древней цивилизацией народа посредством выставленных экспонатов.



После посещения музея Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали ознакомились с красотами города на смотровой площадке столицы.



Следует сказать, что одним из интересных мест комплекса символа "Истиклол" является его смотровая площадка. Она расположена на 14 этаже на высоте 94 метра. Смотровая площадка круглая и имеет 4 больших телескопа.



Общий периметр площади "Истиклол" составляет 30 га, из которых 2,7 га используются как место проведения политических и культурных мероприятий.



Более 200 местных жителей, большое количество которых составляют женщины, были обеспечены работой на площади "Истиклол".



Это грандиозное сооружение состоит из комплекса, символизирующего независимость, трибуны, центральных ворот и северно-южных ворот, фонтанов, заборов, площадок для проведения шествий, скверов, парковочных мест и др.



Центральные ворота площади длиной 43,8 метра, шириной 9 метров и высотой 32,67 метра были построены с использованием высококачественных материалов и расположены в части проспекта Рудаки.



На площади "Истиклол" по инициативе Главы государства за два года было посажено более 7,5 тысячи редких вечнозеленых и декоративных деревьев.



Следует особо отметить, что Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон лично привез большинство редких деревьев из-за рубежа 20 лет назад и выращивал их в саду Дворца нации. Эти деревья были посажены с непосредственным участием Главы государства в разных уголках площади Независимости.



Проект строительства этой привлекательной местности с неповторимым искусством и с соблюдением всех норм строительства культурно-развлекательных центров с высоким эстетическим вкусом и любовью к природе был разработан Главой государства уважаемым Эмомали Рахмоном.



Теперь после ввода в эксплуатацию площади "Истиклол" это место стало основным и центральным местом, сердцем столицы, местом надежд таджикистанцев и таджиков мира, так как здесь заложен символ независимости и свободы, являющийся желанием и стремлением славной таджикской нации.



Отныне в этом захватывающем и неповторимом архитектурном чуде будут проводиться мероприятия высокого уровня, представляющие достижения эпохи независимости Таджикистана.



После открытия площади "Истиклол" и комплекса "Истиклол" Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выступил перед гостями и участниками праздничного мероприятия и поздравил всех присутствующих и в их лице всех славных людей страны с 31-й годовщиной Государственной независимости.



В честь годовщины Государственной независимости программу торжественного праздника продолжило выступление таджикских мастеров искусств, артистов Таджикистана, а также шествие учащихся, студентов колледжей и высших учебных заведений столицы, насчитывающих более 30000 человек.



На торжественном праздничном мероприятии деятелями искусств были представлены песни, прославляющие красоту древнего края, величие Родины, достижения Государственной независимости, мировые инициативы и гуманные качества Лидера нации.



*****



РЕЧЬ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на церемонии сдачи в эксплуатацию площади "Истиклол" в честь 31-й годовщины Государственной независимости

08.09.2022, город Душанбе



Дорогие соотечественники!

Уважаемые жители столицы!

Достопочтенные присутствующие!



Искренне поздравляю весь славный народ Таджикистана, жителей столицы и всех вас, участников этого величественного мероприятия, в честь великого национального праздника – 31-й годовщины Государственной независимости, а также по случаю сдачи в эксплуатацию площади и монумента "Истиклол", желаю всем гражданам здоровья, преуспевания во всем, мира, спокойствия, счастья и благополучной жизни.



Государственная независимость – это начало совершенно новой эпохи в истории таджикской государственности, новый этап в формировании нашего национального менталитета и величайший праздник для народа Таджикистана.



Независимость и свобода являются предметом гордости и чести нашего народа, благодаря чему мы более трех десятилетий неустанно трудимся на благо процветания нашей дорогой Родины.



С гордостью и удовлетворением за самоотверженный труд славного народа Таджикистана заявляю, что в преддверии празднования 31-й годовщины Государственной независимости в столице страны – городе Душанбе состоялось открытие такой красивой площади и великолепного памятника, символа независимости и свободы, что является еще одним достижением жителей страны.



Мы благодарны за независимость и свободу, в связи с чем мы построили тысячи больших и малых сооружений, в том числе величественный монумент "Истиклол", во всех уголках нашей любимой страны.



В последнее время благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, патриотическим усилиям гордо настроенных специалистов и предпринимателей страны, таджикских строителей беспрецедентно расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог и мостов, спортивных площадей, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны.



