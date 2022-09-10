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Новую столицу Ахалского велаята Туркмении достраивают и откроют в декабре
18:13 12.09.2022

10 сентября президент Сердар Бердымухамедов проинспектировал строительство новой столицы Ахалского велаята и провел еще одно заседание Кабинета Министров (традиционное еженедельное совещание прошло накануне), сообщает госинформагентство ТДХ.

Отметим, что новый город регулярно инспектирует председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов. Последний раз он посещал стройку 13 августа, когда утвердил детали оформления обочин дорог, подземных туннелей, а также детсада, в частности, скульптуры животных и сказочных героев, а также других объектов.

Издание отмечает, что "в настоящее время возведение новостроек первой очереди в велаяте находится на завершающейся стадии". Напомним, что о намерении построить новый город президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил в октябре 2018 года. Первый этап строительства планировалось реализовать в 2019-2021 годах, а второй – в 2020-2022 годах.

В этот раз глава Госкомитета по строительству центра Ахалского велаята Дерягелди Оразов показал президенту схемы музея, драмтеатра, школ, спортивного центра, спорткомплекса и стадиона на 10 тысяч мест.

Как и его отец, Сердар Бердымухамедов "высказал ряд замечаний по поводу представленных проектов и их дизайна, и внес соответствующие коррективы".

Затем глава государства прибыл к Детскому оздоровительно-реабилитационному центру и посетил один из его корпусов. О ходе строительства также отчитывался Оразов. Президент дал ему и хякиму города Шамухаммету Дурдылыеву "конкретные поручения" относительно его строительства.

После посещения объекта президент провел кабмин на тему строительства города с вице-премьерами, министрами и членами Совбеза.

ТДХ пишет, что первая очередь строительства города будет готова к сдаче в эксплуатацию в декабре, а сейчас предпринимаются все меры для ускорения темпов строительства запланированных к открытию объектов и завершения их в сроки. На заседании сообщалось о количестве объектов, которые будут сданы в эксплуатацию на первом этапе, однако ТДХ не перечислило их.

В январе Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что открытие нового города состоится в 2022 году, но более точной даты не назвал.

Затем президент дал поручения каждому из вице-премьеров:

• курирующему строительный, промышленный и энергетический комплекс вице-премьеру Чарымырату Пурчекову – обеспечивать объекты необходимыми стройматериалами и особое внимание уделить монтажу электросетей;

• курирующему сферу АПК вице-премьеру Аннагелди Язмырадову – составить перечень видов деревьев, предназначенных для высадки в новом центре, а также рационально использовать водные ресурсы, в том числе дождевую воду и грунтовые воды, внедрять современные методы полива;

• вице-премьеру по науке и образованию, здравоохранению и спорту Нурмухаммеду Аманнепесову – оснастить подведомственные объекты необходимым оборудованием и обеспечить квалифицированными специалистами;

• генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхану Чакыеву – внедрять цифровую систему, совершенствовать функцию "умный дом" при строительстве жилья, организовать систему вызовов экстренных служб одним кликом. Важнейшим требованием названо использование в центре электромобилей и ускорение работ по монтажу систем связи;

• курирующему экономику и финансы вице-премьеру Ходжамырату Гелдимырадову – своевременно проводить все выплаты;

• вице-премьеру по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедовой – организовать на высоком уровне церемонию открытия объектов нового центра, а также подготовить культурные мероприятия и информационные видеоролики, которые будут демонстрироваться на предстоящих международных форумах, телеканалах и интернет-порталах;

• главе МИД Рашиду Мередову – привлечь представителей международных организаций и посольств к участию в торжественных церемониях;

• заместителю председателя Халк Маслахаты Касымгулы Бабаеву – подготовить проекты документов по определению границ и площади велаятского центра, а также внести изменения в соответствующие законы;

• министру обороны Бегенчу Гундогдыеву – строго контролировать обеспечение на территории центра противопожарной и дорожно-транспортной безопасности;

• хякиму Ахалского велаята Язмухаммету Гурбанову – контролировать вопросы подбора кадров, обеспечения бесперебойного функционирования всех коммунальных служб.

После совещания президент подписал Постановления о вопросах возводимых жилых домов, о вопросах Госкомитета по строительству центра Ахалского велаята, а также о вопросах его хякимлика.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662995580


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