Целью возведения монумента "Истиклол" в столице нашей страны – городе Душанбе, прежде всего, является защита историко-культурных ценностей таджикского народа, воплощение важных столпов государственности, дальнейшее повышение чувства национального самосознания и внедрение в сознание граждан страны, особенно подростков и молодежи, идей независимости и свободы.



Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность руководителям Исполнительного органа государственной власти столицы, архитекторам, специалистам, строителям и всем тем, кто внес патриотический вклад в возведение величественного монумента "Истиклол" и создание прекрасной площади.



Дорогие соотечественники!



Все усилия, созидательные и конструктивные инициативы, стратегические планы и цели Правительства Таджикистана, реализованные в годы независимости, направлены на создание достойных условий жизни для каждого жителя страны, обеспечение ее энергетической независимости, защиту продовольственной безопасности республики и превращение нашей любимой Родины в развитое и промышленное государство.



В связи с этим хочу отметить один важный момент.



Сегодня славный народ страны хорошо осознает, что все успехи Таджикистана, прежде всего, достигнуты благодаря независимости и свободе, миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству, то есть нерушимой сплоченности таджикского народа.



Мы и в дальнейшем должны сделать нашу историческую землю еще более процветающей и красивой нашим единством и коллективными усилиями, мобилизовать все наши возможности для развития независимого государства и подъема его авторитета на международной арене.



В этом процессе все граждане страны, будь то стар или млад, должны глубоко осознать важность и необходимость защиты Государственной независимости и укрепления основ национальной государственности таджиков, помнить, что каждый шаг и инициатива, предпринимаемые сегодня каждым из нас, направлены на благо народа Таджикистана и благополучное будущее наших детей, то есть грядущих поколений.



С этой точки зрения необходимо, чтобы наш народ, особенно молодое поколение страны расценивал идею национальной независимости как важнейшую и неотъемлемую часть своей жизни и существования, предмет гордости и чести, национального менталитета, прилагал усилия во имя ее укрепления.



Мы всегда должны помнить, что Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение народа Таджикистана, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны, источник всех успехов и достижений славного народа Таджикистана.



Текущие события в сегодняшнем конфликтном мире призывают каждого из нас всегда быть начеку, защищать независимость и свободу – величайший дар нашей жизни, интересы государства и нации.



Неоднократно подчеркиваю, что все наши усилия должны быть мобилизованы во имя благоустройства нашей дорогой Родины и вывода любимого Таджикистана в ряды развитых государств.



Мы должны уделять постоянное и первоочередное внимание пропаганде сущности современной национальной государственности, уважению верховенства закона, ценностям мира и спокойствия, политической стабильности и национальному единству, то есть достижениям Государственной независимости.



Пользуясь случаем, призываю славный и благородный народ нашего дорогого Таджикистана любить свою Родину так же сильно, как и собственную душу, быть благодарными за эту святую землю, быть готовыми защитить ее от всех угроз современного мира, сделать все возможное для процветания и благоустройства этого раеподобного края.



Я абсолютно уверен в устремлениях и планах славного народа Таджикистана, особенно патриотически настроенной молодежи, и знаю, что вы, как всегда, с честью выполните свою почетную миссию по благоустройству Родины.



Еще раз искренне поздравляю всех наделенных чувством гордости граждан страны, жителей столицы и вас, достопочтенные присутствующие, по случаю 31-й годовщины Государственной независимости, сдачи в эксплуатацию монумента "Истиклол" и площади "Истиклол", которые являются символом национальной государственности таджиков, желаю каждому из вас мирной жизни, удачи и новых свершений.



Да здравствует славный, героический, патриотически настроенный, наделенный чувством гордости, трудолюбивый и самоотверженный народ Таджикистана!



Пусть в нашем родном Таджикистане вечно будут царить мир и спокойствие, политическая стабильность, национальное единство, прогресс и процветание!



Да здравствует наша любимая Родина – свободный и суверенный Таджикистан!



Мой дорогой Таджикистан!



Вперед, навстречу прогрессу и развитию, новым победам и свершениям! Источник - Ховар

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662995280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года №1002

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2022 года №1003

- Маулен Ашимбаев: VII Съезд лидеров религий – это не только религиозное мероприятие

- Мажилисмены рассмотрят соглашения ЕАЭС

- Досрочные выборы: риски и перспективы

- Планы по развитию водной отрасли рассмотрели в Правительстве Казахстана

- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 августа 2022 года

- Серик Жумангарин посетил Алматы с рабочей поездкой

